ইস্রায়েল পূর্ণ গাজা টেকওভারকে বিবেচনা করার সাথে সাথে নেতানিয়াহু সুরক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করেছেন

তেল আবিব, 5 আগস্ট (রয়টার্স) – ইস্রায়েলআমি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু প্রায় দুই বছরের জন্য একটি নতুন কৌশল চূড়ান্ত করতে সিনিয়র সুরক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত করেছেন গাজা স্ট্রিপে যুদ্ধমঙ্গলবার তার অফিস জানিয়েছে, মিডিয়া রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে তিনি একটি সম্পূর্ণ সামরিক দখলের পক্ষে ছিলেন ইস্রায়েলআই-দখলকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চল।

যুদ্ধবিরতির জন্য তীব্র আন্তর্জাতিক চাপ সত্ত্বেও স্বাচ্ছন্দ্য ক্ষুধা এবং ঘেরাও করা ছিটমহলে ভয়ঙ্কর শর্তগুলি, এর মধ্যে একটি যুদ্ধের মধ্যস্থতা করার প্রচেষ্টা ইস্রায়েল এবং গাজা পরিচালনা করে ফিলিস্তিনি জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস ভেঙে পড়েছে।

স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে কমপক্ষে ২০ জন নিহত হয়েছেন ইস্রায়েলতারা উত্তর গাজা স্ট্রিপে জাতিসংঘের সহায়তা ট্রাকের জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমি বন্দুকযুদ্ধ করি। দক্ষিণ গাজায়, 20 জন আহত হয়েছিল ইস্রায়েলআমি বন্দুকযুদ্ধ যখন তারা রাফাহের নিকটবর্তী মোরাগ স্কয়ারের কাছে জাতিসংঘের সহায়তা ট্রাকের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, মেডিক্স জানিয়েছেন।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, গত দিনে আরও আট জন অনাহার বা অপুষ্টিতে মারা গিয়েছিল, সর্বশেষতম সময়ে কমপক্ষে ৮০ জন নিহত হয়েছেন ইস্রায়েলআমি গুলি চালাচ্ছি।

নেতানিয়াহুর কার্যালয় এক বিবৃতিতে বলেছে যে প্রধানমন্ত্রী প্রায় তিন ঘন্টা স্থায়ীভাবে একটি “সীমিত সুরক্ষা আলোচনা” করেছেন, যার সময় সামরিক চিফ অফ স্টাফ আইয়াল জমির “গাজায় প্রচার চালিয়ে যাওয়ার বিকল্পগুলি উপস্থাপন করেছিলেন”।

An ইস্রায়েলআমি অফিসিয়াল এর আগে রয়টার্সকে বলেছিলেন যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইস্রায়েল নেতানিয়াহুর বিশ্বাসী ক্যাটজ এবং কৌশলগত বিষয়ক মন্ত্রী রন ডার্মারও এই সপ্তাহে মন্ত্রিসভায় নেওয়ার কৌশল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে বৈঠকে অংশ নেবেন। ইস্রায়েলআমি মঙ্গলবার জানিয়েছি যে মন্ত্রিপরিষদ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা at টায় (১৫০০ জিএমটি) আহ্বান করবে।

ইস্রায়েলনেতানিয়াহুর কার্যালয় থেকে একজন কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে চ্যানেল 12 এর চ্যানেল 12 বলেছিল যে প্রধানমন্ত্রী পুরো অঞ্চলটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার দিকে ঝুঁকছেন। এটি প্রত্যাহারের 2005 সালের সিদ্ধান্তকে বিপরীত করবে ইস্রায়েলআমি গাজা থেকে নাগরিক এবং সৈন্যরা, তার সীমানা, আকাশসীমা এবং ইউটিলিটিগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে, ২০০ election সালের নির্বাচনে সেখানে হামাস ক্ষমতা অর্জনের জন্য ডানপন্থী দলগুলি দায়ী করে।

তবে এটি অস্পষ্ট ছিল না যে নেতানিয়াহু দীর্ঘায়িত টেকওভারের পূর্বাভাস দিচ্ছিলেন বা হামাসকে ভেঙে দেওয়া এবং মুক্ত করার লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী অভিযানের পূর্বাভাস দিচ্ছিলেন কিনা ইস্রায়েলআমি জিম্মি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় চ্যানেল 12 এর প্রতিবেদনে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে।

“এখনও গাজায় শত্রুর পরাজয় সম্পন্ন করা, আমাদের জিম্মিদের মুক্তি দেওয়া এবং নিশ্চিত করা যে গাজা আর কখনও হুমকিস্বরূপ নয় তা নিশ্চিত করা দরকার ইস্রায়েল“নেতানিয়াহু একটি সামরিক ঘাঁটিতে নতুন নিয়োগকারীদের বলেছেন।” আমরা এই মিশনগুলির কোনওটি ছেড়ে দিচ্ছি না। “

জাতিসংঘ সম্প্রসারণের সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে ইস্রায়েলগাজা স্ট্রিপ জুড়ে সামরিক অভিযান “গভীর উদ্বেগজনক”যদি সত্য।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিনা তা বলতে রাজি হননি, ইস্রায়েলনিকটতম সামরিক মিত্র, নেতানিয়াহুর পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছে।

ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, “আমি জানি যে আমরা এখন সেখানে লোকদের খাওয়ানোর চেষ্টা করছি।” “যতদূর বাকী অংশ, আমি সত্যিই বলতে পারি না That’s ইস্রায়েল। “

শনিবার, হামাস একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে ইস্রায়েলআমি জিম্মি এভায়াতার ডেভিডভূগর্ভস্থ টানেল বলে মনে হচ্ছে এমনটিতে উপস্থিত উপস্থিত। ছবিগুলি হতবাক ইস্রায়েলআইএস এবং আন্তর্জাতিক নিন্দা ছড়িয়ে দিয়েছে।

পুরো যুদ্ধ জুড়ে, হামাসের উপর 2023 সালে জিম্মি নেওয়া বাকী 50 জনকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক চাপ বজায় রেখেছে, যার মধ্যে ইস্রায়েলআমার কর্মকর্তারা অনুমান করি যে 20 এখনও বেঁচে আছে। কূটনৈতিক আলোচনার পরে যুদ্ধবিরতি চলাকালীন বেশিরভাগ জিম্মি প্রকাশ করা হয়েছে। ইস্রায়েল শেষ যুদ্ধবিরতি ভেঙে দিয়েছে।

চাপ কৌশল?

একজন ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা একটি পূর্ণ পরামর্শ বলেছিলেন ইস্রায়েলআমি গাজার সামরিক টেকওভার হামাসকে ছাড়ের দিকে চাপ দেওয়ার কৌশল হতে পারে, অন্যদিকে ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রক বিদেশী দেশগুলিকে এই প্রতিবেদনের বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল।

“মন্ত্রণালয় দেশ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই ফাঁসগুলি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে চিকিত্সা করার জন্য এবং তাদের বাস্তবায়ন রোধে জরুরিভাবে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানিয়েছে, এই ফাঁসগুলি চাপ প্রয়োগ করা, আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াগুলি পরীক্ষা করা, বা সত্যিকারের এবং গুরুতর,” এতে বলা হয়েছে।

ইস্রায়েলএর ইতিহাসের সর্বাধিক ডানপন্থী এবং ধর্মীয়ভাবে রক্ষণশীল, সুদূর ডান রাজনীতিবিদদের মধ্যে রয়েছে যারা গাজা এবং পশ্চিম তীর উভয়ের সংযুক্তির পক্ষে ছিলেন এবং ফিলিস্তিনিদের তাদের জন্মভূমি ছেড়ে যেতে উত্সাহিত করেছিলেন। আন্তর্জাতিক বিচার আদালত ২০২৪ সালে বলেছিল যে ইস্রায়েলফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলির দখল অবৈধ এবং শীঘ্রই শেষ হওয়া উচিত

গাজায় প্রায় দুই বছরের লড়াইয়ে চাপ পড়েছে ইস্রায়েলএর সামরিক বাহিনী, যার একটি ছোট স্থায়ী সেনা রয়েছে এবং বারবার সংরক্ষণবাদীদের একত্রিত করতে হয়েছিল; কিছু সামরিক নেতা সামরিক দখল বাড়ানোর বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন।

কিছু সদস্যের মধ্যে পার্থক্যের লক্ষণ ইস্রায়েলএর ক্ষমতাসীন জোট এবং সামরিক, সুদূর ডান জাতীয় সুরক্ষা মন্ত্রী ইটামার বেন গভির সামরিক প্রধান জামিরকে এই বলে যে তিনি সমস্ত গাজাকে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও তিনি সরকারী নির্দেশনা মেনে চলবেন।

নেতানিয়াহুর অফিসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে ইস্রায়েলআমি প্রতিরক্ষা বাহিনী “রাজনৈতিক-সুরক্ষা মন্ত্রিসভা দ্বারা যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত ছিল।”

ক্ষুধা

হামাসের নেতৃত্বাধীন জঙ্গিরা আক্রমণ করার সময় যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ইস্রায়েলআমি গাজার নিকটে সম্প্রদায় এবং সামরিক ঘাঁটিগুলি October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে। 700০০ এরও বেশি বেসামরিক নাগরিক সহ প্রায় ১,২০০ জন নিহত হয়েছেন এবং গাজায় ২৫১ জিম্মি নেওয়া হয়েছিল।

ইস্রায়েলফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে, এই সামরিক প্রতিক্রিয়া ক্ষুদ্র, জনাকীর্ণ ছিটমহলকে বিধ্বস্ত করেছে, বেশিরভাগ বেসামরিক নাগরিককে, 000১,০০০ এরও বেশি লোককে হত্যা করেছে।

ইস্রায়েলএর প্রচারণা গাজার প্রায় 2 মিলিয়নেরও বেশি লোককে তাদের বাড়ি থেকে 2 মিলিয়নেরও বেশি লোককে বাধ্য করেছে এবং গত সপ্তাহে একটি বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা মনিটরকে ডেকে আনে দুর্ভিক্ষ উদ্ঘাটিত

গাজা কর্তৃপক্ষের মতে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ৯৪ জন শিশু সহ প্রায় ১৮৮ জন ফিলিস্তিনি ক্ষুধায় মারা গেছেন।

মঙ্গলবার, ইস্রায়েলআমি ট্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় গাজায় ঠেলে দিয়েছি, তবে এই পদক্ষেপটি বৃহত্তর স্থল আক্রমণাত্মক অংশ ছিল কিনা তা পরিষ্কার ছিল না।

ফিলিস্তিনিরা যেখানে অঞ্চলটির শেষ কোয়ার্টারে বসবাস করছেন ইস্রায়েল স্থল আক্রমণ বা বেসামরিক নাগরিকদের ছেড়ে যাওয়ার দাবির মাধ্যমে এখনও সামরিক নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেনি, বলেছেন যে কোনও নতুন ধাক্কা বিপর্যয়কর হবে।

“যদি ট্যাঙ্কগুলি ধাক্কা দেয় তবে আমরা কোথায় যাব, সমুদ্রে?” গাজা কাঠের বণিক আবু যিহাদ বলেছেন। “এটি পুরো জনগোষ্ঠীর মৃত্যুদণ্ডের মতো হবে।”

(জেরুজালেমনে মায়ান লুবেলের প্রতিবেদন, তেল আভিভে আলেকজান্ডার কর্নওয়েল এবং কায়রোতে নিডাল আল-মুগরাবি; অ্যাঙ্গাস ম্যাকডোয়াল, অ্যান্ড্রু কাওথর্ন, অ্যালেক্স রিচার্ডসন এবং জেমস অলিফান্তের লেখা; অ্যালিসন উইলিয়ামস, আলেকজান্দ্রা হডসন, রড নিকেল এবং অ্যালিস্টায়ার বেল সম্পাদনা করেছেন)

