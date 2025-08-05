ইস্রায়েল নতুন গাজা যুদ্ধ পরিকল্পনা অর্ডার করার জন্য প্রস্তুত

নিবন্ধ সামগ্রী
জেরুজালেম – ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহু মঙ্গলবার হামাসকে ধ্বংস করতে এবং কয়েক ডজন জিম্মিদের মুক্তির সুরক্ষার জন্য তৈরি করা একটি আপডেট গাজা যুদ্ধ পরিকল্পনা উন্মোচন করার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন, ইস্রায়েলি মিডিয়া রিপোর্ট করে তিনি প্যালেস্তিনি ভূখণ্ডের মোট দখলের আদেশ দেবেন।
নেতানিয়াহু জেরুজালেমের নিরাপত্তা প্রধানদের সাথে নতুন আদেশ দেওয়ার জন্য সাক্ষাত করবেন বলে আশা করা হয়েছিল, এমনকি ইস্রায়েলের কূটনীতিকরা গাজায় অনুষ্ঠিত ইস্রায়েলিদের দুর্দশার কথা তুলে ধরার জন্য নিউইয়র্কে জাতিসংঘের একটি সুরক্ষা কাউন্সিলের সভা আহ্বান করেছিলেন।
সুরক্ষা সভার সময় আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা যায়নি। নেতানিয়াহু সোমবার বলেছিলেন যে এটি “আগামী দিনে” হবে।
ইস্রায়েলি ব্রডকাস্টার চ্যানেল 12 জানিয়েছে যে নেতানিয়াহু সেনা চিফ অফ স্টাফ এবং প্রতিরক্ষা ও সেনাবাহিনী মন্ত্রীদের সাথে সাক্ষাত করবেন। নামবিহীন উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ইস্রায়েলি মিডিয়াকে বলেছিলেন যে তিনি গাজার পুনরায় দখলের আদেশ দিতে চান।
“নেতানিয়াহু চান ইস্রায়েলি সেনাবাহিনী পুরো গাজা স্ট্রিপকে জয় করতে পারে,” পাবলিক ব্রডকাস্টার কান সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
“প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলার বেশ কয়েকজন মন্ত্রিপরিষদ সদস্য নিশ্চিত করেছেন যে তিনি যে অঞ্চলে জিম্মি অনুষ্ঠিত হতে পারে সেখানে লড়াই বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।”
প্রাইভেট ডেইলি মরিভ ঘোষণা করেছিলেন: “ডাই কাস্ট করা হয়েছে। আমরা গাজার মোট বিজয়ের পথে এগিয়ে চলেছি।”
যদিও পুনঃনির্মাণ পরিকল্পনাটি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা যায়নি, তবে এটি ইতিমধ্যে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এবং গাজার হামাস-চালিত সরকারের কাছ থেকে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে, যা জোর দিয়েছিল যে এটি যুদ্ধবিরতি আলোচনায় তার অবস্থান পরিবর্তন করবে না।
“আমরা একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে চাই যা যুদ্ধ শেষ করে। বলটি এখন ইস্রায়েল এবং আমেরিকানদের হাতে রয়েছে, যারা ইস্রায়েলি অবস্থানকে সমর্থন করে এবং একটি চুক্তির সমাপ্তিতে বিলম্ব করে,” হামাসের সিনিয়র কর্মকর্তা হুসাম বদরান সম্প্রচারক আল জাজিরাকে বলেছেন।
মরিয়া পরিবার
Oct অক্টোবর, ২০২৩ সালে হামাসের ক্রস-বর্ডার হামলার ফলে ২২ মাসের লড়াইয়ের পরে ১,২১৯ জন মারা গিয়েছিল এবং কয়েকশত অপহরণ করতে দেখেছিল, ইস্রায়েলি সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনি অঞ্চলের বিশাল অংশকে বিধ্বস্ত করেছে।
হ্যামস-পরিচালিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুসারে, ০,৯৩৩ টিরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে এবং মানবিক সংস্থাগুলি সতর্ক করেছে যে এই অঞ্চলের ২.৪ মিলিয়ন মানুষ একটি বিপর্যয়কর দুর্ভিক্ষে পিছলে যাচ্ছে।
তবে নেতানিয়াহু বেশ কয়েকটি ফ্রন্টে চাপে রয়েছেন।
দেশীয়ভাবে, 49 জন জিম্মিদের মরিয়া এবং ভোকাল পরিবারগুলি তাদের প্রিয়জনদের বাড়িতে আনার জন্য যুদ্ধবিরতি দাবি করছে।
বিশ্বজুড়ে, মানবতাবাদীরা অনাহারে খাবারের অনুমতি দেওয়ার জন্য যুদ্ধের জন্য চাপ দিচ্ছে এবং বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় রাজধানী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইস্রায়েলি বিরোধিতা সত্ত্বেও ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।
এদিকে, তাঁর ক্ষমতাসীন জোটের নেতানিয়াহুর সুদূর ডান মিত্ররা যুদ্ধের সুযোগটি পুনরায় দখল করতে এবং দখলকৃত পশ্চিম তীরের নিয়ন্ত্রণকে আরও শক্ত করার সুযোগটি দখল করতে চায়।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিদিওন সার নিউইয়র্কে ছিলেন, যেখানে ইস্রায়েলের ইউএস অ্যালি একটি সুরক্ষা কাউন্সিলের বৈঠককে জিম্মিদের ভাগ্যের দিকে বিশ্বজগতের দৃষ্টি নিবদ্ধ করার পরিবর্তে বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য একটি সুরক্ষা কাউন্সিলের বৈঠককে সংগঠিত করতে সহায়তা করছিল – যা ইস্রায়েলের মুখপাত্ররা জোর দিয়েছিলেন যে এটি একটি অতিরঞ্জিত হুমকি।
ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলির জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সিভিল অ্যাফেয়ার্স এজেন্সি, কোগাত মঙ্গলবার বলেছে যে ইস্রায়েল ইউএন এবং এইড এজেন্সি কনভয় এবং আন্তর্জাতিক সামরিক বিমানবন্দরগুলির উপর নির্ভরতা হ্রাস করতে গাজার সাথে বেসরকারী খাতের বাণিজ্যকে আংশিকভাবে পুনরায় চালু করবে।
“প্রক্রিয়া গঠনের অংশ হিসাবে, সীমিত সংখ্যক স্থানীয় বণিককে প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা অনুমোদিত করা হয়েছিল, বেশ কয়েকটি মানদণ্ড এবং কঠোর সুরক্ষা স্ক্রিনিংয়ের সাপেক্ষে,” কোগাত বলেছিলেন।
ইস্রায়েল গাজায় ফিলিস্তিনি জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের সাথে ২২ মাস ধরে লড়াই করে আসছে এবং ২ শে মার্চ মোট অবরোধ চাপিয়ে দিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি বেসরকারী বেসরকারী সংস্থাকে খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রগুলি খোলার অনুমতি দেওয়ার জন্য আংশিকভাবে উত্থাপিত হয়েছিল।
আরব এবং ইউরোপীয় সামরিক বাহিনী দ্বারা এইড কনভয় এবং এয়ারড্রপস গত মাসে পুনরায় শুরু হয়েছিল, কারণ ইউএন-ম্যান্ডেট বিশেষজ্ঞের খবরে বলা হয়েছে যে যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ উদ্ঘাটিত হচ্ছে।
কোগ্যাট বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে বেসরকারী খাতের বিতরণগুলি তদারকি করা ব্যাংক স্থানান্তর দ্বারা প্রদান করা হবে এবং গাজায় প্রবেশের আগে ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনীর দ্বারা পরিদর্শন করা হবে, “হামাস সন্ত্রাসী সংস্থার জড়িত হওয়া রোধ করার জন্য।”
প্রধান খাবার
নতুন ব্যবস্থার অধীনে অনুমোদিত পণ্যগুলিতে খাদ্য স্ট্যাপলস, ফল, শাকসব্জী, শিশুর সূত্র এবং স্বাস্থ্যবিধি পণ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে, কোগাত বলেছিলেন।
সোমবার নেতানিয়াহু জোর দিয়েছিলেন যে ইস্রায়েলের যুদ্ধের লক্ষ্যগুলি “শত্রুদের পরাজয়, আমাদের জিম্মিদের মুক্তি এবং এই প্রতিশ্রুতি যে গাজা আর ইস্রায়েলের পক্ষে হুমকির সৃষ্টি করবে না।”
কয়েকশো অবসরপ্রাপ্ত ইস্রায়েলি সুরক্ষা প্রধান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে লিখেছিলেন যে নেতানিয়াহুকে যুদ্ধ শেষ করতে রাজি করার জন্য তাকে অনুরোধ করার জন্য তাঁর এই বক্তব্য এসেছে, যুক্তি দিয়ে যে ইস্রায়েল ইতিমধ্যে একটি সামরিক বিজয় অর্জন করেছে এবং জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা করা উচিত।
প্যালেস্তিনি গোষ্ঠী হামাস এবং ইসলামিক জিহাদ প্রচারিত ভিডিওগুলি প্রকাশ করে দেখানো হয়েছে বলেও সরকারকে তাদের আত্মীয়দের নতুন করে বিপদে ফেলার অভিযোগ এনে জিম্মিদের পরিবারগুলিও ক্রমবর্ধমান আলোচনার মাধ্যমে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।
