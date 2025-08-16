ইস্রায়েল তাঁবু সরবরাহ পুনরায় শুরু করতে, গাজাকে প্রসারিত ওপির আগে আশ্রয় সরঞ্জাম

ইস্রায়েল ঘোষণা করেছে যে গাজা শহরের ফিলিস্তিনি বেসামরিক জনগোষ্ঠী সরিয়ে নেওয়ার জন্য সামরিক বাহিনীর পরিকল্পনার আগে রবিবার শুরু হওয়া গাজাকে তাঁবু ও আশ্রয় সরঞ্জাম সরবরাহের পুনর্নবীকরণ করবে।
ইস্রায়েল গাজা স্ট্রিপের বৃহত্তম শহরকে জয় করার জন্য একটি সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নেওয়ার সাথে সাথে শনিবারের এই ঘোষণাটি এসেছে, যা সেনাবাহিনীর কাছ থেকে দ্বিধা সত্ত্বেও গত সপ্তাহে মন্ত্রিসভা দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।
ইস্রায়েলি কর্তৃপক্ষের “পুঙ্খানুপুঙ্খ সুরক্ষা পরিদর্শন” অনুসরণ করে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক কেরেম শালম ক্রসিংয়ের মাধ্যমে তাঁবু ও আশ্রয় সরঞ্জামাদি গাজায় প্রেরণ করা হবে, সেই অঞ্চলগুলিতে অঞ্চল (সিওজিএটি) এর সরকারী কার্যক্রমের সমন্বয়কের মতে, মানবিক সহায়তার সাথে সম্পর্কিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সংস্থা গাজায় প্রেরণ করা হবে।
কোগাত বলেছিলেন যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে “রাজনৈতিক ইচেলনের নির্দেশ অনুসারে এবং আইডিএফের প্রস্তুতির অংশ হিসাবে জনগণকে তাদের সুরক্ষার জন্য জনসংখ্যা জোন থেকে দক্ষিণ গাজা স্ট্রিপে স্থানান্তরিত করার জন্য।”
ইস্রায়েলি সরকার আইডিএফকে গাজা শহরকে দখলের জন্য প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে, যেখানে আনুমানিক এক মিলিয়ন বেসামরিক লোক আশ্রয় নিচ্ছে। কর্মকর্তাদের মতে বেসামরিক লোকদের তাদের সুরক্ষার জন্য দক্ষিণ গাজায় যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে।
ইস্রায়েল ২ শে মার্চ থেকে বিরতি দেওয়ার পরে ১৯ মে গাজায় মানবতাবাদী সহায়তা সরবরাহ শুরু করেছিল, তবে এখন অবধি কোনও বিতরণে আশ্রয় সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, যা ২ 26 সপ্তাহের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়নি।
স্ট্রিপটিতে পুনর্নবীকরণ করা তাঁবু সরবরাহের ঘোষণার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ইন্দোনেশিয়াকে গাজাকে এয়ারড্রপ মানবিক সহায়তার জন্য বিশেষ অনুমতি দিয়েছে, শনিবার কান পাবলিক ব্রডকাস্টার জানিয়েছে।
ইন্দোনেশিয়া, বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যার দেশ, ইস্রায়েলের সাথে সম্পর্ক নেই।
এই প্রতিবেদনের জবাবে এক কূটনীতিক কর্মকর্তা কানকে বলেছেন, “প্রধানমন্ত্রী (বেঞ্জামিন) নেতানিয়াহু সমস্ত দেশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন যারা গাজাকে এয়ারড্রপের অনুরোধে মানবিক প্রচেষ্টায় যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন।”
এই পদক্ষেপের সাথে, ইন্দোনেশিয়া সহকর্মী দক্ষিণ -পূর্ব এশীয় দেশ সিঙ্গাপুরের পাশাপাশি কানাডা, জর্দান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জার্মানি, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, স্পেন, গ্রীস এবং ইতালি পাশাপাশি ইস্রায়েলের পাশাপাশি গাজায় এয়ারড্রপ সহায়তার প্রচেষ্টায় ইস্রায়েলকে আন্তর্জাতিক সমালোচনার ভিত্তিতে বিমান চালানোর প্রয়াসে যোগ দিয়েছিল।
এয়ারড্রপগুলি কেবল ট্রাকের মাধ্যমে জমি দিয়ে গাজায় কী আসতে পারে তার একটি ছোট্ট অংশ সরবরাহ করতে সক্ষম এবং তারা উপরে থেকে প্যাকেজগুলিতে আঘাত পেতে পারে এমন বেসামরিক নাগরিকদের জন্য সুরক্ষা ঝুঁকিও তৈরি করে।
রবিবার গাজা সিটি ক্যাপচার পরিকল্পনা পর্যালোচনা করতে জামির
গাজা শহরকে দখল করার আইডিএফের মিশন শুরুর আগে, চিফ অফ স্টাফ লে।
গত সপ্তাহে জামিরের একটি সাধারণ রূপরেখা সবুজ-আলোকিত উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনাগুলি শনিবার রাতে সাউদার্ন কমান্ডে আলোচনা করা হয়েছিল।
অনুমোদিত হলে, জমির প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইস্রায়েল কাটজকে, সম্ভবত দিনের পরে সম্ভবত এই পরিকল্পনা উপস্থাপন করবেন।
আইডিএফ বর্তমানে গাজা শহরের উপকণ্ঠে জেইটুন পাড়ায় একটি অপারেশন চালাচ্ছে। বড় আক্রমণাত্মক জন্য, সামরিক বাহিনীকে সংরক্ষণকারীদের কল করতে হবে।
সেনাবাহিনী জেইটিউনে ধাক্কা দেওয়ার সাথে সাথে গাজার হামাস-চালিত সিভিল ডিফেন্স এজেন্সি বলেছিল যে শনিবার ইস্রায়েলি হামলা কমপক্ষে ৩৯ জনকে হত্যা করেছিল, সতর্ক করে দিয়েছিল যে গাজা শহরের পাড়ায় তীব্র ধর্মঘট তার অবশিষ্ট বাসিন্দাদের মারাত্মক বিপদে ফেলেছে।
সিভিল ডিফেন্সের মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল বলেছেন, ভারী ভারী ইস্রায়েলি বোমা হামলার মধ্যে আশেপাশের বাসিন্দারা খাদ্য ও পানির অ্যাক্সেসের খুব কমই ছিল, জেইটিউনে পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি ঘটছে।
তিনি বলেছিলেন যে গাজা শহরের সেই অঞ্চলে প্রায় ৫০,০০০ মানুষ অনুমান করা হয়েছিল, “যাদের বেশিরভাগই খাদ্য বা জল ছাড়াই” এবং “জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা” অভাব রয়েছে।
গাজায় মিডিয়া বিধিনিষেধ এবং ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলির সোয়াথগুলি অ্যাক্সেস করতে অসুবিধাগুলি মানে এএফপি সিভিল ডিফেন্স এজেন্সি, ইস্রায়েলি সামরিক এবং অন্যান্য উত্স দ্বারা প্রদত্ত টোল এবং বিশদগুলি স্বাধীনভাবে যাচাই করতে অক্ষম।
সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, গাজা শহরের বাসিন্দারা এএফপিকে জিটউন সহ আবাসিক অঞ্চলগুলিকে লক্ষ্য করে আরও ঘন ঘন বিমান হামলা সম্পর্কে জানিয়েছেন, যখন এই সপ্তাহের শুরুতে হামাস সন্ত্রাস গোষ্ঠী ইস্রায়েলি স্থল আক্রমণ “আক্রমণাত্মক” নিন্দা করেছে।
বাসালের কাছে, ইস্রায়েল জেইটিউনে “জাতিগত নির্মূল” চালাচ্ছিল।
ইস্রায়েলি কর্মকর্তারা এর আগেও একই জাতীয় অভিযোগ খারিজ করেছেন এবং সামরিক বাহিনী এটি আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে জোর দিয়েছিল।
সিভিল ডিফেন্স এজেন্সি জানিয়েছে, শনিবার নিহত ফিলিস্তিনিদের মধ্যে কমপক্ষে ১৩ জন সেনা গুলি করে গুলি চালিয়েছিল কারণ তারা উত্তরে এবং দক্ষিণে বিতরণ সাইটের কাছে খাদ্য সহায়তা সংগ্রহের অপেক্ষায় ছিল।
গাজা সিটিতে আইডিএফ ড্রোন ক্র্যাশ হয়েছে
প্যালেস্তিনি মিডিয়া এবং আইডিএফের মতে শনিবার শুরুর দিকে ইস্রায়েলি সামরিক নজরদারি ড্রোন গাজা সিটির রিমাল পাড়ায় বিধ্বস্ত হয়েছিল।
সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, অমানবিক বিমান বাহন, একটি স্কাইলার্ক 3 মডেল, একটি পুনর্বিবেচনা মিশনে ছিল যখন এটি একটি “প্রযুক্তিগত ত্রুটি অনুসরণ করে উত্তর গাজা স্ট্রিপে জরুরি অবতরণ করেছিল।”
আইডিএফ যোগ করেছে, ডিভাইস থেকে তথ্য ফাঁস হওয়ার কোনও ভয় ছিল না।
স্কাইলার্কটি একটি কৌশলগত নজরদারি ড্রোন যা এলবিট সিস্টেম দ্বারা নির্মিত এবং আইডিএফের আর্টিলারি কর্পস দ্বারা পরিচালিত। অনেক স্কাইলার্ক ইউএভি বছরের পর বছর ধরে প্রতিকূল অঞ্চলে বিধ্বস্ত হয়েছে।
চলমান যুদ্ধ শুরু হয়েছিল October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে, যখন হাজার হাজার হামাসের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসী ইস্রায়েল আক্রমণ করেছিল, প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করেছিল এবং ২৫১ জন জিম্মি নিয়েছিল।
গাজার সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি এখনও 50 জন জিম্মি রয়েছে, যাদের মধ্যে 20 টি জীবিত বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে, এবং 28 জনকে মৃত নিশ্চিত করা হয়েছে, এবং সরকার বাকি দুটি সম্পর্কে “গুরুতর উদ্বেগ” প্রকাশ করেছে।
হামাস-পরিচালিত গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলেছে যে এই স্ট্রিপের 60০,০০০ এরও বেশি লোককে হত্যা করা হয়েছে বা এখন পর্যন্ত লড়াইয়ে মৃত বলে মনে করা হচ্ছে, যদিও টোলটি যাচাই করা যায় না এবং বেসামরিক এবং যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য করে না। ইস্রায়েল বলেছে যে তারা জানুয়ারী পর্যন্ত যুদ্ধে প্রায় ২০,০০০ যোদ্ধাকে এবং ইস্রায়েলের অভ্যন্তরে আরও ১,6০০ সন্ত্রাসীকে October ই অক্টোবর আক্রমণে হত্যা করেছে।
ইস্রায়েল বলেছে যে তারা বেসামরিক প্রাণহানির ঘটনা হ্রাস করতে এবং চাপকে হ্রাস করতে চায় যে হামাস গাজার বেসামরিক নাগরিকদের মানব ield াল হিসাবে ব্যবহার করে, বাড়িঘর, হাসপাতাল, স্কুল এবং মসজিদ সহ বেসামরিক অঞ্চল থেকে লড়াই করে।
ইস্রায়েলের গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে স্থল আক্রমণাত্মক এবং স্ট্রিপ সহ সীমান্তবর্তী সামরিক অভিযানে 459 এ দাঁড়িয়েছে। টোলটিতে দু’জন পুলিশ অফিসার এবং তিনটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বেসামরিক ঠিকাদার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।