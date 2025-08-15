You are Here
উইঙ্কলভোস টুইনস জেমিনি আইপিও ফাইলিংয়ে আরও বিশদ প্রকাশ করে
News

উইঙ্কলভোস টুইনস জেমিনি আইপিও ফাইলিংয়ে আরও বিশদ প্রকাশ করে

জেমিনির রাজস্ব হ্রাস পেয়েছে এবং ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে ক্ষয়ক্ষতি আরও প্রশস্ত হয়েছে, ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটি মার্কিন আইপিও ফাইলিংয়ে জানিয়েছে, পাবলিক মার্কেটগুলিকে ট্যাপ করার জন্য ডিজিটাল-অ্যাসেট সংস্থাগুলির একটি তরঙ্গে যোগ দিয়েছে।

দায়েরের ক্ষেত্রে অফারটির শর্তাবলী প্রকাশ করা হয়নি, শুক্রবার প্রকাশ করা হয়েছে।

সংস্থাটি ৩০ শে জুন শেষ হওয়া ছয় মাসে মোট $ 68.6 মিলিয়ন ডলার আয়তে 282.5 মিলিয়ন ডলারের নিট লোকসানের কথা জানিয়েছে, এর তুলনায় $ 41.4 মিলিয়ন ডলারের নিট লোকসানের তুলনায় $ 74.3 মিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে।

টাইলার এবং ক্যামেরন উইঙ্কলভোস গত মাসে হোয়াইট হাউসে প্রতিভা আইনের জন্য স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। গেটি ইমেজ

মার্কিন আইপিও ক্রিয়াকলাপ সাম্প্রতিক মাসগুলিতে এই বছরের শুরুর দিকে বাণিজ্য নীতি পরিবর্তনের বিষয়ে অনিশ্চয়তার কারণে সৃষ্ট মন্দার পরে সাম্প্রতিক মাসগুলিতে প্রত্যাবর্তন করেছে, বেশ কয়েকটি নতুন তালিকায় শক্তিশালী বিনিয়োগকারীদের চাহিদা রয়েছে।

ডিজিটাল সম্পদ সংস্থাগুলিও সাম্প্রতিক মাসগুলিতে আইপিও বাজারে বিশিষ্টভাবে বৈশিষ্ট্যযুক্ত, স্ট্যাবলকয়েন ইস্যুকারী সার্কেল এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ বুলিশের ব্লকবাস্টার অভিষেক সহ।

বুধবার বুলিশের আত্মপ্রকাশ কইনবেস গ্লোবাল পরে দেশে দ্বিতীয় তালিকাভুক্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ করেছে। জেমিনি সর্বজনীন হয়ে গেলে তৃতীয় পাবলিক ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে পরিণত হবে।

রানিং পয়েন্ট ক্যাপিটালের অংশীদার এবং সিআইও মাইকেল অ্যাশলে শুলম্যান বলেছেন, “জেমিনি সম্পর্কিত বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রশ্নটি ব্যবসায়ের মিশ্রণ এবং ট্রেডিং বনাম হেফাজতের শৈশবকে ঘিরে রয়েছে, তারা কীভাবে আস্থা ও প্রবৃদ্ধিতে পার্থক্য করে এবং তারা কী করে যে কয়েনবেস মঙ্গলবারের মধ্যে অনুলিপি করতে পারে না,”

জেমিনি বলেছিলেন যে এটি সাধারণ কর্পোরেট উদ্দেশ্যে এবং এর তৃতীয় পক্ষের debt ণের সমস্ত বা অংশ শোধ করার জন্য আইপিও উপার্জন ব্যবহার করবে।

এক্সচেঞ্জটি তার প্ল্যাটফর্মে স্ট্যাবিকনকেও সমর্থন করে, এটি একটি বিভাগ যা গত মাসে জিনিয়াস আইনের স্বাক্ষর করার পরে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, স্ট্যাবলকয়েনের জন্য একটি নিয়ামক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে একটি নতুন মার্কিন আইন।

জিনিয়াস অ্যাক্ট স্ট্যাবলকয়েনের জন্য একটি নিয়ন্ত্রক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে একটি নতুন মার্কিন আইন। গেটি ইমেজের মাধ্যমে এএফপি

জেমিনি জেমিনি ডলার (গাসডি) ইস্যু করে, একটি স্ট্যাবলকয়েন মার্কিন ডলারের কাছে 1: 1 পেগ করেছে।

সংস্থাটি, যা 70 টিরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি সমর্থন করে এবং 60 টিরও বেশি দেশে পরিচালনা করে, জুনে গোপনে একটি আইপিওর জন্য দায়ের করা।

জেমিনি, যা ২০১৪ সালে বিলিয়নেয়ার টুইনস টাইলার এবং ক্যামেরন উইঙ্কলভোস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, টিকার প্রতীক “জেমি” এর অধীনে নাসডাকের তালিকাভুক্ত করার পরিকল্পনা করেছে। গোল্ডম্যান শ্যাচ এবং সিটি গ্রুপটি শীর্ষস্থানীয় বুকরনার্স হিসাবে অভিনয় করছে।

উইঙ্কলভোস টুইনস ফেসবুকের বিরুদ্ধে মামলা করার পরে এবং এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মার্ক জুকারবার্গের অভিযোগের পরে তিনি সোশ্যাল নেটওয়ার্কের জন্য তাদের ধারণাটি চুরি করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন। তারা ২০০৮ সালে নগদ এবং ফেসবুক স্টকের জন্য স্থায়ী হয়েছিল।

বুধবার নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ বুলিশ উদযাপনের এক্সিকিউটিভরা। রয়টার্স

নিয়ন্ত্রক উত্সাহ

ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে নিয়ন্ত্রক স্পষ্টতা, ক্রমবর্ধমান প্রাতিষ্ঠানিক গ্রহণ এবং ইটিএফ প্রবাহ ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করেছে এবং ক্রিপ্টোকে মূলধারার ফিনান্সে সংহত করতে সহায়তা করেছে।

শিল্পের জন্য একটি জলাবদ্ধ মুহুর্তে, কইনবেস এই বছরের শুরুর দিকে এসএন্ডপি 500 এ যোগদানের জন্য প্রথম ব্লকচেইন-কেন্দ্রিক সংস্থা হয়ে ওঠে। ব্লক, যা বিটকয়েন ক্রয়ের সুবিধার্থে, জুলাইয়ে সূচকটিতে যোগ দেয়।

শিফটটি এমন একটি শিল্পের জন্য একটি পরিবর্তন চিহ্নিত করে যা বিশ্বব্যাপী ভারী নিয়ন্ত্রক তদন্তের অধীনে এক দশকেরও বেশি সময় ব্যয় করে।

“আমরা অনুমান থেকে স্থায়িত্বের দিকে পরিবর্তন দেখেছি। প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা প্রুফ পয়েন্টগুলি খুঁজছেন-প্রকৃত ক্লায়েন্ট, নিয়ন্ত্রিত পণ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী বাজার প্রান্তিককরণ This এই খাতটি এভাবেই পরিপক্ক হয় এবং এটি সম্ভবত অন্যান্য ক্রিপ্টো সংস্থাগুলির জন্য তাদের শেয়ারগুলির তালিকা তৈরি করতে আগ্রহী,” ক্রিপ্টো ফার্ম জুমোর প্রতিষ্ঠাতা নিক জোন্স বলেছেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts