ইস্রায়েল ফিলিস্তিনিদের দক্ষিণ গাজায় সামরিক আক্রমণ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে
ইস্রায়েল ফিলিস্তিনিদের দক্ষিণ গাজায় সামরিক আক্রমণ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে

শনিবার ইস্রায়েল বলেছে যে তারা ফিলিস্তিনিদের দক্ষিণ গাজায় স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা করছে কারণ এটি একটি নতুন সামরিক আক্রমণাত্মক আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

“রাজনৈতিক ইচেলনের নির্দেশনা অনুসারে এবং তাদের সুরক্ষার জন্য জনগণকে যুদ্ধ অঞ্চল থেকে দক্ষিণ গাজায় স্থানান্তরিত করার জন্য @আইডিএফ প্রস্তুতির অংশ হিসাবে, গাজাকে তাঁবু এবং আশ্রয় সরঞ্জাম সরবরাহের সরবরাহ আগামীকাল (রবিবার) পুনরায় শুরু করবে,” গাজায় মানবিক সহায়তার দায়িত্বে থাকা সামরিক সংস্থা কোগাত, একটি সামাজিক মিডিয়া পোস্টে বলেছে। “পুরোপুরি সুরক্ষা পরিদর্শন করার পরে জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি কর্তৃক কেরেম শালম ক্রসিংয়ের মাধ্যমে সহায়তা স্থানান্তরিত হবে। গাজা স্ট্রিপে মানবিক সহায়তার প্রবেশের সুবিধার্থে আমরা আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কাজ চালিয়ে যাব।”

ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী বলেনি যে কখন দক্ষিণে জনগণের ব্যাপক আন্দোলন শুরু হবে।

ইস্রায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইস্রায়েল কাটজ শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন যে দেশটি “গাজায় হামাসকে পরাজিত করার পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য এবং জিম্মিদের ফিরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে এবং তাদের উপসংহারে, তার সমস্ত দিকগুলিতে মিশনটি সম্পাদন করার জন্য একটি বিস্তৃত এবং শক্তিশালী পরিকল্পনা থাকবে।

নেতানিয়াহু গাজা স্ট্রিপের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার শপথ করেছেন, হামাস থেকে ‘মুক্ত’ মানুষ

ফিলিস্তিনিরা 22 জুলাই গাজার একটি দাতব্য রান্নাঘরে একটি গরম খাবার গ্রহণের চেষ্টা করছেন। (গেটি ইমেজের মাধ্যমে এএফপি)

ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গত সপ্তাহে ইস্রায়েলের গাজা উপত্যকার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরিকল্পনা নিশ্চিত করেছেন। ফক্স নিউজের বিল হেমারের সাথে একচেটিয়া সাক্ষাত্কারে নেতানিয়াহু বলেছিলেন যে এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হামাসকে নির্মূল করা এবং শেষ পর্যন্ত আরব কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশাসন স্থানান্তর করা।

নেতানিয়াহু বলেছিলেন, “আমরা নিজেকে মুক্ত করতে এবং গাজার লোকদের হামাসের ভয়াবহ সন্ত্রাস থেকে মুক্তি দিতে চাই।”

জিম্মিদের পরিবারগুলি যারা এখনও হামাসের হাতে রয়েছে, রবিবার গাজায় প্রসারিত অভিযানের প্রতিবাদ করার জন্য রবিবার “দেশব্যাপী স্টপেজের দিন” আহ্বান জানিয়েছে কারণ যুদ্ধ প্রায় তৃতীয় বছরে প্রবেশের কারণে সেখানে রয়ে গেছে।

পঞ্চাশটি জিম্মি এখনও গাজায় রয়ে গেছে, যদিও কেবল 20 টি এখনও বেঁচে আছে বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে।

“হামাসের মৃত্যুর টানেলগুলিতে প্রায় 700 দিন ধরে পঞ্চাশটি জিম্মি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমরা সকলেই দেখেছি, আমাদের হৃদয় ছেঁড়া দিয়ে, এভায়াতর ডেভিড এবং রোম ব্রেস্লাভস্কির চিত্রগুলি অকল্পনীয় মানব যন্ত্রণায় ভুগছে,” জিম্মিদের এবং নিখোঁজ ফ্যামিলি ফোরাম ফোরাম এক বিবৃতিতে বলেছে।

ফিলিস্তিনি এক ব্যক্তি তার year বছর বয়সী ভাগ্নে আলা আল-তৌমের দেহ বহন করেছেন, যিনি পরিবার অনুসারে ইস্রায়েলি সেনা বিমান হামলায় নিহত হয়েছিলেন, শনিবার, ১ 16 আগস্ট, ২০২৫ সালের গাজা সিটির শিফা হাসপাতালে তাঁর জানাজার সময়। (এপি ফটো/জেহাদ আলশরাফি)

ইস্রায়েল এনজিও গাজান বেসামরিক লোকদের সহায়তা সমন্বয় করতে পর্দার আড়ালে কাজ করে

এটি আরও যোগ করেছে, “এখন কাজ করার সময়: রাস্তায় নেমে, জিম্মিদের পরিবারকে সমর্থন করা, সৈন্যদের পরিবারকে সমর্থন করা এবং জিম্মিদের ভবিষ্যত এবং দেশের ভবিষ্যতকে প্রভাবিত করার জন্য – কারণ কেবল জনগণই জিম্মিদের বাড়িতে আনতে পারে,” টাইমস অফ ইস্রায়েলের মতে।

দু’জন মা এবং তিন জিম্মির এক স্ত্রী “আশা” সম্পর্কে একটি যৌথ চিঠিতে লিখেছিলেন।

“দিনগুলি দীর্ঘ, রাতগুলি আরও দীর্ঘ,” জিম্মিদের মা ও স্ত্রী মাতান অ্যাঞ্জেস্ট, নিম্রোদ কোহেন এবং ওমরি মিরান লিখেছেন।

ইস্রায়েলি পতাকার রঙে আঁকা এক মহিলা যুদ্ধের অবসানের দাবিতে একটি প্রতিবাদে অংশ নিয়েছেন, গাজা উপত্যকায় হামাসের হাতে জিম্মিদের তাত্ক্ষণিকভাবে মুক্তি এবং শনিবার তেল আবিবে প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহুর সরকারের বিরুদ্ধে। (এপি ফটো / মাহমুদ)

তারা আরও যোগ করেছেন, “আকাঙ্ক্ষা আত্মাকে জ্বলিয়ে দেয়। তবে ব্যথার মাঝেও আশা এখনও মারধর করে। একটি সমগ্র জাতি আপনাকে ছেড়ে দেয়নি।

ফক্স নিউজ ‘ম্যাডিসন কলম্বো এবং অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।

