ই-সিগগুলি নিয়মিত সিগারেটের চেয়ে বেশি টক্সিন সরবরাহ করে

ধূমপান এবং একসাথে বাষ্প: উত্থানের উপর একটি বিপজ্জনক অভ্যাস
বৈদ্যুতিন সিগারেট তামাকের নিরাপদ বিকল্প নয় এবং কিছু ক্ষেত্রে এমনকি আসক্তির মাত্রা আরও খারাপ হতে পারে, বলেছেন আলেক্সি ভোডোভোজভসর্বোচ্চ বিভাগের একজন চিকিত্সক এবং বিষাক্ত বিশেষজ্ঞ, একটি সাক্ষাত্কারে প্রভদা.রু।
ছবি: টিবেক পর্যালোচনা করে ফ্লিকার ডটকম,
একজন মানুষ বাষ্প
বাষ্প: একটি মিথ্যা বিকল্প
ভোডোভোজভের মতে, ইলেকট্রনিক সিগারেটগুলি প্রাথমিকভাবে মেডিকেল সম্প্রদায় দ্বারা নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির সরঞ্জাম হিসাবে দেখা হয়েছিল। তবে বাস্তবে তারা সেই ভূমিকাটি পূরণ করেনি। ধূমপান ছাড়ার পরিবর্তে, অনেক ব্যবহারকারী দ্বৈত ব্যবহারের একটি প্যাটার্ন গ্রহণ করেছেন-traditional তিহ্যবাহী সিগারেট এবং ই-সিগারেট উভয়ই গ্রহণ করে।
“অনেক লোক দ্বৈত ধূমপানের পর্যায়ে আটকে গিয়েছিল,” বিশেষজ্ঞ ব্যাখ্যা করেছিলেন।
চাহিদা উপর নিকোটিন – 24/7
ভোডোভোজভ উল্লেখ করেছেন যে ই-সিগারেটগুলি ধ্রুবক নিকোটিন ব্যবহারের অভ্যাসকে উত্সাহিত করে। “তারা সর্বদা আপনার হাতে থাকে এবং লোকেরা ক্রমাগত তাদের ব্যবহার করে”তিনি জোর দিয়েছিলেন। এই অবিচ্ছিন্ন ব্যবহার নির্ভরতা জোরদার করে এবং দীর্ঘমেয়াদী মনস্তাত্ত্বিক আসক্তি বিকাশের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে।
ই-সিগসে বিষাক্ত রাসায়নিক
টক্সিকোলজিস্ট ভ্যাপ তরলগুলিতে রাসায়নিক উপাদানগুলি সম্পর্কেও সতর্ক করেছিলেন। পলিথিলিন গ্লাইকোল এবং প্রোপিলিন গ্লাইকোলের মতো পদার্থগুলি ইনহেলেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়নি। যখন ডিভাইসগুলি সংশোধন করা হয় বা অনুপযুক্তভাবে পুনরায় পূরণ করা হয়, তখন বিষাক্ত প্রভাবগুলি নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়।
“কিছু উপাদান উত্তপ্ত হলে ভারী ধাতু প্রকাশ করতে পারে – নিয়মিত সিগারেটের তুলনায় আরও বেশি পরিমাণে,”
তিনি যোগ করেছেন।
সেকেন্ডহ্যান্ড বাষ্পের ঝুঁকি রয়ে গেছে
ভোডোভোজভ জোর দিয়েছিলেন যে বৈদ্যুতিন সিগারেটগুলি এখনও কাছাকাছি অন্যদের জন্য ঝুঁকি তৈরি করে। যদিও ই-সিগারেটগুলি একইভাবে ধোঁয়া নির্গত করে না, তামাকের ধোঁয়া বিশেষত বিপজ্জনক থেকে যায় সেকেন্ডহ্যান্ড এবং তৃতীয় এক্সপোজারের কারণে।
“উদাহরণস্বরূপ, শিশুরা জরিমানা কণা বিষয় পিএম 2.5 এর সংস্পর্শে আসে, যা তামাকের ধোঁয়ায় অনেক বেশি প্রচুর এবং বিপজ্জনক,”
চিকিত্সক বলেছেন।
ধূমপানে স্থানান্তরিত হওয়ার ঝুঁকিতে যুবকরা
উপসংহারে, ভোডোভোজভ সতর্ক করেছিলেন যে শেষ ফলাফলটি প্রায়শই একই থাকে: একটি শক্তিশালী মানসিক নির্ভরতার বিকাশ। এটি বিশেষত তরুণদের মধ্যে বিপজ্জনক, যারা বাষ্প থেকে traditional তিহ্যবাহী ধূমপানে স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।