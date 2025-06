ইস্রায়েল প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান আল -সৌদকে রামাল্লাহকে পরিদর্শন করতে বাধা দিয়েছে – ইস্রায়েলের সংবাদ

সৌদি আরব, জর্দান, তুরস্ক এবং আরও তিনটি মুসলিম দেশ বিশ্বজুড়ে বিশেষত সেই দেশগুলিতে ভবিষ্যদ্বাণীযোগ্য হস্তনির্মাণের সূত্রপাত করেছিল, সৌদি আরব, জর্দান, তুরস্ক এবং আরও তিনটি মুসলিম দেশ দ্বারা রামাল্লায় পরিকল্পিত সফরকে অবরুদ্ধ করার জন্য গত সপ্তাহে ইস্রায়েলের সিদ্ধান্ত।

Saudi Arabia’s Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al-Saud, whose trip would have been the highest-ranking visit by a Saudi official since 1967, said the decision showed Israel’s “extremism and rejection of peace.”

জর্দানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আয়মান সাফাদিও চিম করে দিয়েছেন এবং এই পদক্ষেপকে ইস্রায়েল কীভাবে “ন্যায্য ও বিস্তৃত ইস্রায়েলি-আরব বন্দোবস্তের কোনও সুযোগকে হত্যা করে তার উদাহরণ হিসাবে অভিহিত করেছেন।”

ইস্রায়েলকে “অহংকার” বলে অভিযুক্ত করার জন্য নির্ধারিত কিছু মন্ত্রীর একটি যৌথ বিবৃতি, “আন্তর্জাতিক আইনের জন্য অবহেলা” এবং “ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ফিলিস্তিনি জনগণ এবং তাদের বৈধ নেতৃত্বকে ঘিরে থাকা অবৈধ ব্যবস্থা ও নীতিমালা অনুসরণ করার” অনুসরণ করার জন্য।

এই নিন্দাগুলি উচ্চস্বরে, সমন্বিত এবং প্রত্যাশিত ছিল। তবে এগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, পারফরম্যান্স – বাস্তবে ইস্রায়েলের অবস্থান পরিবর্তনের চেয়ে আন্তর্জাতিক অপটিক্স এবং ঘরোয়া শ্রোতাদের দিকে আরও বেশি লক্ষ্য ছিল।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আল-নাহায়ান (বাম) জর্ডানের আকাবায় ডিসেম্বর মাসে এক বৈঠকে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান আল-সৌদ এর সাথে কথা বলেছেন। (ক্রেডিট: অ্যান্ড্রু ক্যাবলেরো-রেইনল্ডস/রয়টার্স)

ইস্রায়েল কেন গ্রিন-লাইটে একটি উচ্চ-প্রোফাইল প্রতিনিধি দলের সাথে সম্মত হবে কেন জেরুজালেম, October ই অক্টোবর, জেরুজালেমকে এই ধারণার সাথে দৃ in ়তার সাথে বিরোধিতা করার সময় একটি দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানকে যথাযথভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে nd ণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল? সরকার কেবল বিরোধিতা করছে না, তবে জরিপগুলি যেমন দেখায়, জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠও রয়েছে।

মার্চ মাসে একটি ইনস্টিটিউট ফর ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্টাডিজ (আইএনএসএস) জরিপে দেখা গেছে যে দুই-রাষ্ট্রীয় সমাধানের জন্য সমর্থন সাধারণ মানুষের মধ্যে ২৪% এ নেমে দাঁড়িয়েছে, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ৩৮% থেকে কমে গেছে। তুলনা করে, অনুরূপ একটি আইএনএসএস জরিপে দেখা গেছে যে জনসাধারণের% ০% এই ধারণাটিকে সমর্থন করেছে। মার্চ জরিপে, কেবল 15% ইহুদি ইস্রায়েলিরা একটি দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের পক্ষে ছিলেন, যা সেপ্টেম্বরে 31% থেকে হ্রাস পেয়েছে।

মার্চ থেকে ইহুদি পিপল পলিসি ইনস্টিটিউট সমীক্ষায় একই রকম ফলাফল ছিল, এই জরিপে ইহুদি ইস্রায়েলির মাত্র ১১% ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের প্রতি আলোচনার পক্ষে সমর্থন প্রকাশ করেছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সফরটি নিউইয়র্কের সৌদি আরব এবং ফ্রান্স দ্বারা আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মাত্র দুই সপ্তাহ আগে আসবে, ফ্রান্স ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের একতরফা স্বীকৃতি বিবেচনা করে এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলিকে একই কাজ করার আহ্বান জানিয়েছে।

সেই প্রসঙ্গে, রামাল্লাহ পরিদর্শন কোনও বিচ্ছিন্ন কূটনৈতিক অঙ্গভঙ্গি ছিল না। এটি একটি লঞ্চপ্যাড ছিল। ইস্রায়েলের দৃষ্টিতে এটিকে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া তার নিজের লক্ষ্য অর্জনের অনুরূপ ছিল।

কেউ কেউ যুক্তি দেখিয়েছেন যে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বাদ দিয়ে রাজ্যের সাথে দীর্ঘমেয়াদী স্বাভাবিককরণকে আরও থামিয়ে দিতে পারে বা রিয়াদকে আব্রাহাম অ্যাকর্ডস ফ্রেমওয়ার্কে আনার আশা ডুবিয়ে দিতে পারে। তবে সৌদিরা নিজেরাই এটিকে প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার করে দিয়েছে: ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের দিকে স্পষ্ট ইস্রায়েলি পদক্ষেপের উপর স্বাভাবিককরণ দৃ is ়। এই ইস্রায়েলি সরকার – এবং জনসাধারণের বেশিরভাগ – এটি একটি লাইন, বিশেষত October ই অক্টোবর পরে পার হতে রাজি নয়।

ইস্রায়েলের দৃষ্টিকোণ থেকে, ফিলিস্তিনিদের October ই অক্টোবরের আগে গাজায় তাদের নিজস্ব একটি মিনি-রাষ্ট্র ছিল। এই পরীক্ষাটি ব্যর্থ হয়েছিল-বিপর্যয়করভাবে। হামাস দ্রুত দায়িত্ব গ্রহণ করে, অস্ত্র মজুদ করে, একটি ভূগর্ভস্থ সন্ত্রাস অবকাঠামো তৈরি করে, একটি সন্ত্রাসী সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয় এবং প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইস্রায়েলের উপর সবচেয়ে মারাত্মক আক্রমণ শুরু করে। এখন যিহূদিয়া এবং সামেরিয়ার ব্যর্থ মডেলটির প্রতিলিপি তৈরি করা, এই সময়ে বেশিরভাগ ইস্রায়েলিদের মনে, নিছক উন্মাদনার কাজ হবে।

তদুপরি, প্রতিনিধি দলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা দেশগুলির এক নজরে অন্তত কিছু প্রতিবেদন অনুসারে, টার্কি এবং কাতারের তালিকায় ছিল তা প্রকাশ করে। তুর্কি রাষ্ট্রপতি তাইপ রিসেপ এরদোগান তীব্রভাবে ইস্রায়েল বিরোধী, তাঁর বিষাক্ত বক্তৃতাটিতে অনিবার্য এবং আঙ্কারায় হামাস নেতাদের হোস্ট করেছেন।

কাতার তার পক্ষ থেকে হামাসের নেতৃত্বের আয়োজন অব্যাহত রেখেছে এবং বিশ্বজুড়ে ইস্রায়েলের ডেমোনাইজেশন এবং প্রতিনিধিত্বের পিছনে প্রাথমিক শক্তি না হলেও এটি একটি প্রধান শক্তি।

তাহলে, কেন ইস্রায়েলকে এই দেশগুলির প্রতিনিধিদের রামাল্লাহর মধ্যে রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইস্রায়েলকে আরও চাপিয়ে দিতে পারে এবং আরও কমিয়ে আনতে পারে?

ইস্রায়েলের স্বার্থ সেবা করা থেকে দূরে, এই সফরের সুবিধার্থে তাদের সক্রিয়ভাবে ক্ষুন্ন করা হত।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইস্রায়েল যে আরও কূটনৈতিকভাবে চ্যালেঞ্জিং মাসের মুখোমুখি হয়েছিল তার মধ্যে জুনের আকারে এটি বিশেষত সত্য। নিউইয়র্কের আসন্ন ফরাসি-সৌদি সম্মেলনটি ১৯6767 সালের লাইনের উপর ভিত্তি করে পূর্ব জেরুজালেমকে এর রাজধানী হিসাবে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের আহ্বানকে চাঙ্গা করতে পারে। এটি কোনও কাঠামো নয় ইস্রায়েল গ্রহণের জন্য প্রস্তুত – এবং এটি পাশাপাশি খেলার দরকার নেই।

ইস্রায়েলের পক্ষে এই পদক্ষেপটি বাষ্প বাছাই থেকে রোধ করার চেষ্টা করার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের দেখার অনুমতি না দেওয়া এক উপায় ছিল।

জেরুজালেমে ভেসে যাওয়া আরেকটি বিকল্প হ’ল আরও পেশীবহুল প্রতিরোধ: ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের একতরফা স্বীকৃতি ইস্রায়েলি একতরফা প্রতিক্রিয়া যেমন পশ্চিম তীরের কিছু অংশকে সংযুক্ত করার মতো ঘোষণা করবে তা ঘোষণা করে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিদিওন সা’র এবং কৌশলগত বিষয়ক মন্ত্রী রন ডার্মার এই বার্তাটি কিছু ইউরোপীয় অংশের কাছে প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে।

ইস্রায়েল চূড়ান্তভাবে সেই পদক্ষেপটি গ্রহণ করুন বা না করুন, বার্তাটি স্পষ্ট: আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যদি একতরফাভাবে কাজ করতে চলেছে, তবে ইস্রায়েলও হতে পারে।

এই বার্তাটি জোর করে সরবরাহ করা দরকার কারণ ইস্রায়েলের কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, গাজার যুদ্ধ এবং এর মানবিক টোল দ্বারা উত্সাহিত, শর্তাদি নির্ধারণের চেষ্টা করার জন্য ফ্রান্স এবং সৌদি আরবের মতো মূল খেলোয়াড়দের উত্সাহিত করেছে। জেরুজালেম এটি হতে দিতে পারে না।

রামাল্লাহ সফরকে অবরুদ্ধ করা পিছনে ধাক্কা দেওয়ার এক উপায়। এটি একটি সংকেত প্রেরণ করে যে ইস্রায়েল নিঃশব্দে দাঁড়াবে না যখন অন্যরা এর সুরক্ষা চাহিদা এবং ভবিষ্যতের পূর্বনির্ধারিত করার চেষ্টা করে।

আংশিক সংযুক্তি – একটি সতর্কতা বা বাস্তবতা হিসাবে – অন্য হতে পারে।

এই পরিবেশে, প্রতীকবাদ গুরুত্বপূর্ণ। হাই-প্রোফাইল কূটনৈতিক পরিদর্শনগুলি ওজন বহন করে এবং সেগুলি অস্বীকার করে। ইস্রায়েল এটি পরিষ্কার করে দিয়েছে: এটি এমন কোনও প্রক্রিয়াতে প্যাসিভ অংশগ্রহণকারী হবে না যা এটি মৌলিকভাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং বিশ্বাস করে যে এর সুরক্ষা বিপন্ন করবে, অবশ্যই October ই অক্টোবর ছায়ায় নয়।