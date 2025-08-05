ই-কমার্সে 5 টি ত্রুটি যা ব্যয়বহুল এবং কীভাবে সেগুলি এড়ানো যায়

ব্রাজিলিয়ান ই -কমার্স 2023 সালে আর 196 বিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করেছে, তবে সাধারণ ত্রুটিগুলি এখনও ব্যবসায়ের সাফল্যের সাথে আপস করে
এমনকি ২০২৩ সালে ব্রাজিলিয়ান ই -কমার্স আর $ ১৯6 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর পরেও আর্থিক পরিকল্পনার অভাব, অদক্ষ রসদ, দুর্বল গ্রাহকের অভিজ্ঞতা, অযোগ্য ঘোষণা ট্র্যাফিক এবং খারাপ পরিষেবা অনেক অনলাইন স্টোরের বেঁচে থাকার সাথে আপস করার মতো ত্রুটিগুলি।
এমনকি ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলির অগ্রগতি এবং সংযুক্ত গ্রাহকদের সংখ্যা বৃদ্ধির পরেও অনেক ব্রাজিলিয়ান উদ্যোক্তা ডিজিটাল পরিবেশে লাভ করতে অসুবিধা বোধ করছেন। ২০২৩ সালে, উন্নয়ন, শিল্প, বাণিজ্য ও পরিষেবাদি মন্ত্রক (এমডিআইসি) অনুসারে জাতীয় ই -কমার্স 196.1 বিলিয়ন ডলার স্থানান্তরিত করেছে। তবুও, ডিজিটাল ব্যবসায়িক মৃত্যুর হার বেশি রয়েছে, এটি অনুমান করা হয় যে 70% অনলাইন স্টোর অপারেশনের দ্বিতীয় বছরে বেঁচে থাকে না।
বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে, বেশিরভাগ ব্যর্থতা মানের তথ্য এবং কৌশলগত সংস্থার সাথে এড়ানো যেতে পারে। “অনলাইনে বিক্রি করা কেবল একটি অনলাইন স্টোর তৈরি করে না এবং ফলাফলের প্রত্যাশা করে। এটি পরিকল্পনা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং গ্রাহকের অভিজ্ঞতার দিকে মনোযোগ দেয়। অনেক সাধারণ ভুল পুরো অপারেশনে আপস করে শেষ হয়,” ডিজিটাল বিপণনে অনুমোদিত সংস্থাগুলির জন্য ফোকাসযুক্ত প্ল্যাটফর্ম ফিলটিফাইয়ের সিইও পাওলো সিলভা ব্যাখ্যা করেছেন।
এরপরে, বিশেষজ্ঞ পাঁচটি ঘন ঘন ত্রুটিগুলি তালিকাভুক্ত করে এবং কীভাবে এড়াতে হয় তা গাইড করে:
1। আর্থিক পরিকল্পনার অভাব: ব্যবসায় থেকে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টগুলি পৃথক করা এবং কাঠামোগত নগদ প্রবাহ থাকা এখনও অনেক ছোট ব্যবসায়ের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। “সুস্পষ্ট আর্থিক পরিকল্পনা ব্যতীত, উদ্যোক্তা ব্যয় এবং উপার্জনের মধ্যে হারিয়ে যায় এবং এটি বিপণন বা ইনভেন্টরি প্রতিস্থাপনে বিনিয়োগের মতো গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করে,” পাওলোকে সতর্ক করে দেয়। ই -কমার্সে বেঁচে থাকার জন্য বাস্তব লক্ষ্য এবং বাজার বিশ্লেষণের সাথে একটি ভাল -সংজ্ঞায়িত ব্যবসায়িক পরিকল্পনা থাকা অপরিহার্য।
2। মাল কাঠামোগত রসদ: ই-কমার্স রাডার অনুসারে উচ্চ শিপিংয়ের ব্যয়, দীর্ঘ সময়সীমা এবং সরবরাহের সমস্যাগুলি পরিত্যক্ত গাড়িগুলির জন্য মূলত দায়ী, যা ব্রাজিলে 82%হারে পৌঁছেছে, ই-কমার্স রাডার অনুসারে। “গ্রাহক ব্যবহারিকতা এবং গতি চান। যদি মালবাহী ব্যয়বহুল হয় বা ডেলিভারি খুব দীর্ঘ হয় তবে তিনি কেবল ক্রয়টি ছেড়ে দেন,” বিশেষজ্ঞ ব্যাখ্যা করেন। দক্ষ লজিস্টিক অংশীদারিত্ব এবং ট্র্যাকিং সিস্টেমে বিনিয়োগ করা সমস্ত পার্থক্য আনতে পারে।
3। খারাপ গ্রাহকের অভিজ্ঞতা: অসম্পূর্ণ বিবরণ এবং কয়েকটি অর্থ প্রদানের বিকল্পের সাথে ফোনে খারাপভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়া ধীর সাইটগুলি গ্রাহকের যাত্রার ক্ষতি করে। “আজ, অর্ধেকেরও বেশি ক্রয় স্মার্টফোনের মাধ্যমে করা হয়েছে। যদি সাইটটি প্রতিক্রিয়াশীল না হয় বা অর্থ প্রদানের আগ পর্যন্ত অনেক পদক্ষেপের প্রয়োজন হয় তবে রূপান্তর হওয়ার সম্ভাবনা পড়ে যায়,” পাওলো বলেছেন। টিপটি হ’ল ক্রয় প্রক্রিয়াটি সহজতর করা এবং নিশ্চিত করা যে গ্রাহক তাদের সহজেই কী প্রয়োজন তা খুঁজে পান।
4 … ট্র্যাফিক অযোগ্য: সাইটে অনেক দর্শন আকর্ষণ করার অর্থ বেশি বিক্রি করা নয়। “অনেক উদ্যোক্তা ট্র্যাফিকের জন্য বিনিয়োগ করেন, তবে তারা সঠিক শ্রোতাদের আঘাত করছেন কিনা তা বিশ্লেষণ করবেন না This আদর্শ হ’ল ডেটা এবং বিভাজন নিয়ে কাজ করা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য যা দেওয়া হচ্ছে তাতে সত্যই আগ্রহী।
5। কার্যকর পরিষেবার অভাব: দ্রুত এবং মানবিক পরিষেবার অনুপস্থিতি, হয় প্রাক বা বিক্রয়ের পরে, গ্রাহকদের সরিয়ে দেয় এবং ব্র্যান্ডের খ্যাতি ক্ষতিগ্রস্থ করে। “গ্রাহক উত্তর চান। পরিষ্কার যোগাযোগের চ্যানেল এবং দক্ষ সমর্থন থাকা সরাসরি অনলাইন স্টোরের আনুগত্য এবং সাফল্যের উপর প্রভাব ফেলে,” পাওলো বলেছেন।
চ্যালেঞ্জগুলি সত্ত্বেও, বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেছেন যে এই দৃশ্যের বিপরীতে এবং ই-কমার্সের ফলাফলগুলি উন্নত করার উপায় রয়েছে। “সুসংবাদটি হ’ল এই সমস্ত বিষয়গুলি সংগঠন এবং নির্ভরযোগ্য তথ্যের অ্যাক্সেসের সাথে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু, সমর্থন প্ল্যাটফর্ম এবং পরিচালনার সরঞ্জামগুলি ডিজিটাল উদ্যোক্তাকে সঠিক রুটগুলিকে সহায়তা করতে এবং আরও টেকসই ফলাফল অর্জনে সহায়তা করতে পারে,” পাওলো সিলভা উপসংহারে বলেছিলেন।
