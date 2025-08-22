Skip to content
ইহুদি উত্তরাধিকারী জোহরান মামদানির জন্য রাজনৈতিক দলকে দান করেছেন | জেরুজালেম পোস্ট
এই অনুদানটি জোহরান মামদানি বলেছিলেন যে কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন না যে বিলিয়নেয়ারদের অস্তিত্ব থাকা উচিত।নিউইয়র্ক সিটির মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানি ন্যাশনাল নাইট আউট চলাকালীন এনওয়াইপিডি’র ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক সিটির, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, 5 আগস্ট, 2025 -এ 78 তম প্রিসিন্টে সন্ধান করছেন।(ছবির ক্রেডিট:: রয়টার্স/রায়ান মারফি)দ্বারাজেরুজালেম পোস্ট কর্মীরা
