ইস্রায়েল স্বীকার করেছে যে গাজায় নিহত আল জাজিরার প্রতিবেদককে লক্ষ্য করে

ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী আনাস আল-শরীফকে টার্গেট করার বিষয়ে স্বীকার করেছে, এটি হামাসের সাথে যুক্ত সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত এই প্রতিবেদক
গাজা সিটি – আল জাজিরা জানিয়েছেন, রবিবার গাজা সিটিতে তাদের তাঁবুতে ইস্রায়েলি ধর্মঘটে একজন বিশিষ্ট প্রতিবেদক এবং তিন ক্যামেরাম্যান মারা গিয়েছিলেন।
ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী আনাস আল-শরীফকে টার্গেট করার এক বিবৃতিতে স্বীকার করেছে, এই প্রতিবেদক এটি হামাসের সাথে যুক্ত “সন্ত্রাসী” হিসাবে চিহ্নিত।
মিডিয়া ওয়াচডোগসের মতে, গাজায় ২২ মাসের যুদ্ধে সাংবাদিকদের লক্ষ্যবস্তু হওয়া সাংবাদিকদের লক্ষ্য করা সর্বশেষতম ছিল এই আক্রমণটি।
কাতার-ভিত্তিক সম্প্রচারক বলেছেন, “আল জাজিরার সাংবাদিক আনাস আল-শরীফ গাজা সিটির একটি তাঁবু আবাসন সাংবাদিকদের উপর লক্ষ্যবস্তু ইস্রায়েলি হামলায় চার সহকর্মীর সাথে নিহত হয়েছেন।”
“হাসপাতালের মূল গেটের বাইরের সাংবাদিকদের জন্য একটি তাঁবুতে আঘাত হানার পরে রবিবার আল-শরীফকে ২৮ বছর বয়সী হত্যা করা হয়েছিল। উত্তর গাজা থেকে সুপরিচিত আল জাজিরা আরবি সংবাদদাতা ব্যাপকভাবে জানা গেছে।”
চ্যানেলটি জানিয়েছে যে গাজা সিটির একটি তাঁবুতে ধর্মঘটের সময় এর পাঁচজন কর্মী নিহত হয়েছেন, অন্যদেরকে মোহাম্মদ কেরেইকিহ হিসাবে ক্যামেরা অপারেটর ইব্রাহিম জহর, মোহাম্মদ নুফাল এবং মোমেন আলিওয়া হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছেন।
ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী নিশ্চিত করেছে যে এটি এই হামলা চালিয়েছে এবং বলেছে যে এটি আল জাজিরার আল-শরীফকে আঘাত করেছে এবং তাকে “সন্ত্রাসী” বলে অভিহিত করেছে যিনি “সাংবাদিক হিসাবে পোজ দিয়েছিলেন”।
“কিছুক্ষণ আগে, গাজা সিটিতে, আইডিএফ সন্ত্রাসী আনাস আল-শরীফকে আঘাত করেছিল, যিনি আল জাজিরা নেটওয়ার্কের সাংবাদিক হিসাবে পোজ দিয়েছিলেন,” এটি টেলিগ্রামে সামরিক বাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ব্যবহার করে বলেছিল।
“আনাস আল-শরীফ হামাস সন্ত্রাসী সংগঠনের সন্ত্রাসবাদী কোষের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং ইস্রায়েলি বেসামরিক নাগরিক এবং আইডিএফ সেনাদের বিরুদ্ধে রকেট হামলার অগ্রগতির জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন,” এতে যোগ করা হয়েছে।
আল-শরীফ গাজার মাটিতে কাজ করা চ্যানেলের অন্যতম স্বীকৃত মুখ ছিল, নিয়মিত কভারেজে প্রতিদিনের প্রতিবেদন সরবরাহ করে।
রবিবার প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর এক সংবাদ সম্মেলনের পরে, যেখানে প্রিমিয়ার গাজায় একটি নতুন আক্রমণাত্মক অনুমোদনের পক্ষে রক্ষা করেছিলেন, আল-শারিফ গাজা সিটিতে “তীব্র, কেন্দ্রীভূত ইস্রায়েলি বোম্বার্ডমেন্ট” বর্ণনা করে এক্স-তে বার্তা পোস্ট করেছিলেন।
তার চূড়ান্ত বার্তার একটিতে একটি ছোট ভিডিও অন্তর্ভুক্ত ছিল যা নিকটবর্তী ইস্রায়েলি স্ট্রাইকগুলি গাজা সিটিতে আঘাত করে।
জুলাইয়ে, সাংবাদিকদের সুরক্ষার জন্য কমিটি তার সুরক্ষার আহ্বান জানিয়ে একটি বিবৃতি জারি করেছিল কারণ তারা ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনীর আরবি ভাষার মুখপাত্র অ্যাভিচায় অ্যাড্রাইকে এই অভিযোগ করে যে তিনি হামাস সন্ত্রাসী বলে অভিযোগ করে অনলাইন আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করেছিলেন।
হামলার পরে, সিপিজে জানিয়েছে যে সাংবাদিকদের মৃত্যুর বিষয়টি জানতে এটি “হতবাক” হয়েছিল।
সিপিজে আঞ্চলিক পরিচালক সারা কুদাহ বলেছেন, “ইস্রায়েলের সাংবাদিকদের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ না দিয়ে জঙ্গি হিসাবে লেবেল দেওয়ার প্যাটার্ন।
“সাংবাদিকরা বেসামরিক এবং কখনই লক্ষ্যবস্তু করা উচিত নয়। এই হত্যার জন্য দায়ীদের অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।”
ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের সিন্ডিকেট এটি হত্যার “রক্তাক্ত অপরাধ” হিসাবে বর্ণনা করেছে বলে নিন্দা করেছে।
ইস্রায়েল এবং আল জাজিরার বছরের পর বছর ধরে একটি বিতর্কিত সম্পর্ক রয়েছে, ইস্রায়েলি কর্তৃপক্ষ দেশে চ্যানেল নিষিদ্ধ করেছে এবং গাজায় সর্বশেষ যুদ্ধের পরে তার অফিসগুলিতে অভিযান চালিয়েছে।
কাতার, যা আংশিকভাবে আল জাজিরার জন্য অর্থায়ন করে, বছরের পর বছর ধরে হামাস রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য একটি অফিসের আয়োজন করেছে এবং ইস্রায়েল এবং জঙ্গি গোষ্ঠীর মধ্যে পরোক্ষ আলোচনার জন্য ঘন ঘন স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে।
গাজা বন্ধ করে দিয়ে, এএফপি সহ বিশ্বজুড়ে অনেক মিডিয়া গ্রুপ ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের দ্বারা সরবরাহিত সংঘাতের ফটো, ভিডিও এবং পাঠ্য কভারেজের উপর নির্ভর করে।
মিডিয়া ওয়াচডগ সাংবাদিকরা ব্যার্ডার্স (আরএসএফ) জুলাইয়ের প্রথম দিকে বলেছিল যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় 200 টিরও বেশি সাংবাদিক নিহত হয়েছেন, বেশ কয়েকটি আল জাজিরা সাংবাদিকসহ।
গাজায় দুই মিলিয়নেরও বেশি ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকের দুর্দশার উপর আন্তর্জাতিক সমালোচনা বাড়ছে, জাতিসংঘের সংস্থা ও অধিকার গোষ্ঠীগুলি হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে এই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ উদ্ঘাটিত হচ্ছে।
ইস্রায়েল গাজায় মাটিতে তার সামরিক অভিযান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা ঘোষণা করার সাথে সাথে লক্ষ্যযুক্ত ধর্মঘটটি এসেছে, রবিবার নেতানিয়াহু বলেছিলেন যে নতুন আক্রমণাত্মকতা সেখানে অবশিষ্ট হামাসের দুর্গকে লক্ষ্য করার জন্য প্রস্তুত ছিল।
তিনি আরও বিদেশী সাংবাদিকদের গাজার অভ্যন্তরে সামরিক বাহিনীর সাথে রিপোর্ট করার অনুমতি দেওয়ার পরিকল্পনাও ঘোষণা করেছিলেন, কারণ তিনি এই অঞ্চলে জয়ের জন্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি রেখেছিলেন।
জাতিসংঘের এক কর্মকর্তা সুরক্ষা কাউন্সিলকে সতর্ক করেছিলেন যে ইস্রায়েলের গাজা সিটি নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনাগুলি সুদূরপ্রসারী পরিণতির সাথে “আরেকটি বিপর্যয়” ঝুঁকিপূর্ণ করেছে।
“যদি এই পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়ন করা হয় তবে তারা সম্ভবত গাজায় আরও একটি বিপর্যয় ঘটাবে, অঞ্চলজুড়ে প্রত্যাবর্তন করবে এবং আরও জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি, হত্যাকাণ্ড এবং ধ্বংসের কারণ হবে,” জাতিসংঘের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মিরোস্লাভ জেনকা সুরক্ষা কাউন্সিলকে বলেছেন।
