ইস্রায়েল বিভক্ত ছিল, কয়েক হাজার ইহুদি গাজা দখল প্রত্যাখ্যান করেছিল, প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ‘ফায়ার দাড়ি’

উজুক রাসের এই পদক্ষেপটি রবিবার (৮/১৮/২০২৫) গাজায় ইস্রায়েলের সামরিক আগ্রাসনের অবসান ঘটাতে বেনজমিন নেতানিয়াহু সরকারকে দাবি করেছে।
রেপুব্লিকা.কম.আইডি, তেল আবিব – ইস্রায়েলের ঘরোয়া সংস্থাগুলিতে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু শাসনের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে তেল আভিভ অন্যতম বৃহত্তম প্রতিবাদের কেন্দ্রে পরিণত হয়।
রবিবার রাতে জিম্মি স্কয়ার নামে পরিচিত কয়েক হাজার মানুষ বর্গক্ষেত্রটি প্যাক করে জিম্মিদের যুদ্ধ এবং মুক্তির জন্য আহ্বান জানিয়েছিল।
এই পদক্ষেপটি হ’ল জাতীয় প্রতিবাদ ও ধর্মঘটের wave েউয়ের সমাপ্তি যা সারা দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়। “তাদের সবাইকে বাড়িতে নিয়ে যান! যুদ্ধ বন্ধ করুন!” বর্গক্ষেত্রটি ভরাট জনগণকে চিৎকার করে উঠল।
জিম্মি ফ্যামিলি ফোরাম এবং নিখোঁজ ব্যক্তি, এই পদক্ষেপের উদ্যোগী, অনুমান করেছিলেন যে এই সংখ্যাটি পুলিশ কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়নি, যদিও তেল আবিবে প্রায় ৫০০,০০০ লোক উপস্থিত ছিলেন।
“আমরা একটি বিস্তৃত এবং বাস্তবসম্মত চুক্তির পাশাপাশি যুদ্ধের সমাপ্তির দাবি করি,” মাতানের মা – জিম্মি – এবং এই আন্দোলনের মূল চরিত্র আইনভ জাঙ্গাউকার বলেছেন।
“আমরা কেবল আমাদের অধিকারগুলি যা দাবি করি: আমাদের বাচ্চারা। সরকার ইস্রায়েল যুদ্ধকে পরিবর্তন করেছে যা মূলত একটি নিরর্থক যুদ্ধে ন্যায্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। “
