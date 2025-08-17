ইস্রায়েল ফিলিস্তিনিদের আক্রমণাত্মক হওয়ার আগে দক্ষিণ গাজায় স্থানান্তরিত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে

ইস্রায়েল শনিবার ঘোষণা করেছিল যে তারা ফিলিস্তিনিদের যুদ্ধ অঞ্চল থেকে দক্ষিণ গাজায় স্থানান্তরিত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে কারণ এই অঞ্চলের কয়েকটি জনবহুল অঞ্চলে সামরিক আক্রমণাত্মক জন্য পরিকল্পনা এগিয়ে চলেছে।
গাজা, কোগাটকে মানবিক সহায়তার দায়িত্বে থাকা ইস্রায়েলি সামরিক সংস্থা বলেছে যে দক্ষিণে ফিলিস্তিনিদের গণচালনার আগে রবিবার এই অঞ্চলটিতে তাঁবু এবং অন্যান্য আশ্রয় সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা আবার শুরু হবে।
সামরিক বাহিনী বলেছে যে ফিলিস্তিনিদের ব্যাপক আন্দোলন কখন শুরু হবে সে সম্পর্কে কোনও মন্তব্য নেই, তবে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইস্রায়েল কাটজ সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছিলেন যে “গাজায় হামাসকে পরাজিত করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার জন্য আমরা এখন আলোচনার পর্যায়ে আছি”।
এদিকে, ইস্রায়েলিদের উদ্বিগ্ন পরিবারগুলি রবিবার ইস্রায়েলে “দেশব্যাপী স্টপেজের দিন” আহ্বান জানিয়েছিল 22 মাসের যুদ্ধের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হতাশা প্রকাশ করার জন্য।
জিম্মিদের পরিবারগুলি আশঙ্কা করে যে আগত আক্রমণাত্মক আরও গাজায় থাকা 50 জন জিম্মিদের আরও বিপন্ন করে, তাদের মধ্যে মাত্র 20 জন এখনও বেঁচে থাকার কথা ভেবেছিলেন।
পরিবার ও সমর্থকরা যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য একটি চুক্তির জন্য সরকারকে চাপ দিয়েছে – এমন একটি আহ্বান যা সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে কিছু প্রাক্তন ইস্রায়েলি সেনাবাহিনী এবং গোয়েন্দা প্রধানরাও করেছেন।
“আমি বিশ্বাস করতে চাই যে আশা আছে, এবং এটি উপরে থেকে আসবে না, এটি কেবল আমাদের কাছ থেকে আসবে,” শিরি বিবাসের বোন ডানা সিলবারম্যান সিটটন এবং বন্দী অবস্থায় মারা যাওয়া কেফির ও আরিয়েল বিবির খালা বলেছিলেন।
তিনি তেল আবিবের একটি সাপ্তাহিক সমাবেশে বক্তব্য রেখেছিলেন, পুশ্পা জোশির সাথে অপহরণ নেপালি জিম্মি বিপিন জোশী, একজন কিববুটজ থেকে জব্দ করা এক শিক্ষার্থী।
“আমি আমার সেরা বন্ধুকে মিস করছি,” পুশপা বলেছিলেন।