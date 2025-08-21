ইস্রায়েল বুধবার রাতে গাজা সিটির নিয়ন্ত্রণ নিতে অপারেশনের প্রথম পদক্ষেপ ঘোষণা করে এবং হাজার হাজার রিজার্ভিস্টকে ডেকে পাঠায়। ইস্রায়েলের সামরিক সামরিক মুখপাত্র এফি ডিফি বলেছেন, “আমরা গাজা শহরে হামলার প্রাথমিক কার্যক্রম এবং প্রাথমিক পর্যায়ে শুরু করেছি এবং এই সময়ে আইডিএফ বাহিনী গাজা শহরের উপকণ্ঠ দখল করছে।”
রিজার্ভে সৈন্যদের সম্পর্কে, সামরিক কর্মকর্তা সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন হামাস ইতিমধ্যে সবুজ আলো দিয়েছে এমন যুদ্ধবিরতিটির শর্তগুলি গ্রহণ করার জন্য মধ্যস্থতাকারীদের কেবল একটি সময়ের ব্যবধান উপস্থাপন করা হবে যা মধ্যস্থতাকারীদের ইস্রায়েলকে চাপ দেওয়ার অনুমতি দেবে।
পি মন্ত্রিসভামন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু নিশ্চিত করেছেন যে ইস্রায়েলি নেতা হামাসের দুর্গের নিয়ন্ত্রণ নিতে কালানুক্রমকে ত্বরান্বিত করেছিলেন এবং ২০২৩ সালের অক্টোবরে ইস্রায়েলের উপর আক্রমণে সংঘাতের সূত্রপাতকারী দলটিকে পরাজিত করেছিলেন, এই অভিযানের আন্তর্জাতিক সমালোচনা না করে যা হাজার হাজার ফিলিস্তিনিদের বাধ্য করতে পারে।
ডিফ্রিন আশ্বাস দিয়েছিলেন যে গাজা শহরের উপকণ্ঠে ইতিমধ্যে সামরিক বাহিনীর কাজ করার জন্য ইতিমধ্যে সামরিক রয়েছে এবং হামাস এখন একটি “দুর্ব্যবহার করা এবং আহত” সংগঠন। “আমরা সন্ত্রাসী সংগঠনের জন্য সন্ত্রাসবাদী দুর্গ, শহরে হামাসের উপর আক্রমণকে আরও গভীর করব।”
ইস্রায়েলীয় সেনাবাহিনী বুধবার গাজা শহরে “হামলা” করার জন্য প্রস্তুত করার জন্য, 000০,০০০ রিজার্ভিস্টকে ডেকেছিল এবং সরকার নতুন যুদ্ধের প্রস্তাবকে পন্ডিত করে।
টেলিগ্রাম সম্পর্কিত এক বিবৃতিতে হামাস নেতানিয়াহুকে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে বাধা দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন, “গাজা শহরে নিরীহ বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে নির্মম যুদ্ধের ধারাবাহিকতা অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। মধ্যস্থতাকারীদের প্রস্তাবের প্রতি নেতানিয়াহুর অসম্মান প্রমাণ করে যে তিনি যে কোনও চুক্তির সত্যিকারের বাধা।”
নেতানিয়াহুর সভাপতিত্বে ইস্রায়েলি সিকিউরিটি অফিস, এই শহর গ্রহণের লক্ষ্যে আসন্ন সপ্তাহগুলিতে গাজায় তার প্রচার সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করেছে, যেখানে ইস্রায়েলি বাহিনী ও হামাসের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিরোধ সংঘাতের প্রাথমিক পর্যায়ে লড়াই করা হয়েছিল। ইস্রায়েল বলেছে যে গাজা স্ট্রিপের প্রায় 75% বর্তমানে দখল করেছে।
দেশের সুদূর অধিকারের একজন সদস্য, অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ এর আগে ব্যস্ত পশ্চিম তীরে উপনিবেশের জন্য ইস্রায়েলি পরিকল্পনার চূড়ান্ত অনুমোদনের ঘোষণা দিয়েছিলেন যে তাঁর মতে, ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের যে কোনও সম্ভাবনা দূর করবে।
এটি স্মরণ করা হয় যে মতামত জরিপগুলি যুদ্ধের শেষে ইস্রায়েলীয় জনগণের মতামত থেকে দৃ strong ় সমর্থন প্রকাশ করে যদি এটি জিম্মিদের মুক্তি নিশ্চিত করে। আমেরিকানদের সাথে একটি নতুন রয়টার্স/আইপিএসওএস সমীক্ষায় আরও প্রকাশিত হয়েছে যে ৫৮% উত্তরদাতাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশ্বাস করেন যে জাতিসংঘের সমস্ত দেশকে ফিলিস্তিনকে একটি জাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।