ইস্রায়েল পুরো গাজা পেশার দিকে এগিয়ে যায় | জেরুজালেম পোস্ট
আইডিএফ চিফ অফ স্টাফ লেঃ-জেনারেল। ইস্রায়েলি সূত্রের মতে আইয়াল জমির গাজা উপত্যকার পুরো দখলের বিরোধিতা করেছেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে তিনি এটি চালিয়ে যাবেন না।
আইডিএফ সৈন্যরা গাজা স্ট্রিপ জুড়ে অপারেটিং, আগস্ট 5, 2025।(ছবির ক্রেডিট:: আইডিএফের মুখপাত্রের ইউনিট)দ্বারাআমিচাই স্টেইনআপডেট::