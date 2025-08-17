ইস্রায়েল জুড়ে গণ -বিক্ষোভগুলি গাজা যুদ্ধের অবসানের আহ্বান জানিয়ে জিম্মিদের মুক্তি

গাজায় অনুষ্ঠিত জিম্মিদের পরিবারের সমর্থনে রবিবার হাজার হাজার ইস্রায়েলি দেশব্যাপী ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিল এবং প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহুকে হামাসের সাথে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে এবং বাকী বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার জন্য একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর আহ্বান জানিয়েছেন।
বিক্ষোভকারীরা ইস্রায়েলি পতাকা দোলা দিয়েছিল এবং জিম্মিদের ছবিগুলি শিস, শিং এবং ড্রামগুলি সারা দেশে সমাবেশে প্রতিধ্বনিত হওয়ায়। কিছু বিক্ষোভকারীরা জেরুজালেম এবং তেল আভিভের মধ্যে মূল রুট সহ রাস্তাগুলি এবং মহাসড়কগুলি অবরুদ্ধ করেছিলেন।
“আজ, সর্বোচ্চ মূল্য স্মরণে রাখার জন্য সমস্ত কিছু থামছে: জীবনের পবিত্রতা,” জিম্মি মাতান অ্যাংরেস্টের মা আনাত অ্যাংরেস্ট তেল আভিভের একটি পাবলিক স্কোয়ারে সাংবাদিকদের বলেছেন।
তেল আবিবে যারা জিম্মিদের পরিবারের সাথে দেখা করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন ইস্রায়েলি হলিউড অভিনেত্রী গ্যাল গ্যাডোট, তিনি ওয়ান্ডার ওম্যানের ভূমিকায় পরিচিত এবং ফাস্ট অ্যান্ড দ্য ফিউরিয়াস ফ্র্যাঞ্চাইজিতে অভিনয় করেছিলেন।
রবিবারের আগে, কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে যে তারা কর্মীদের দেশব্যাপী ধর্মঘটে যোগ দিতে দেবে, যা জিম্মিদের পরিবার দ্বারা ডাকা হয়েছিল। কিছু ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলেও অনেকে ইস্রায়েলে একটি কার্যদিবসের বিষয়ে দেশজুড়ে উন্মুক্ত ছিলেন। স্কুলগুলি গ্রীষ্মের অবকাশে রয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি।
সন্ধ্যায় তেল আবিবে একটি বড় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
ইস্রায়েলি পুলিশ জানিয়েছে যে স্থানীয় সময় দুপুর ২ টা নাগাদ ৩৮ জন বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়েছিল। কিছু বিক্ষোভকারী রাস্তা অবরুদ্ধ করে পুলিশের সাথে ঝাঁকুনি দিয়েছিল এবং তাদের কর্মকর্তারা বহন করে।
ইয়েমেনের কাছ থেকে বরখাস্ত হওয়া আগত ক্ষেপণাস্ত্রের সতর্ক করে, জেরুজালেম এবং অন্য কোথাও তেল আভিভে বিমান অভিযান সাইরেন বাজানোর সময় স্থানীয় সময় বিকেল চারটার দিকে সারা দেশে বিক্ষোভ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ক্ষেপণাস্ত্রটি কোনও ঘটনা ছাড়াই বাধা দেওয়া হয়েছিল।
রবিবার নেতানিয়াহু মন্ত্রিপরিষদকে বলেছিলেন: “যারা আজ হামাসকে পরাজিত না করে যুদ্ধের অবসান ঘটায় তারা কেবল হামাসের অবস্থানকে শক্ত করেই নয় এবং আমাদের জিম্মিদের মুক্তি দেরি করছে। তারাও নিশ্চিত করছে যে Oct ই অক্টোবর ভয়াবহতা বারবার তাদের পুনরাবৃত্তি করবে।”
দেশের ইতিহাসের সর্বাধিক ডানপন্থী সরকারের নেতৃত্বদানকারী প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে তাঁর সরকার সামরিক বাহিনীর পক্ষে গাজা শহরকে দখল করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দৃ determined ়সংকল্পবদ্ধ ছিল, এটি ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্রণ করে না এমন ছিটমহলের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র।
এই সিদ্ধান্তটি ইস্রায়েলি এবং অনেক জিম্মি পরিবারের মধ্যে ব্যাপকভাবে অপ্রিয় জনপ্রিয়, যারা গাজায় একটি প্রসারিত সামরিক অভিযানকে তাদের প্রিয়জনদের জীবনকে এখনও বন্দী করে রেখেছে তার ঝুঁকি নিতে পারে বলে আশঙ্কা করে। গাজায় জঙ্গিদের দ্বারা ৫০ জন জিম্মি রয়েছে, যার মধ্যে ইস্রায়েলি কর্মকর্তারা বিশ্বাস করেন যে প্রায় ২০ জন এখনও বেঁচে আছেন।
রবিবার গাজায় বন্দীদের অনেক পরিবারকে প্রতিনিধিত্ব করে, জিম্মি ফ্যামিলি ফোরাম বলেছেন, “কোনও সময় নেই – প্রাণীদের মধ্যে জীবন নষ্ট করার জন্য বা গাজার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে পতিত হতে পারে তাদের পক্ষেও নয়,”
২০২৩ সালের অক্টোবরে ইস্রায়েলের উপর হামাসের নেতৃত্বাধীন হামলার ফলে গাজায় প্রায় দু’বছর যুদ্ধের পরে, এ পর্যন্ত মুক্তি পাওয়া বেশিরভাগ জিম্মি কূটনৈতিক আলোচনার ফলে উত্থিত হয়েছিল।
যুদ্ধবিরতির দিকে আলোচনা যা জুলাইয়ে আরও জিম্মি ছেড়ে দেওয়া দেখতে পেত। ফিলিস্তিনি জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস বলেছে যে ইস্রায়েল যুদ্ধ শেষ করতে রাজি হলে কেবল বাকী জিম্মিদের মুক্ত করবে, অন্যদিকে নেতানিয়াহু শপথ করেছেন যে হামাস ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না।
ইস্রায়েলি সরকার তার নিকটতম কিছু ইউরোপীয় মিত্রদের সহ দেশে এবং বিদেশে তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে, এই ঘোষণা দিয়ে যে সামরিক বাহিনী শীঘ্রই গাজা শহরটি দখল করবে।
রবিবার হামাস এই পরিকল্পনাকে অপরাধী বলে ডাকে বলেছে যে এটি গাজা শহর থেকে কয়েক হাজার লোককে স্থানচ্যুত করতে বাধ্য করবে।
সেখানকার স্থানীয় স্বাস্থ্য আধিকারিকদের মতে গাজায় ইস্রায়েলের সামরিক অভিযানে 61১,০০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। তারা রবিবার জানিয়েছে, গত দিনে কমপক্ষে ২৯ জন নিহত হয়েছিল।
ইস্রায়েলি টালিজের মতে, হামাসের Oct ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে ইস্রায়েলের উপর হামলার সময় প্রায় ১,২০০ জন নিহত ও ২৫১ জনকে গাজায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তখন থেকে গাজায় 400 টিরও বেশি ইস্রায়েলি সেনা নিহত হয়েছে।
ইস্রায়েলি বিরোধী নেতা ইয়ার লাপিড, যিনি তেল আবিবের একটি সমাবেশে অংশ নিয়েছিলেন, তিনি বিক্ষোভকারীদের সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন।
“ইস্রায়েলি সংহতির জন্য আজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা লোকদের দুর্দান্ত চেতনা দেশকে শক্তিশালী করার একমাত্র বিষয়,” তিনি এক্সে লিখেছিলেন।