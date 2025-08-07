ইস্রায়েল মাইক্রোসফ্ট সার্ভারগুলিতে কয়েক মিলিয়ন ফিলিস্তিনি ফোন কল সংরক্ষণ করছে বলে জানা গেছে

ইস্রায়েল অভিযোগ করেছে যে গাজা এবং পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের দ্বারা করা লক্ষ লক্ষ ফোন কল রেকর্ডিং এবং সংরক্ষণ করা হয়েছে, ২০২২ সাল পর্যন্ত একটি বিশাল নজরদারি প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, রিপোর্টে বলা হয়েছে । প্রতিবেদনে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে দেশটি মাইক্রোসফ্ট অ্যাজুরে ক্লাউড সার্ভারগুলিতে এই রেকর্ডিংগুলি বন্ধ করে দিচ্ছে।
ইস্রায়েলের সামরিক নজরদারি সংস্থা, ৮২০০ এর এক কমান্ডারের সাথে বৈঠকের পরে কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সত্য নাদেলা ব্যক্তিগতভাবে এই প্রচেষ্টাটি ঠিক করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। তিনি দেশটিকে প্যালেস্টাইনদের জ্ঞান বা সম্মতি ছাড়াই প্রতিদিন কয়েক মিলিয়ন ফোন কল সঞ্চয় করার জন্য আজুর প্ল্যাটফর্মের মধ্যে একটি কাস্টমাইজড এবং বিচ্ছিন্ন অঞ্চল দিয়েছেন বলে জানা গেছে।
৮২০০ ইউনিটের মধ্যে সূত্রে জানা গেছে, এই রেকর্ডিংগুলি মারাত্মক বিমান হামলা প্রস্তুত করতে সহায়তা করেছে এবং অঞ্চলজুড়ে সামরিক কার্যক্রম গঠনে সহায়তা করেছে। ইস্রায়েল দীর্ঘকাল ধরে দখলকৃত অঞ্চলগুলিতে কলকে বাধা দিচ্ছে, কারণ এটি মূলত এটি নিয়ন্ত্রণ করে ।
এই নতুন পদ্ধতিটি অবশ্য নিয়মিত বেসামরিক নাগরিকদের একটি বৃহত পুলের কথোপকথনকে ক্যাপচার করেছে বলে জানা গেছে। প্রকল্পটি তৈরি করার সময় মন্ত্রটি ছিল “এক ঘন্টা এক মিলিয়ন কল” রেকর্ড করা। ফাঁস মাইক্রোসফ্ট ফাইলগুলি পরামর্শ দেয় যে এই ডেটার সিংহের অংশটি নেদারল্যান্ডস এবং আয়ারল্যান্ডের অ্যাজুরে সুবিধাগুলিতে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
গাজায় ইস্রায়েলের 22 মাসের আক্রমণাত্মক ভূমিকা সম্পর্কে মাইক্রোসফ্ট আরও তদন্তের মুখোমুখি হয়েছে। সিইও নাদেলা ছিলেন মে মাসে একটি মূল বক্তব্যে, কর্মী নির্বাহীকে “ইস্রায়েলি যুদ্ধাপরাধগুলি কীভাবে আজুর দ্বারা চালিত হয় তা দেখানোর জন্য অনুরোধ করেছিলেন।”
এই বছরের শুরুর দিকে, সংস্থাটি একটি কমিশন করেছে “আজ পর্যন্ত কোনও প্রমাণ খুঁজে পাননি” যে অ্যাজুরে বা এর এআই পণ্যগুলি এই অঞ্চলে “লোকদের লক্ষ্য বা ক্ষতি করতে” ব্যবহৃত হয়েছিল। আজকের প্রতিবেদন অন্যথায় পরামর্শ দেয়। ইউনিট ৮২০০ সূত্র ইঙ্গিত দেয় যে বোমা ফেলার লক্ষ্যগুলি সনাক্ত করতে এই ডেটা থেকে আঁকা গোয়েন্দাগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল। মাইক্রোসফ্ট বলেছে যে ইস্রায়েলের সার্ভারগুলিতে যে ধরণের ডেটা সঞ্চিত রয়েছে সে সম্পর্কে এটির “কোনও তথ্য” নেই।
একটি সংস্থার প্রতিনিধি যোগ করেছেন, “এই বাগদানের সময় কোনও সময়েই নয়,” মাইক্রোসফ্ট কি বেসামরিক নাগরিকদের নজরদারি বা মাইক্রোসফ্টের পরিষেবাগুলি ব্যবহার করে তাদের সেলফোন কথোপকথন সংগ্রহ সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, এটি কমিশন করা বাহ্যিক পর্যালোচনা সহ। ” সূত্রগুলি বলছে যে গাজায় প্রচারের সময় নজরদারি ব্যবস্থার ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এখনও অবধি, এই অঞ্চলে 60,000 লোক 18,000 এরও বেশি শিশু সহ।
মাইক্রোসফ্ট একমাত্র সংস্থা নয় যে ইস্রায়েলকে অনেকে ডাকে সহায়তা করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে । সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে গুগলের কর্মচারীদের এআই সরঞ্জামগুলিতে সরকারের অ্যাক্সেস প্রসারিত করতে ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) এবং ইস্রায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক (আইডিএম) রয়েছে।