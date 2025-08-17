You are Here
ইস্রায়েল ফিলিস্তিনিদের দক্ষিণা
নাহারিয়া, ইস্রায়েল (এপি) – ইস্রায়েল শনিবার ঘোষণা করেছে যে তারা ফিলিস্তিনিদের যুদ্ধ অঞ্চল থেকে দক্ষিণে স্থানান্তরিত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে গাজা যেমন পরিকল্পনা একটি জন্য এগিয়ে যায় সামরিক আক্রমণ অঞ্চলটির কয়েকটি জনবহুল অঞ্চলে।

গাজা, কোগাতকে মানবিক সহায়তার দায়িত্বে থাকা ইস্রায়েলি সামরিক সংস্থা জানিয়েছে, রবিবার এই অঞ্চলে তাঁবু সরবরাহ আবার শুরু হবে। সামরিক বাহিনী বলেছে যে ফিলিস্তিনিদের ব্যাপক আন্দোলন কখন শুরু হবে সে সম্পর্কে কোনও মন্তব্য নেই, তবে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইস্রায়েল কাটজ সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছিলেন যে “গাজায় হামাসকে পরাজিত করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার জন্য আমরা এখন আলোচনার পর্যায়ে আছি।”

এদিকে, রবিবার ইস্রায়েলি জিম্মিদের উদ্বিগ্ন পরিবারগুলি রবিবার ইস্রায়েলে “দেশব্যাপী স্টপেজের দিন” আহ্বান জানিয়েছে ক্রমবর্ধমান হতাশা প্রকাশ করার জন্য 22 মাসেরও বেশি যুদ্ধ

জিম্মিদের পরিবারগুলি আশঙ্কা করে যে আগত আক্রমণাত্মক আরও গাজায় থাকা 50 জন জিম্মিদের আরও বিপন্ন করে, তাদের মধ্যে মাত্র 20 জন এখনও বেঁচে থাকার কথা ভেবেছিলেন। তারা এবং অন্যান্য ইস্রায়েলিরা সাম্প্রতিক মুক্তি দেখে আতঙ্কিত হয়েছিল ভিডিওগুলি ইম্যাকিয়েটেড জিম্মি দেখায় দৃ ure ়তার অধীনে কথা বলা এবং সহায়তা এবং খাবারের জন্য আবেদন করা।

পরিবার ও সমর্থকরা যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য একটি চুক্তির জন্য সরকারকে চাপ দিয়েছে – একটি আহ্বান যে কেউ কেউ প্রাক্তন ইস্রায়েলি সেনা ও গোয়েন্দা প্রধান সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে পাশাপাশি তৈরি করেছেন।

পরিবারের প্রতিনিধিত্বকারী একটি দল রবিবার ইস্রায়েলিদের রাস্তায় প্রবেশের আহ্বান জানিয়েছে। “দেশজুড়ে শত শত নাগরিক নেতৃত্বাধীন উদ্যোগগুলি দৈনন্দিন জীবনকে বিরতি দেবে এবং সর্বাধিক ন্যায়সঙ্গত ও নৈতিক সংগ্রামে যোগ দেবে: সমস্ত 50 জন জিম্মিকে বাড়িতে আনার সংগ্রাম,” এটি এক বিবৃতিতে বলেছে।

“আমি বিশ্বাস করতে চাই যে আশা আছে, এবং এটি উপরে থেকে আসবে না, এটি কেবল আমাদের কাছ থেকে আসবে,” শিরি বিবাসের বোন ডানা সিলবারম্যান সিটটন এবং বন্দী অবস্থায় মারা যাওয়া কেফির ও আরিয়েল বিবির খালা বলেছিলেন।

তিনি তেল আবিবের একটি সাপ্তাহিক সমাবেশে বক্তব্য রেখেছিলেন, পুশ্পা জোশির সাথে অপহরণ নেপালি জিম্মি বিপিন জোশী, একজন কিববুটজ থেকে জব্দ করা এক শিক্ষার্থী।

“আমি আমার সেরা বন্ধুকে মিস করছি,” পুশপা বলেছিলেন।

এয়ারস্ট্রিক একটি বাচ্চা মেয়ে এবং তার বাবা -মাকে হত্যা করে

নাসের হাসপাতালের কর্মকর্তারা ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গাজায় একটি ইস্রায়েলি বিমান হামলা শনিবার একটি বাচ্চা মেয়ে এবং তার বাবা -মাকে হত্যা করেছে। জনাকীর্ণ মুওয়াসি অঞ্চলে তাদের তাঁবুতে মারা গিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী এবং মেয়েটি মোটাসেম আল-বত্তা।

“আড়াই মাস, সে কী করেছে?” প্রতিবেশী ফতি শুবায়ার জিজ্ঞাসা করলেন, ঘামছেন তাপমাত্রা ছিন্নভিন্ন অঞ্চলে 90 ডিগ্রি ফারেনহাইট (32 ডিগ্রি সেলসিয়াস) এর উপরে উঠে গেছে। “তারা নিরাপদে মনোনীত একটি অঞ্চলে বেসামরিক নাগরিক।”

ইস্রায়েলের সামরিক বাহিনী বলেছে যে এটি আরও বিশদ ছাড়াই ধর্মঘটে মন্তব্য করতে পারে না। এটি বলেছে যে এটি হামাসের সামরিক ক্ষমতা ভেঙে দিচ্ছে এবং বেসামরিক নাগরিকদের ক্ষতি না করার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করছে।

গাজার অন্যতম জনবহুল অঞ্চল মুভাসি হ’ল প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন যে ইস্রায়েল গাজা সিটি এবং “সেন্ট্রাল ক্যাম্পস” সহ আসন্ন সামরিক আক্রমণকে আরও প্রশস্ত করার পরিকল্পনা করেছে-মধ্য গাজার অন্তর্নির্মিত নুসিরাত এবং বুরেজ শিবিরগুলির একটি স্পষ্ট উল্লেখ।

ইস্রায়েল হামাসকে তার Oct ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে নেওয়া আরও জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়ার হুমকি ব্যবহার করতে পারে, আক্রমণ যা যুদ্ধের সূত্রপাত করেছিল।

অন্য কোথাও, গাজা সিটির শিফা হাসপাতালের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে তারা উত্তর গাজার জিকিম অঞ্চলে নিহত ছয় জনের মৃতদেহ পেয়েছে, পাশাপাশি গোলাগুলিতে নিহত চার জন।

অপুষ্টি সম্পর্কিত আরও 11 মৃত্যু

গত ২৪ ঘন্টা ধরে গাজায় আরও ১১ টি অপুষ্টিজনিত মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, এই অঞ্চলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক শনিবার জানিয়েছে, তাদের মধ্যে একটি শিশু রয়েছে। এটি যুদ্ধের সময় অপুষ্টি সম্পর্কিত মৃত্যু 251 এ নিয়ে আসে।

জাতিসংঘ যে সতর্ক করছে অনাহার এবং অপুষ্টির স্তর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় তাদের সর্বোচ্চে রয়েছে। ফিলিস্তিনিরা মদ্যপান করছেন দূষিত জল রোগগুলি ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে কিছু ইস্রায়েলি নেতারা প্রকাশ্যে কথা বলতে থাকেন গাজা থেকে মানুষের গণ স্থানান্তর

ফিলিস্তিনিরা গাজা সিটির একটি কমিউনিটি কিচেন, উত্তর গাজা স্ট্রিপ, শনিবার, আগস্ট 16, 2025 এর একটি কমিউনিটি কিচেনে দান করার জন্য সংগ্রাম করে। (এপি ফটো/জেহাদ আলশরাফি)
20 বছর বয়সী একজন ফিলিস্তিনি মহিলা “গুরুতর শারীরিক অবনতির রাজ্যে” হিসাবে বর্ণনা করেছেন স্থানান্তরিত হওয়ার পরে শুক্রবার মারা গেছেন চিকিত্সার জন্য গাজা থেকে ইতালি পর্যন্ত হাসপাতাল শনিবার জানিয়েছে।

জাতিসংঘ এবং অংশীদাররা বলছেন যে ২ মিলিয়নেরও বেশি লোকের অঞ্চলে খাবার এবং অন্যান্য সহায়তা পাওয়া এবং তারপরে বিতরণ পয়েন্টগুলিতে ইস্রায়েলি বিধিনিষেধ এবং ক্ষুধার্ত ফিলিস্তিনিদের ভিড়ের চাপের সাথে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং রয়েছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার অফিস জানিয়েছে যে ২ 27 শে মে থেকে বুধবারের মধ্যে সহায়তা চাইলে কমপক্ষে ১,760০ জন নিহত হয়েছেন। এটি বলেছে যে “নন-উ-সামরিকীকরণ সাইটগুলির আশেপাশে” সরবরাহ কনভয়গুলির রুটে এবং 994 রুটে 766 জন মারা গিয়েছিল, ইস্রায়েলি-সমর্থিত এবং মার্কিন-সমর্থিত গাজা মানবিক ফাউন্ডেশনের একটি উল্লেখ, যা মে থেকে গাজায় সহায়তার প্রাথমিক পরিবেশক হিসাবে রয়েছে।

মার্কিন গাজার লোকদের জন্য ভিজিটর ভিসা বন্ধ করে দেয়

শনিবার মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর জানিয়েছে, সাম্প্রতিক দিনগুলিতে কীভাবে “অল্প সংখ্যক অস্থায়ী মেডিকেল-মানবিক ভিসা” জারি করা হয়েছিল তা পর্যালোচনা করে গাজার লোকদের জন্য সমস্ত দর্শনার্থী ভিসা বন্ধ করা হচ্ছে।

২০২৩ সালে হামাসের নেতৃত্বাধীন হামলা ইস্রায়েলে প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করেছিল। ইস্রায়েলের প্রতিশোধমূলক আক্রমণ গাজায় 61,897 জনকে হত্যা করেছে, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে, যেগুলি যোদ্ধা বা বেসামরিক মানুষ কত ছিল তা নির্দিষ্ট করে না তবে প্রায় অর্ধেক নারী এবং শিশু ছিল।

মন্ত্রণালয় হামাস পরিচালিত সরকারের অংশ এবং চিকিত্সা পেশাদারদের দ্বারা কর্মী। জাতিসংঘ এবং স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞরা এটিকে হতাহতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উত্স হিসাবে বিবেচনা করে। ইস্রায়েল তার পরিসংখ্যানকে বিতর্ক করে তবে এর নিজস্ব সরবরাহ করেনি।

বৈরুতের অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস লেখক বাসেম ম্রাউ অবদান রেখেছিলেন।

