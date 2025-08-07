ইস্রায়েল থেকে আমদানিতে ট্রাম্পের 15% শুল্ক কার্যকর বৈশ্বিক শাসন ব্যবস্থার অংশ হিসাবে কার্যকর হয়

ট্রাম্প প্রশাসনের দ্বারা আরোপিত আন্তর্জাতিক শুল্কের একটি ঝাড়ু শাসনের অংশ হিসাবে ইস্রায়েল থেকে আমদানিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 15 শতাংশ শুল্ক বৃহস্পতিবার কার্যকর হয়েছিল, সম্ভাব্যভাবে দেশকে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করেছে।
শুল্ক ইস্রায়েলের জন্য একটি ধাক্কা, যা প্রাথমিকভাবে কর এড়ানোর আশা করেছিল এবং পরে এটি হ্রাস করার চেষ্টা করেছিল। রফতানি বাজার এবং করের আয়গুলি হিট হবে বলে আশা করা হচ্ছে, এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি ভারী করের অর্ধপরিবাহীদের তার পরিকল্পনাটি অনুসরণ করেন তবে ক্ষতি হতে পারে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইস্রায়েলের নিকটতম মিত্র এবং বৃহত্তম একক ব্যবসায়ের অংশীদার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০২৪ সালে ইস্রায়েল থেকে ২২.২ বিলিয়ন ডলার পণ্য ও পরিষেবা আমদানি করেছে, দেশে রফতানির চেয়ে .4.৪ বিলিয়ন ডলার বেশি। 15% শুল্ক ইউরোপীয় ইউনিয়ন, দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপানে যে আদায় করা হয়েছিল তাদের সমান।
ইস্রায়েলের অর্থ মন্ত্রক এই পদক্ষেপকে কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, উল্লেখ করে যে ১৫% হার “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে এমন দেশগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে”, যা বলেছে যে “উন্নত চুক্তিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে ইস্রায়েল ও প্রশাসনের মধ্যে চলমান সংলাপের প্রতিফলন ঘটায়।”
শুল্কগুলি 90 টিরও বেশি দেশ থেকে পণ্যগুলিকে প্রভাবিত করে এমন একটি নতুন আমেরিকান শুল্ক ব্যবস্থার অংশ। ট্রাম্প যুক্তি দিয়েছিলেন যে অন্যান্য দেশগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে নেওয়া অর্থ এবং শ্রদ্ধা পুনরায় দাবি করার জন্য শুল্কের প্রয়োজন।
বেশিরভাগ মূলধারার অর্থনীতিবিদ সহ তাঁর সমালোচকরা বলেছেন যে তারা বৈশ্বিক অর্থনীতিতে সর্বনাশ সৃষ্টি করবে এবং মূলত মার্কিন গ্রাহকদের জন্য উচ্চতর দামে অনুবাদ করবে। তারা ইতিমধ্যে মার্কিন অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে, ধীর প্রবৃদ্ধি এবং একটি সাম্প্রতিক দুর্বল মাসিক কাজের প্রতিবেদন।
ট্রাম্প বুধবার বিকেলে বলেছিলেন, “আমি মনে করি প্রবৃদ্ধি অভূতপূর্ব হতে চলেছে।” তিনি আরও যোগ করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র “কয়েকশো বিলিয়ন ডলার শুল্ক নিচ্ছে”, তবে তিনি রাজস্বের জন্য একটি নির্দিষ্ট চিত্র সরবরাহ করতে পারেননি কারণ শুল্কের হার সম্পর্কে “আমরা চূড়ান্ত সংখ্যাটি কী তা আমরা জানি না”।
কয়েক মাস ধরে, ইস্রায়েল শুল্ক পরিকল্পনার বিরুদ্ধে লড়াই করার চেষ্টা করেছে, প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এপ্রিল মাসে হোয়াইট হাউসে তাদের আলোচনার জন্য ভ্রমণ করছেন। কিন্তু সেই সফরের সময়, ইস্রায়েলের উপর কর বাতিল করার বিষয়ে জানতে চাইলে ট্রাম্প ছিলেন ননকমিটাল।
“ভুলে যাবেন না, আমরা ইস্রায়েলকে অনেক সাহায্য করি,” ট্রাম্প তার পাশের নেতানিয়াহুর সাথে ওভাল অফিসে বলেছিলেন। “আমরা ইস্রায়েলকে বছরে 4 বিলিয়ন ডলার দিই, এটি অনেক বেশি।”
সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ইস্রায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা 10%এর বেসলাইন হিসাবে হার হ্রাস করার লক্ষ্য নিয়েছিল, তবে ফল দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তবুও, ট্রাম্প প্রাথমিকভাবে ঘোষণা করেছিলেন এমন 17% এর নিচে 15% হার। ইস্রায়েলের ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন সতর্ক করেছিল যে ১ %% শুল্কের হার প্রায় ২ 26,০০০ ইস্রায়েলিদের চাকরি হারাতে পারে।
সমিতির সভাপতি রন টোমারের মতে এটি বর্তমানে যেমন দাঁড়িয়েছে, এটি অনুমান করা হয় যে ইস্রায়েলি রফতানি বার্ষিক ২-৪ বিলিয়ন ডলার হিট করবে।
মুর ইস্রায়েলের অংশীদার – লায়ন অরলিটস্কি অ্যান্ড কো, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি করে এমন সংস্থাগুলি, যা ইস্রায়েলকে করের রাজস্বতে এনআইএস 1 বিলিয়ন (290 মিলিয়ন ডলার) এর চেয়ে বেশি হারাবে এমন সংস্থাগুলির অংশীদার কোবি জালিচা জরিপ।
সমীক্ষায় বলা হয়েছে, “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানিকারীদের কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের দাম কমিয়ে দিয়েছে, কর আরোপের পরে তাদের প্রতিযোগিতায় আঘাত হানার জন্য,” সমীক্ষায় বলা হয়েছে। “যদিও হ্রাসটি মাত্র কয়েক শতাংশ পয়েন্ট, এর অর্থ ইস্রায়েলের প্রতি যে করগুলি তাদের ow ণী – অর্থাৎ তারা রাজ্যকে যে কর প্রদান করবে তার একটি হ্রাস।”
তিনি লিখেছেন, শুল্কের প্রত্যাশিত ফলাফল হ’ল “ক্ষতি এবং সংস্থাগুলির রাজস্বের একটি কামড়।” তিনি বলেছিলেন, চাকরির ক্ষতি হ’ল “অবশ্যই সম্ভাব্য।”
ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সংস্থাগুলি দ্বারা উত্পাদিত অর্ধপরিবাহীগুলিতে 100% শুল্কের পরিকল্পনা করছেন। টেমার বলেছিলেন, যদি শুল্কগুলিতে ফার্মাসিউটিক্যাল এবং সেমিকন্ডাক্টর উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকে তবে 20,000 থেকে 33,000 ইস্রায়েলিরা তাদের চাকরি হারাতে পারে, টোমার বলেছিলেন।
ইস্রায়েলের প্রযুক্তি রফতানির উপর বর্তমানে আরোপিত মার্কিন শুল্কের প্রভাব, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেশের মোট রফতানির ৫৩% হিসাবে চিহ্নিত, এটি সীমিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, কারণ ইস্রায়েলের প্রযুক্তি রফতানির প্রায়% ০% রফতানির ক্ষেত্রে দায়িত্বগুলি প্রযোজ্য হবে না। তবে বাকি 30% – শারীরিক পণ্য, মূলত যন্ত্রপাতি, শিল্প সরঞ্জাম এবং অনুরূপ পণ্য – ক্ষতিগ্রস্থ হবে।
ইস্রায়েলের অন্যান্য কিছু দেশের তুলনায় কম হার রয়েছে, যা নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে ট্রাম্পের ইচ্ছার আগেও শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তাইওয়ান, ভিয়েতনাম এবং বাংলাদেশ থেকে আমদানি 20%এ কর আদায় করা হয়। ভারত 50% শুল্কের মুখোমুখি হয়েছে, কারণ এটি মার্কিন দাবির বিপরীতে রাশিয়ান তেল কিনছে, অন্যদিকে ব্রাজিল একই হারের মুখোমুখি, স্পষ্টতই অংশ ট্রাম্পের সহযোগী প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাইর বলসনারোর বিরুদ্ধে মামলা করার কারণে।
ট্রাম্প সম্প্রতি বলেছিলেন যে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার কানাডার উদ্দেশ্য “তাদের সাথে বাণিজ্য চুক্তি করা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন করে তুলবে।”
অর্থনীতিবিদ শ্লোমো মাওজ বলেছেন, 15% শুল্কের অর্থ ইস্রায়েল তুলনামূলকভাবে সহজ হয়ে গেছে।
মাওজ বলেছিলেন, “যদি তারা কেবল ইস্রায়েলকে কর করত তবে আমরা কঠোর হিট করতাম, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি প্রতিযোগিতামূলক হওয়া বন্ধ করে দিত,” মাওজ বলেছিলেন। “তবে বাস্তবে যেখানে পুরো বিশ্বকে কর আদায় করা হচ্ছে, এবং কিছু দেশের জন্য হার আরও বেশি, আমাদের ক্ষতি তুলনামূলকভাবে কম হবে।”