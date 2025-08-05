ইস্রায়েল ডেভিডের স্লিং আপগ্রেডের উপর পরীক্ষাগুলি সম্পূর্ণ করেছে

জেরুজালেম – ইস্রায়েল সম্প্রতি ডেভিডের স্লিং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আপগ্রেড করার জন্য লাইভ -ফায়ার পরীক্ষাগুলির একটি সিরিজ সম্পন্ন করেছে, ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সোমবার ঘোষণা করেছে।
পরীক্ষাগুলির মধ্যে ভবিষ্যতের হুমকির অনুকরণ করা, সিস্টেমের সক্ষমতা বাড়ানো এবং আইডিএফের বিভিন্ন যুদ্ধের অঙ্গনের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা উন্নত করা অন্তর্ভুক্ত ছিল।
মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা সংস্থার সহযোগিতায় ইস্রায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা সংস্থা কর্তৃক বিচার করা হয়েছিল। ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা সংস্থা রাফায়েল অ্যাডভান্সড সিস্টেমগুলি প্রাথমিক ঠিকাদার হিসাবে কাজ করেছিল, সাবকন্ট্রাক্টর রায়থিয়ন ক্ষেপণাস্ত্র সিস্টেম।
ইস্রায়েল তার ঘোষণায় উল্লেখ করেছে যে “পরীক্ষাগুলি সিস্টেমটি উন্নত করার ক্ষেত্রে আরও একটি অগ্রগতির প্রতিনিধিত্ব করে, যা ইতিমধ্যে আয়রন তরোয়াল যুদ্ধ এবং অপারেশন রাইজিং সিংহের সময় সফল অপারেশনাল বাধা সহ উচ্চতর অপারেশনাল ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে।”
ইস্রায়েল-গাজা যুদ্ধ এবং ইরানে এর জুনের সামরিক অভিযানের মধ্যে পরীক্ষাগুলি করা হয়েছিল। সেই সময়ে ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রক নিশ্চিত করেছে যে ডেভিডের স্লিং সিস্টেমটি ইরান থেকে বরখাস্ত ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রকে বাধা দিয়েছে। রাফায়েল আরও নিশ্চিত করেছেন যে ডেভিডের স্লিং কৌশলগত ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলি নিয়ে কাজ করে।
ডেভিডের স্লিং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটি রকেট, ক্ষেপণাস্ত্র, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, বিমান এবং ইউএভিগুলির মতো বিভিন্ন বায়ু হুমকির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ইস্রায়েলের বিস্তৃত বহু-স্তরযুক্ত বায়ু এবং ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা স্থাপত্যের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামূলক স্তর গঠন করে, যার মধ্যে তীর অস্ত্র সিস্টেম পরিবার, আয়রন গম্বুজ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং নিকট-ভবিষ্যতের আয়রন বিম সিস্টেমও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
“আমাদের বিরোধীরা আমাদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষা চালিয়ে যান,” ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মহাপরিচালক আমির বারাম বলেছেন, এক বিজ্ঞপ্তিতে। “সুতরাং, দ্রুত ট্র্যাকিং ব্রেকথ্রু প্রযুক্তিগুলির সময় আমাদের অবশ্যই তাদের আপগ্রেড করতে হবে যা আমাদের একটি সিদ্ধান্তমূলক প্রান্ত দেবে এবং আমাদের অপারেশনাল ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলবে।”
টিজালি গ্রিনবার্গ ডিফেন্স নিউজের ইস্রায়েলের সংবাদদাতা। অর্থনৈতিক বিষয়গুলির পাশাপাশি প্রতিরক্ষা এবং সাইবার সংস্থাগুলির বিষয়ে তার প্রতিবেদনের অভিজ্ঞতা রয়েছে।