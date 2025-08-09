ইস্রায়েল যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান গাজা সিটির দায়িত্ব নেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে

তেল আভিভ, ইস্রায়েল (এপি) – ইস্রায়েল শুক্রবারের প্রথম দিকে বলেছিল যে এটি গাজা শহরকে তার আরও একটি ক্রমবর্ধমান ক্রমবর্ধমানভাবে গ্রহণের পরিকল্পনা করেছে হামাসের সাথে 22 মাসের যুদ্ধ। শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের গভীর রাতে বৈঠকের পরে নেওয়া এই সিদ্ধান্তটি ইস্রায়েলের অনেকের দ্বারা যুদ্ধ ও বিক্ষোভের জন্য আন্তর্জাতিক আহ্বান জানানো সত্ত্বেও এসেছিল যারা বাকিদের জন্য ভয় পায় হামাস দ্বারা অনুষ্ঠিত জিম্মি।
ইস্রায়েলের বিমান ও স্থল যুদ্ধ ইতিমধ্যে গাজায় কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করেছে, জনসংখ্যার বেশিরভাগ বাস্তুচ্যুত, বিস্তৃত অঞ্চল ধ্বংস এবং দুর্ভিক্ষের দিকে এই অঞ্চলটিকে ঠেলে দিয়েছে। আর একটি বড় স্থল অপারেশন প্রায় অবশ্যই মানবিক বিপর্যয়কে আরও বাড়িয়ে তুলবে।
প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহু এর আগে ফক্স নিউজের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে আরও সুস্পষ্ট পরিকল্পনার রূপরেখা প্রকাশ করে বলেছিলেন যে ইস্রায়েল সমস্ত গাজার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। ইস্রায়েল ইতিমধ্যে বিধ্বস্ত অঞ্চলটির প্রায় তিন চতুর্থাংশ নিয়ন্ত্রণ করে।
ইস্রায়েলের সুরক্ষা মন্ত্রিসভা রাত্রে মিলিত হওয়ার পরে এসেছিল চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি এর খুব কম বন্ধ হয়ে যায়, এবং হামাসকে গ্রহণ করার জন্য চাপ দেওয়ার অংশ হতে পারে ইস্রায়েলের শর্তাদি যুদ্ধবিরতি।
এটি ইস্রায়েলের শীর্ষ জেনারেলের রিজার্ভেশনগুলিও প্রতিফলিত করতে পারে, যারা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে এটি হামাসের হাতে থাকা 20 বা তার বেশি জীবিত জিম্মিদের আরও বিপন্ন করবে এবং প্রায় দুই বছর আঞ্চলিক যুদ্ধের পরে ইস্রায়েলের সেনাবাহিনীকে আরও চাপিয়ে দেবে।
নেতানিয়াহুর কার্যালয় বৈঠকের পর এক বিবৃতিতে বলেছে, সামরিক বাহিনী “যুদ্ধ অঞ্চলগুলির বাইরে বেসামরিক জনগণকে মানবিক সহায়তা প্রদানের সময় গাজা সিটির নিয়ন্ত্রণ নিতে প্রস্তুত হবে।”
‘দখল করার মতো কিছুই অবশিষ্ট নেই’
ইস্রায়েল বারবার গাজা শহরকে বোমা মেরেছে এবং সেখানে অসংখ্য অভিযান চালিয়েছিলজঙ্গিরা পুনরায় দলবদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে কেবল বারবার বিভিন্ন পাড়ায় ফিরে আসবে। আজ এটি গাজার কয়েকটি অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি যা ইস্রায়েলি বাফার জোনে পরিণত হয়নি বা সরিয়ে নেওয়ার আদেশের আওতায় রাখা হয়নি।
সেখানে একটি বড় স্থল অপারেশন কয়েক হাজার মানুষ এবং স্থানচ্যুত করতে পারে খাদ্য সরবরাহের প্রচেষ্টা আরও ব্যাহত ক্ষুধার্ত অঞ্চলে।
যুদ্ধের আগে গাজার বৃহত্তম শহরে কত লোক বাস করে তা স্পষ্ট নয়। কয়েক হাজার মানুষ যুদ্ধের উদ্বোধনী সপ্তাহগুলিতে সরিয়ে নেওয়ার আদেশের অধীনে গাজা শহর থেকে পালিয়ে গিয়েছিল তবে অনেকে এই বছরের শুরুতে যুদ্ধবিরতি চলাকালীন ফিরে এসেছিলেন।
ফিলিস্তিনিরা ইতিমধ্যে এই সিদ্ধান্তের আগে আরও বেশি দুর্ভোগের প্রত্যাশা করছিলেন এবং বৃহস্পতিবার ইস্রায়েলি বিমান হামলা ও গুলি চালিয়ে কমপক্ষে ৪২ জন নিহত হয়েছেন বলে স্থানীয় হাসপাতাল জানিয়েছে।
“দখল করার মতো কিছুই নেই,” মায়সিয়া আল-হেইলা একটি বাস্তুচ্যুত শিবিরে বসবাসকারী বলেছিলেন। “কোনও গাজা বাকি নেই।”
‘আমরা এটি রাখতে চাই না’
সুরক্ষা মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকের আগে ফক্স নিউজের সাথে সাক্ষাত্কারে জানতে চাইলে ইস্রায়েল যদি “সমস্ত গাজার নিয়ন্ত্রণ নেয়,” নেতানিয়াহু জবাব দিয়েছিলেন: “আমাদের সুরক্ষার আশ্বাস দেওয়ার জন্য আমরা সেখানে হামাসকে (সেখান থেকে) অপসারণ করতে চাই।”
“আমরা এটি রাখতে চাই না। আমরা একটি সুরক্ষা ঘের রাখতে চাই,” নেতানিয়াহু সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন। “আমরা এটিকে আরব বাহিনীর হাতে তুলে দিতে চাই যা আমাদের হুমকি না দিয়ে এবং গাজানদের একটি ভাল জীবন না দিয়ে এটি সঠিকভাবে পরিচালনা করবে।”
ইস্রায়েলের সামরিক চিফ অফ স্টাফ, লেঃ জেনারেল আইয়াল জামির গাজা দখলের বিরুদ্ধে সতর্ক করে বলেছিলেন যে এটি জিম্মিদের বিপন্ন করবে এবং প্রায় দুই বছর যুদ্ধের পরে সামরিক বাহিনীর উপর আরও চাপ সৃষ্টি করবে বলে ক্লোজড ডোর সিকিউরিটি মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকের বিষয়ে ইস্রায়েলি গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে।
হামাসের নেতৃত্বাধীন জঙ্গিরা ২৫১ জনকে অপহরণ করে এবং ২০২৩ সালের অক্টোবরে প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করে, আক্রমণটি যুদ্ধকে শুরু করে। বেশিরভাগ জিম্মি যুদ্ধবিরতি বা অন্যান্য চুক্তিতে মুক্তি পেয়েছে তবে 50 টি গাজার অভ্যন্তরে রয়ে গেছে, তাদের মধ্যে প্রায় 20 টি ইস্রায়েলকে বেঁচে থাকার বিশ্বাস করেছিল।
বৃহস্পতিবার জিম্মিদের প্রায় দুই ডজন আত্মীয় দক্ষিণ ইস্রায়েল থেকে গাজার সাথে সামুদ্রিক সীমান্তের দিকে যাত্রা শুরু করে, যেখানে তারা লাউডস্পিকারদের বার্তা সম্প্রচার করে।
গাজায় অনুষ্ঠিত ইস্রায়েলি সৈনিক নিম্রোদ কোহেনের পিতা ইয়েহুদা কোহেন নৌকা থেকে বলেছিলেন যে নেতানিয়াহু তাঁর পরিচালনা জোটে চরমপন্থীদের সন্তুষ্ট করার জন্য যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করছেন। নেতানিয়াহুর সুদূর ডান মিত্ররা যুদ্ধকে আরও বাড়িয়ে তুলতে চায়, গাজার বেশিরভাগ জনসংখ্যার অন্যান্য দেশে স্থানান্তরিত করতে এবং ২০০৫ সালে ভেঙে যাওয়া ইহুদি বসতিগুলি পুনঃপ্রকাশ করতে চায়।
“নেতানিয়াহু কেবল নিজের জন্যই কাজ করছেন,” কোহেন বলেছিলেন।
ফিলিস্তিনিরা খাবার খুঁজতে গিয়ে হত্যা ও আহত হয়েছিল
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক অনুসারে ইস্রায়েলের সামরিক আক্রমণাত্মক 61১,০০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, যা বলছে না যে কতজন যোদ্ধা বা বেসামরিক ছিলেন। মন্ত্রণালয় হামাস পরিচালিত সরকারের অংশ এবং চিকিত্সা পেশাদারদের দ্বারা কর্মী।
জাতিসংঘ এবং স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞরা মন্ত্রীর পরিসংখ্যানকে হতাহতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অনুমান হিসাবে দেখেন। ইস্রায়েল তাদের নিজস্ব টোল না দিয়ে তাদের বিতর্ক করেছে।
বৃহস্পতিবার নিহত ৪২ জনের মধ্যে কমপক্ষে ১৩ জন দক্ষিণ গাজার একটি ইস্রায়েলি সামরিক অঞ্চলে সহায়তা চাইছিলেন যেখানে জাতিসংঘের সহায়তা কনভয়রা নিয়মিত লুটার এবং মরিয়া ভিড় দ্বারা অভিভূত হয়। ইস্রায়েলি-সমর্থিত গাজা হিউম্যানিটিরিয়ান ফাউন্ডেশন, আমেরিকান ঠিকাদার দ্বারা পরিচালিত নিকটবর্তী সাইটগুলিতে রাস্তায় আরও দু’জন নিহত হয়েছেন, নাসের হাসপাতালের মতে, মৃতদেহ প্রাপ্ত।
জিএইচএফ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার এর সাইটগুলিতে বা তার কাছাকাছি কোনও সহিংস ঘটনা নেই। ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনীর কাছ থেকে তাত্ক্ষণিক কোনও মন্তব্য ছিল না। মোরাগ করিডোর নামে পরিচিত সামরিক অঞ্চলটি স্বাধীন মিডিয়াগুলির সীমাবদ্ধতার বাইরে।
জিএইচএফ সাইটগুলিতে এবং জাতিসংঘের কনভয়গুলির আশেপাশে বিশৃঙ্খল দৃশ্যে যাওয়ার সময় সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে কয়েকশো মানুষ নিহত হয়েছেন, যার বেশিরভাগই ক্ষুধার্ত লোকদের লুটারে এবং ভিড় দ্বারা অভিভূত। জাতিসংঘের মানবাধিকার অফিস, সাক্ষী এবং স্বাস্থ্য আধিকারিকরা বলছেন যে ইস্রায়েলি বাহিনী নিয়মিতভাবে মে মাসে ফিরে যাওয়ার ভিড়ের দিকে গুলি চালিয়েছে, যখন ইস্রায়েল সম্পূর্ণ ২/২ মাসের অবরোধ তুলেছিল।
সামরিক বাহিনী বলেছে যে ভিড় যখন তার বাহিনীর কাছে পৌঁছেছে তখন কেবল সতর্কতা শট গুলি চালিয়েছে। জিএইচএফ বলেছে যে এর সশস্ত্র ঠিকাদাররা মারাত্মক স্ট্যাম্পেডগুলি রোধ করতে কিছু অনুষ্ঠানে কেবল মরিচ স্প্রে ব্যবহার করেছে বা বাতাসে গুলি চালিয়েছে।
ইস্রায়েল এবং জিএফএফ মুখের সমালোচনা করছে
ডাক্তার ব্যতীত বর্ডারস, এর ফরাসি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এমএসএফ দ্বারা পরিচিত একটি মেডিকেল দাতব্য সংস্থা জিএইচএফ বিতরণ ব্যবস্থার নিন্দা করে একটি ফোস্কা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। “এটি সহায়তা নয়। এটা অর্কেস্ট্রেটেড হত্যা, ”এটা বলেছে।
এমএসএফ দক্ষিণ গাজার জিএইচএফ সাইটগুলির খুব কাছাকাছি দুটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনা করে এবং বলেছে যে এটি 7 জুন থেকে 20 জুলাইয়ের মধ্যে সাইটগুলির কাছে আহত 1,380 জনকে আহত করেছে, যার মধ্যে আগত 28 জন মারা গিয়েছিল। এর মধ্যে কমপক্ষে ১৪7 জন বন্দুকের গুলিতে আহত হয়েছিল – কমপক্ষে ৪১ শিশু সহ।
এমএসএফ জানিয়েছে, সাইটগুলিতে খাবারের জন্য বিশৃঙ্খল স্ক্র্যাম্বল থেকে আরও কয়েকশো শারীরিক নির্যাতনের আহত হয়েছে এবং গোলমরিচ স্প্রে দিয়ে ঘনিষ্ঠ পরিসরে স্প্রে করার পরে মারাত্মকভাবে আরও বেড়েছে এমন একাধিক রোগী। এটি বলেছে যে এটি যে মামলাগুলি দেখেছিল সেগুলি কেবল জিএইচএফ সাইটগুলির সাথে সংযুক্ত সামগ্রিক হতাহতের একটি ভগ্নাংশ ছিল।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “জিএইচএফ বিতরণ সাইটগুলিতে অব্যবস্থাপনা, বিশৃঙ্খলা এবং সহিংসতার স্তরটি হয় বেপরোয়া অবহেলা বা ইচ্ছাকৃতভাবে ডিজাইন করা মৃত্যুর ফাঁদ,” প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
জিএইচএফ বলেছে যে “অভিযোগগুলি উভয়ই মিথ্যা এবং অপমানজনক” এবং এমএসএফকে হামাস দ্বারা অর্কেস্ট্রেটেড “একটি বিশৃঙ্খলা প্রচারকে প্রশস্তকরণ” বলে অভিযুক্ত করেছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইস্রায়েল জিএইচএফ সিস্টেমকে ইউএন-রান এইড ডেলিভারি সিস্টেমের বিকল্প হিসাবে স্থাপনে সহায়তা করেছিল যা কয়েক দশক ধরে গাজা টিকিয়ে রেখেছে, হামাসকে সহায়তা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ এনে অভিযোগ করেছে। জাতিসংঘ হামাসের দ্বারা কোনও গণ -ডাইভার্সনকে অস্বীকার করে। এটি জিএইচএফকে অভিযোগ করেছে যে ফিলিস্তিনিদের খাবার পেতে তাদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ করতে বাধ্য করা এবং এটি অগ্রগতি বলে ইস্রায়েলের আরও গণ বাস্তুচ্যুতির পরিকল্পনা।
শুরাফা অন্টারিওর অটোয়া থেকে দেইর আল-বালাহ, গাজা স্ট্রিপ এবং ক্রাউসের কাছ থেকে জানিয়েছেন। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের লেখক জোসেফ ফেডারম্যান জেরুজালেম থেকে অবদান রেখেছিলেন এবং নাটালি মেলজার নাহারিয়া থেকে অবদান রেখেছিলেন।