ইস্রায়েল যুদ্ধবিধ্বস্ত দক্ষিণ সুদানের সাথে গাজান গ্রহণের বিষয়ে আলোচনায়

ইস্রায়েল দক্ষিণ সুদানের সাথে গাজা উপত্যকা থেকে যুদ্ধবিধ্বস্ত পূর্ব আফ্রিকান দেশে পুনর্বাসনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনায় রয়েছে, হামাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় ধ্বংসস্তূপে ফেলে যাওয়া অঞ্চল থেকে গণ-দেশত্যাগের সুবিধার্থে ইস্রায়েলের বিস্তৃত প্রচেষ্টার অংশ।
বিষয়টি নিয়ে পরিচিত ছয় জন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে আলোচনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আলোচনাগুলি কতদূর এগিয়ে গেছে তা স্পষ্ট নয়, তবে যদি বাস্তবায়ন করা হয় তবে এই পরিকল্পনাগুলি দুর্ভিক্ষের ঝুঁকির সাথে একটি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জমি থেকে মানুষকে স্থানান্তরিত করার এবং মানবাধিকারের উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলতে পারে।
প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন যে নেতানিয়াহু “স্বেচ্ছাসেবী অভিবাসন” হিসাবে উল্লেখ করেছেন তার মাধ্যমে গাজার জনসংখ্যার বেশিরভাগ স্থান স্থানান্তরিত করার জন্য তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করতে চান। ইস্রায়েল অন্যান্য আফ্রিকান দেশগুলির সাথে একই রকম পুনর্বাসনের প্রস্তাবগুলি ভাসিয়েছে।
“আমি মনে করি যে যুদ্ধের আইন অনুসারে আমি তাদের সঠিক কাজটি করার পক্ষে জনগণকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া এবং তারপরে আপনি সেখানে থাকা শত্রুর বিরুদ্ধে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়ে যান,” নেতানিয়াহু মঙ্গলবার আই 24 এবং ইস্রায়েলি টিভি স্টেশনকে একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন। তিনি দক্ষিণ সুদানের বিষয়ে উল্লেখ করেননি।
ফিলিস্তিনি, অধিকার গোষ্ঠী এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বেশিরভাগই আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে জোরপূর্বক বহিষ্কারের জন্য নীলনকশা হিসাবে প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখ্যান করেছে।
দক্ষিণ সুদানের পক্ষে, এই জাতীয় চুক্তি ইস্রায়েলের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করতে সহায়তা করতে পারে, এখন মধ্য প্রাচ্যের প্রায় অপরিবর্তিত সামরিক শক্তি। এটি ট্রাম্পের কাছেও সম্ভাব্য প্রবেশদ্বার, যিনি ফেব্রুয়ারিতে গাজার জনসংখ্যার পুনর্বাসনের ধারণাটি প্রচার করেছিলেন তবে সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ফিরে এসেছেন বলে মনে হয়।
ইস্রায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রক মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে এবং দক্ষিণ সুদানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলোচনার বিষয়ে প্রশ্নের জবাব দেননি। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের এক মুখপাত্র বলেছেন যে এটি বেসরকারী কূটনৈতিক কথোপকথনের বিষয়ে মন্তব্য করে না।
মিশর গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের পুনর্বাসনের প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করে
দক্ষিণ সুদানের সাথে কাজ করা মার্কিন লবিং ফার্মের প্রতিষ্ঠাতা জো জাজ্লাভিক বলেছেন, আলোচনার বিষয়ে দক্ষিণ সুদানী কর্মকর্তারা তাকে ব্রিফ করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে ইস্রায়েলি একটি প্রতিনিধি দল সেখানে ফিলিস্তিনিদের জন্য শিবির স্থাপনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য দেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে। দেখার জন্য কোনও পরিচিত তারিখ নির্ধারণ করা হয়নি। ইস্রায়েল তাত্ক্ষণিকভাবে এই সফরের নিশ্চয়তার জন্য কোনও অনুরোধের জবাব দেয়নি।
জাজ্লাভিক বলেছিলেন যে ইস্রায়েল সম্ভবত অস্থায়ী শিবিরগুলির জন্য অর্থ প্রদান করবে।
দক্ষিণ সুদানিজ নাগরিক সমাজের একটি গোষ্ঠীর প্রধান এডমন্ড ইয়াকানি বলেছেন, তিনি আলোচনার বিষয়ে দক্ষিণ সুদানের কর্মকর্তাদের সাথেও কথা বলেছেন। আলোচনার জ্ঞান সহ আরও চারজন কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন যে নাম প্রকাশ না করার শর্তে আলোচনা চলছে কারণ তারা প্রকাশ্যে তাদের আলোচনার জন্য অনুমোদিত ছিল না।
মিশর থেকে দু’জন কর্মকর্তা এপিকে বলেছেন যে তারা দক্ষিণ সুদানের সাথে যোগাযোগ সহ ফিলিস্তিনিদের গ্রহণের জন্য একটি দেশ খুঁজে পাওয়ার জন্য ইস্রায়েলের প্রচেষ্টা সম্পর্কে কয়েক মাস ধরে চেনেন। তারা বলেছিল যে তারা ফিলিস্তিনিদের নেওয়ার বিরুদ্ধে দক্ষিণ সুদানের তদবির করছে।
মিশর গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনার গভীরতার বিরোধিতা করছে, যার সাথে এটি একটি সীমানা ভাগ করে নেয়, শরণার্থীদের নিজস্ব অঞ্চলে প্রবাহিত করে।
এপি এর আগে ইস্রায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুদান ও সোমালিয়ার সাথে শুরু করা অনুরূপ আলোচনার কথা জানিয়েছিল, যে দেশগুলিও যুদ্ধ ও ক্ষুধার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং সোমালিল্যান্ড নামে পরিচিত সোমালিয়ার বিচ্ছিন্ন অঞ্চল। এই আলোচনার অবস্থা জানা যায়নি।
‘নগদ অর্থের মধ্যে দক্ষিণ সুদানের যে কোনও মিত্র দরকার’
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের উন্নতির জন্য দক্ষিণ সুদান কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত জাজ্লাভিক বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইস্রায়েলের সাথে আলোচনার বিষয়ে সচেতন তবে তারা সরাসরি জড়িত নয়।
দক্ষিণ সুদান চায় ট্রাম্প প্রশাসন দেশে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে এবং দক্ষিণ সুদানের কিছু অভিজাতদের কাছ থেকে নিষেধাজ্ঞাগুলি সরিয়ে দেবে বলে জানিয়েছেন জাজ্লাভিক। এটি ইতিমধ্যে প্রশাসনের গণ -নির্বাসনগুলিতে আট জনকে প্রবাহিত করেছে, যা অনুগ্রহ করার চেষ্টা করতে পারে।
ট্রাম্প প্রশাসন নির্বাসন সুবিধার্থে সহায়তা করার জন্য বেশ কয়েকটি দেশকে চাপ দিয়েছে।
“নগদ অর্থের ব্যবধানে দক্ষিণ সুদানের যে কোনও মিত্র, আর্থিক লাভ এবং কূটনৈতিক সুরক্ষা পেতে পারে,” পিটার মার্টেল বলেছেন, “প্রথমে একটি পতাকা উত্থাপন করুন দেশ সম্পর্কে একটি বইয়ের সাংবাদিক এবং লেখক।”
বইটি অনুসারে ইস্রায়েলের মোসাদ স্পাই এজেন্সি দক্ষিণ সুদানের কয়েক দশক দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের সময় দক্ষিণ সুদানীদের সহায়তা প্রদান করেছিল, বইটি অনুসারে, ২০১১ সালে স্বাধীনতার আগে খার্তুমে আরব-অধ্যুষিত সরকারের বিরুদ্ধে।
স্টেট ডিপার্টমেন্ট, দক্ষিণ সুদানের সাথে কোনও কুইড প্রো কোয়ো আছে কিনা জানতে চাইলে বলেছিলেন যে ভিসা জারি করার বিষয়ে সিদ্ধান্তগুলি এমনভাবে করা হয়েছে যা মার্কিন জাতীয় সুরক্ষা, জননিরাপত্তা এবং আমাদের অভিবাসন আইন প্রয়োগের জন্য সর্বোচ্চ মানকে অগ্রাধিকার দেয়। “
একটি অনশন-জর্জরিত সংঘাত অঞ্চল থেকে অন্য পর্যন্ত
অনেক ফিলিস্তিনিরা যুদ্ধ থেকে বাঁচতে এবং দুর্ভিক্ষের সাথে সীমান্তবর্তী ক্ষুধা সংকট থেকে বাঁচতে কমপক্ষে সাময়িকভাবে গাজা ছেড়ে যেতে চাইতে পারে, যা ইস্রায়েল প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে তারা তাদের জাতীয় জন্মভূমির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে যা দেখেন তা থেকে তারা কোনও স্থায়ী পুনর্বাসন প্রত্যাখ্যান করেছে।
তারা আশঙ্কা করে যে ইস্রায়েল তাদের কখনই ফিরে আসতে দেয় না, এবং একটি গণ-প্রস্থান এটিকে গাজা সংযুক্ত করতে এবং সেখানে ইহুদি বসতিগুলি পুনরায় স্থাপনের অনুমতি দেয়, যেমন ইস্রায়েলি সরকারের সুদূর-মন্ত্রীদের দ্বারা বলা হয়েছিল।
তবুও, এমনকি যারা ফিলিস্তিনিদের চলে যেতে চান তারাও বিশ্বের সবচেয়ে অস্থির ও দ্বন্দ্ব-প্রবাহিত দেশগুলির মধ্যে দক্ষিণ সুদানে তাদের সম্ভাবনা গ্রহণের সম্ভাবনা কম।
দক্ষিণ সুদান স্বাধীনতার পরে শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধ থেকে সুস্থ হয়ে উঠতে লড়াই করেছে এবং যা প্রায় ৪০০,০০০ মানুষকে হত্যা করেছিল এবং দেশের পকেটকে দুর্ভিক্ষে ডুবিয়ে দিয়েছে। তেল সমৃদ্ধ দেশটি দুর্নীতির দ্বারা জর্জরিত এবং তার ১১ মিলিয়ন লোককে খাওয়ানোর জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তার উপর নির্ভর করে-এমন একটি চ্যালেঞ্জ যা কেবলমাত্র ট্রাম্প প্রশাসন বিদেশী সহায়তায় ঝাপটায় কাটানোর পর থেকেই বেড়েছে।
সাত বছর আগে একটি শান্তি চুক্তি ভঙ্গুর এবং অসম্পূর্ণ ছিল এবং এই বছর প্রধান বিরোধী নেতাকে গৃহবন্দি করার সময় যুদ্ধের হুমকি ফিরে আসে।
বিশেষত ফিলিস্তিনিরা নিজেকে অপ্রয়োজনীয় মনে করতে পারে। সুদানের কাছ থেকে স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ যুদ্ধটি বেশিরভাগ খ্রিস্টান এবং অ্যানিমিস্ট দক্ষিণকে মূলত আরব এবং মুসলিম উত্তরের বিরুদ্ধে দক্ষিণে ফেলেছিল।
সিভিল সোসাইটি গ্রুপের ইয়াকানি বলেছেন, দক্ষিণ সুদানীদের জানতে হবে কে আসছে এবং কত দিন তারা থাকার পরিকল্পনা করছে, বা “মুসলিম ও আরবদের সাথে historical তিহাসিক সমস্যার কারণে” শত্রুতা থাকতে পারে।
“দক্ষিণ সুদানের লোকদের জন্য ডাম্পিং গ্রাউন্ড হওয়া উচিত নয়,” তিনি বলেছিলেন। “এবং সম্পর্কের উন্নতির জন্য লোককে আলোচনার চিপ হিসাবে গ্রহণ করা গ্রহণ করা উচিত নয়।”