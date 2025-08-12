ইহুদি জাতীয় তহবিল যুদ্ধ-ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়ের পুনর্বাসনের জন্য 220 মিলিয়ন ডলার দেওয়ার জন্য

কেকেএল-জেএনএফ ইহুদি জাতীয় তহবিল সোমবার এনআইএস 750 মিলিয়ন (220 মিলিয়ন ডলার) এর একটি বিশেষ পুনর্বাসন বাজেট ঘোষণা করেছে, উত্তর ইস্রায়েল এবং গাজা সীমান্ত অঞ্চলে সম্প্রদায়গুলি পুনরুদ্ধার এবং বিকাশ করতে সহায়তা করার জন্য যা হামাসের October ই অক্টোবর, 2023, আক্রমণ এবং আগত মাল্টিফ্রন্ট যুদ্ধ দ্বারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।
দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসনের জন্য তাত্ক্ষণিক জরুরি সহায়তা থেকে স্থানান্তরিত করে, সংস্থাটি গাজা সীমান্তের নিকটে কিববুটজ নিরর ওজে এই পরিমাণের 75 মিলিয়ন (22 মিলিয়ন ডলার) এনআইএস ব্যয় করবে।
হামাস সন্ত্রাসীরা October ই অক্টোবর তার ২০০ টিরও বেশি বাড়ির ছয়টি বাদে সমস্ত প্রবেশ করায় এবং প্রতি চারটি বাসিন্দার মধ্যে একজনকে হত্যা করা বা অপহরণ করে – প্রায় ৪০০ জনের মধ্যে ১১7 জন লোককে অপহরণ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে নয়টি এখনও গাজায় আটকে রয়েছে, তাদের মধ্যে কেবল পাঁচজন জীবিত বিশ্বাসী এই সম্প্রদায়টি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।
এপ্রিল মাসে, কিববুটজ নীর ওজের পরিচালনায় এই সম্প্রদায়ের পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণের জন্য এনআইএস 350 মিলিয়ন (95 মিলিয়ন ডলার) বিনিয়োগের বিষয়ে রাজ্যের সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছিল। এটি করার জন্য এটি শেষ সম্প্রদায়টি 7 অক্টোবর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।
বৃহস্পতিবার, কিববুটজ একটি নতুন অগ্রণী পাড়ার জন্য একটি ভিত্তি স্থাপনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তবে গাজা স্ট্রিপের একটি পূর্ণ-স্কেল সামরিক দখল নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে আলোচনা করার জন্য মন্ত্রিপরিষদের সাথে দেখা করার পরে এই ঘটনাটি দ্রুতই স্থগিত করা হয়েছিল।
সেই রাতের সময়, সুরক্ষা মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহু দ্বারা ঘন জনবহুল গাজা শহরটি দখল করার জন্য একটি কম প্রস্তাব অনুমোদনের সমাপ্তি শেষ করে।
এনআইএস 75 মিলিয়ন অবকাঠামো এবং জনসাধারণের সুবিধাগুলি পুনর্নির্মাণ, সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করতে এবং ফিরে আসা বাসিন্দা এবং আগতদের শোষণকে সমর্থন করার জন্য ব্যবহৃত হবে।
কিববুটজে চারটি নতুন শিক্ষামূলক উদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। গত সপ্তাহে, হাশোমার হাটজায়ার যুব আন্দোলনের 50 জন তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক একটি নতুন শিক্ষামূলক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার জন্য এনআইআর ওজে চলে এসেছিল। কেকেএল-জেএনএফ কিববুটজ মুভমেন্ট রিহ্যাবিলিটেশন ফান্ড এবং হোমওয়ার্ড-হাবাইতা (হোমিং) উদ্যোগের পাশাপাশি এই উদ্যোগকে সমর্থন করবে।
ব্রাজিলের সাম্প্রতিক অভিবাসী এবং এই উদ্যোগের অন্যতম পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে ২৯ বছর বয়সী রাফায়েল তুর্কিয়েনিক বলেছেন, “এই পদক্ষেপটি একটি বড় এবং জটিল উদ্যোগ ছিল। “এটি আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচুর আয়োজন এবং আমাদের চারপাশের লোকদের কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন নিয়েছিল – পরিবার, হাশোমার হাটজায়ারের অংশীদার, বন্ধু এবং আরও অনেকে যারা এই মিশনে বিশ্বাসী এবং সাহায্য করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।”
রাজবুটজ কেফার মেনাচেম থেকে ১০০ কিলোমিটার (miles২ মাইল) উত্তর -পূর্ব দিকে নিরার ওজে স্থানান্তরিত রজ বারুচ, ২ 26, যোগ করেছেন: “আমরা উত্তেজনায় পৌঁছে যাচ্ছি, তবে ভয় ও অনিশ্চয়তার সাথেও। গাজার কাছে একটি কিববুটজের দিকে চলে যাওয়া একটি সহজ সিদ্ধান্তের জন্য নয়, আমরা আমাদের গভীরতার জন্য এবং একটি দৃ strong ় দৃষ্টিভঙ্গি এবং আমাদের গভীর দৃষ্টিভঙ্গির জন্য একটি দৃ still ় দৃষ্টিভঙ্গি এবং আমাদের গভীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং আমাদের গভীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং একটি গভীর দৃষ্টি রয়েছে”
এনআইআর ওজের জন্য অন্যান্য শিক্ষামূলক পরিকল্পনা হ’ল 1 সেপ্টেম্বর একটি প্রাক-সেনা সামরিক একাডেমি এবং দক্ষিণ শহর বিয়ারশেবা ভিত্তিক শ্বিরো কলেজের মধ্যে একটি সহযোগী কর্মসূচি এবং নভেম্বরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুক্তিপ্রাপ্ত সৈন্য ইউনিটের মধ্যে একটি সহযোগী কর্মসূচি খুলবে। এদিকে, বিনা বালেভ একটি এআই শিক্ষা প্রকল্পের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়।
কেকেএল-জেএনএফ-এর মধ্যে একজন নিবেদিত পেশাদার অধিদপ্তর এনআইএস 750 মিলিয়ন পরিচালনা করবে। এটি বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনের দিকে মনোনিবেশ করবে, এর মধ্যে বাড়িঘর এবং পাবলিক বিল্ডিংগুলি মেরামত করা, অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন এবং জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধিকে সমর্থন করা এবং শিক্ষা, উদ্ভাবন এবং সম্প্রদায়ের স্থিতিস্থাপকতায় বিনিয়োগ করা হবে।
কে কেএল ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলগুলি থেকে সরিয়ে নেওয়া উত্তর ও দক্ষিণ পৌরসভাগুলিকে সহায়তাও সরবরাহ করবে।
এটি তরুণদের মধ্যে নেতৃত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব বাড়ানোর জন্য গাজা সীমান্ত অঞ্চল শহরে সম্প্রদায় কেন্দ্রগুলি (“কেকেএল-জেএনএফ হাউস”) প্রতিষ্ঠা করবে।
কেকেএল-জেএনএফ একটি বিবৃতিতে জোর দিয়েছিল যে প্রোগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্যটি কেবল আগে যা বিদ্যমান ছিল তা পুনরুদ্ধার করা নয়, শহর ও শহরগুলির দীর্ঘমেয়াদী সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য নতুন নতুন ইঞ্জিন তৈরি করা ছিল, যখন ইস্রায়েলের বর্ডার বরাবর সম্প্রদায়ের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিল। এতে বলা হয়েছে যে সংস্থাটি সরকারী মন্ত্রনালয়, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং সম্প্রদায়ের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করবে যাতে নিশ্চিত হয়ে যায় যে জমিতে আসল চাহিদা মেটাতে তহবিল কার্যকরভাবে বিনিয়োগ করা হয়েছিল।