ইস্রায়েল-প্যালেস্টাইন যুদ্ধের মাত্র 1 টি সমাধান রয়েছে-হামাসকে প্রথমে ধ্বংস করতে হবে | বিশ্ব | খবর
জেরুজালেমের কাছ থেকে জানা গেছে যে ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আজ (বৃহস্পতিবার) তার সুরক্ষা মন্ত্রিসভার সাথে দেখা করার সময় গাজা উপত্যকাকে পুরোপুরি পুনরায় পুনরায় সাজানোর প্রস্তাব দিচ্ছেন। 2023 সালের 7 ই অক্টোবর ইস্রায়েলের উপর হামাস সন্ত্রাসী অভিযানের পরে বহু মাসের বিরোধের পরে এবং এর সহজাত মৃত্যু এবং ধ্বংসের পরে মনে হয় যে হামাসের মোট নির্মূল – রক্তাক্ত, অবনমিত, তবে বেশ পরাজিত নয় – এ জাতীয় পদক্ষেপের দাবি করে।

রাজনৈতিকভাবে এটি একটি বিপজ্জনক পদক্ষেপ হবে এবং নেতানিয়াহু এবং তাঁর সরকারের উপর ইস্রায়েলের নিজেই নিজেও বিশ্বের বেশিরভাগ নিন্দা হ্রাস করবে। ইস্রায়েলের জরিপগুলি ইঙ্গিত দেয় যে চারজনের মধ্যে তিনজন ইস্রায়েলি তার পরিবর্তে সম্পূর্ণ যুদ্ধবিরতির পক্ষে। গাজায় 50 বা ততোধিক জিম্মিদের পরিবারগুলিও ভয় করে যে এই পদক্ষেপটি এখনও বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের জীবনকে বিপন্ন করতে পারে।

তবে সামরিকভাবে সংঘাতের এই পর্যায়ে এটি করা সঠিক কাজ। হামাস মাতাল এবং দড়িগুলিতে, এর নেতৃত্ব হয় ভূগর্ভস্থকে নির্মূল করে বা কাভারিং করে এবং ট্যাটারগুলিতে এর আন্তর্জাতিক খ্যাতি।

প্রথম এবং সর্বাগ্রে, আইডিএফ দ্বারা গাজা স্ট্রিপের পুনঃনির্ধারণ এটি তার শত্রুর বাকী অংশের সাথে বন্ধ করতে দেয়, হামাসের পরিখাতে প্রবেশ করতে এবং সেগুলি পরিষ্কার করতে দেয়। ইস্রায়েলি সৈন্যদের কাছে পপ থাকা ছায়ায় স্কাল্ক করা এবং মাঝে মাঝে পপ আপ করা এক জিনিস, যখন তারা আক্ষরিক অর্থে আপনার শীর্ষে থাকে তখন এটি পুরোপুরি অন্য একটি বিষয়। হামাসের পরিচালনার স্বাধীনতা আরও কমে যায় যদি তাদের কোথাও লুকানোর মতো না থাকে।

দ্বিতীয়ত, এবং সমানভাবে যদি আরও গুরুত্বপূর্ণ না হয় তবে রাস্তাগুলির নিয়ন্ত্রণে ইস্রায়েলি সেনা থাকা গাজার বেসামরিক জনগণকে তাদের হামাস অত্যাচারীদের হাত থেকে রক্ষা করবে। হামাস ২০০ 2007 সাল থেকে ভয় ও ভয় দেখিয়ে রায় দিয়েছে যা আইডিএফ তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য নজরদারি করে বাস্তবায়ন করা আরও বেশি কঠিন হবে। বেসামরিক জনগোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত কিছু স্বাচ্ছন্দ্য বা স্বাভাবিকতার দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হওয়া উচিত।

এর সাথে হাতের কাজ হ’ল মানবিক সহায়তার সুরক্ষা এবং যথাযথ বিতরণ। জাতিসংঘ এখন স্বীকার করেছে যে এই বছরের মে থেকে গাজায় প্রায় 90% সহায়তা ট্রাক লুট করা হয়েছে, যা মানবিক সরবরাহ সরবরাহের ক্ষেত্রে একটি বড় ভাঙ্গনের প্রতিনিধিত্ব করে। মাটিতে আইডিএফের সাথে অনেক কিছু না থাকলে, এই সহায়তা হামাস, অন্যান্য সশস্ত্র দল এবং অপরাধমূলক উদ্যোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত করা যেতে পারে যা এটি চুরি করে এবং এটি আবারও একটি বিশাল চিহ্নে কালো বাজারে বিক্রি করে। যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের সরবরাহের গ্যারান্টি দেওয়া একটি দুর্দান্ত পদক্ষেপ হবে।

শেষ অবধি, ইস্রায়েলি সেনাদের নিয়ন্ত্রণে গাজাকে ধ্বংসস্তূপ থেকে পুনর্নির্মাণের অত্যন্ত উদ্বেগজনক কাজটি শুরু হতে পারে যাঁরা অন্যথায় এটি রাখবেন তাদের কাছ থেকে সুরক্ষা এবং সুরক্ষার একটি সংশ্লেষ দিয়ে শুরু হতে পারে। হামাস টানেল এবং ভূগর্ভস্থ বাঙ্কার তৈরির জন্য বিল্ডিং সরবরাহের বিবর্তন বন্ধ হয়ে যাবে এবং জনসংখ্যার জন্য শালীন বাড়ি, ক্লিনিক, রাস্তা, স্কুল এবং হাসপাতাল সরবরাহ করার জন্য – যেখানে এটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেখানে প্রচেষ্টা চলবে।

অবশ্যই প্রস্তাবেরও নিচে অংশ রয়েছে। ইস্রায়েল যদি এগিয়ে যায় তবে এটি স্ট্রিপে বসবাসকারী দুই মিলিয়নেরও বেশি ফিলিস্তিনিদের পরিচালনা করতে হবে, খাবার, জল, শক্তি, অবকাঠামো ইত্যাদি থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু চালাচ্ছে না, কোনও ছোট্ট উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত নয়। এবং বিশেষত যখন হামাসের অবশিষ্টাংশগুলি প্রতিটি সুযোগে নাগরিক সরকারকে ব্যাহত করার চেষ্টা করবে।

এছাড়াও এটি সম্ভব যে অনেক আইডিএফ কর্মী এবং নাগরিক সরকারী কর্মীদের লক্ষ্যবস্তু, আক্রমণ করা এবং হত্যা করা যেতে পারে। এটি সম্ভবত একটি বিপজ্জনক উদ্যোগ হতে পারে। তারপরে বাকী জিম্মিদের দুর্দশার আগে উল্লেখ করা হয়েছে; যারা এখনও জীবিত তারা আরও বিপন্ন হতে পারে।

এবং তবুও, সমস্ত সতর্কতা এবং বিভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও, এটি এখন একমাত্র গুরুতর বিকল্প হতে পারে যা শান্তি বয়ে আনবে। তাদের শত্রুদের সন্ধান এবং ধ্বংস করার জন্য আইডিএফের প্রবেশদ্বার সহ যুদ্ধের চিরস্থায়ী অবস্থা কেবল সীমিত সাফল্য ছিল এবং বেসামরিক জনগণের জন্য প্রচুর ব্যয় করেছে। এটি একটি ভিন্ন পদ্ধতির চেষ্টা করার সময়।

ইস্রায়েল যদি এই লাইন ধরে এগিয়ে যায় তবে দীর্ঘমেয়াদী কী হতে পারে? একটি পরিপাটি রেজোলিউশন দেখতে এখনও এটি কঠিন, তবে পৌরাণিক “দুটি রাষ্ট্রীয় সমাধান”, প্রায়শই বাইরের পর্যবেক্ষক এবং ভাষ্যকারদের দ্বারা প্রস্তাবিত, পানিতে মারা যায়। ইস্রায়েলি বা ফিলিস্তিনিরা এটি চায় না এবং তাদের কেনা ব্যতীত এর কোনও ভবিষ্যত নেই।

আমার দৃষ্টিতে এই যুদ্ধগুলি বন্ধ করার দীর্ঘমেয়াদী একমাত্র সমাধান হ’ল “একটি রাষ্ট্র সমাধান”। ইস্রায়েল-প্যালেস্টাইন, বা আপনি যা কিছু বলতে চান, এটি আসলে কিছু যায় আসে না, ইস্রায়েলি এবং ফিলিস্তিনিদের একটি সাধারণ নাগরিকত্ব এবং সমান অধিকার ভাগ করে নেওয়ার সাথে একক রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে বর্তমানে এই জাতীয় ফলাফল প্রদর্শনীতে ঘৃণা ও সন্দেহের কারণে অনেক দূরে মনে হচ্ছে।

এবং হামাস আঁকড়ে ধরে এটি সম্ভবত সম্মত হতে পারে না, তবে এটি দুর্বল হয়ে পড়েছে। স্থায়ী শান্তির কোনও আশা থাকলে এটি সম্পূর্ণরূপে নির্মূল এবং ভেঙে ফেলতে হবে।

লেঃ কর্নেল স্টুয়ার্ট ক্রফোর্ড একজন রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ভাষ্যকার এবং প্রাক্তন সেনা অফিসার। তার পডকাস্ট এবং নিউজলেটারগুলির জন্য সাইন আপ করুন www.defencreview.uk

