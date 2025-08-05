You are Here
ই -কমার্স খুচরা বিক্রেতাদের উপর আরোপিত নতুন শর্তাদি, ট্যাক্স কাট এবং অনলাইন লেনদেনে নিবন্ধকরণ বাধ্যতামূলক হবে। অনলাইন বাজারের স্থান এবং কুরিয়ার পরিষেবাগুলি নিবন্ধভুক্ত বিক্রেতাদের পরিষেবা সরবরাহ থেকে বাধা দেওয়া হয়।
News

ই -কমার্স খুচরা বিক্রেতাদের উপর আরোপিত নতুন শর্তাদি, ট্যাক্স কাট এবং অনলাইন লেনদেনে নিবন্ধকরণ বাধ্যতামূলক হবে। অনলাইন বাজারের স্থান এবং কুরিয়ার পরিষেবাগুলি নিবন্ধভুক্ত বিক্রেতাদের পরিষেবা সরবরাহ থেকে বাধা দেওয়া হয়।

ই -কমার্স খুচরা বিক্রেতাদের উপর আরোপিত নতুন শর্তাদি, ট্যাক্স কাট এবং অনলাইন লেনদেনে নিবন্ধকরণ বাধ্যতামূলক হবে। অনলাইন বাজারের স্থান এবং কুরিয়ার পরিষেবাগুলি নিবন্ধভুক্ত বিক্রেতাদের পরিষেবা সরবরাহ থেকে বাধা দেওয়া হয়।






























Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts