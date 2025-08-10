উইচার 3 19 আগস্ট প্লেস্টেশন প্লাস ছেড়ে

এটি একটি যুগের শেষ উইচার 3: বন্য হান্টযেহেতু এটি আনুষ্ঠানিকভাবে 19 আগস্ট প্লেস্টেশন প্লাসে একটি হতাশাজনক আপডেট পাবে The পরিষেবাটি ক্রমাগত গেমগুলির ক্যাটালগটি আপডেট করে চলেছে এবং এই প্রক্রিয়া চলাকালীন অনেকগুলি নতুন গেম যুক্ত করা হয়, এটি একটি বড় খারাপ দিকের সাথে আসে, গেমগুলিও অপসারণ করা হয়। উইচার 3: বন্য হান্ট আনুষ্ঠানিকভাবে 19 আগস্ট প্লেস্টেশন প্লাস ক্যাটালগ ছেড়ে চলে যাবে।
পিএস প্লাস ক্যাটালগ থেকে কুড়াল পাওয়ার একমাত্র খেলা নয়, তবে এটি অবশ্যই ছেড়ে যাওয়া সবচেয়ে লক্ষণীয় গেমগুলির মধ্যে একটি হতে চলেছে। যখন উইচার 3 সিডি প্রজেকট রেডের বিকাশকারীদের আরও একটি বড় ওপেন-ওয়ার্ল্ড গেমটি পরিষেবাতে আসছে, সাইবারপঙ্ক 2077এটা পূরণ করতে যাচ্ছে না উইচারভক্তদের হৃদয়ে আকারের গর্ত।
উইচার 3: ওয়াইল্ড হান্ট 19 আগস্ট পিএস প্লাস ছেড়ে চলে যাচ্ছেন
উইচার 3 পিএস প্লাস ক্যাটালগ ছেড়ে একমাত্র খেলা নয়
19 আগস্ট, পিএস প্লাস অতিরিক্ত এবং প্রিমিয়াম সদস্যরা এটি করবে আর অ্যাক্সেস করতে সক্ষম হবে না উইচার 3: বন্য হান্ট বিনামূল্যে জন্যযদিও তারা অবশ্যই খেলা চালিয়ে যেতে চাইলে গেমটি পরে কিনতে সক্ষম হবে। এই বৈশিষ্ট্যটি প্লেস্টেশন প্লাস পরিষেবার একটি বড় নেতিবাচক দিক।
পিএস প্লাসের প্রয়োজনীয়-স্তরের গেমগুলির বিপরীতে, এটি একবার ডাউনলোড হয়ে গেলে, আপনার লাইব্রেরিতে চিরকাল রাখার জন্য আপনার, পরিষেবাতে যুক্ত প্রিমিয়াম এবং অতিরিক্ত গেমগুলি কেবল বিনামূল্যে উপলব্ধ যতক্ষণ না তারা ক্যাটালগটিতে অন্তর্ভুক্ত। এগুলি রাখার জন্য তারা কখনই “আপনার” হয় না, তাই কথা বলতে।
একপাশে উইচার 3: বন্য হান্ট, নিম্নলিখিত গেমগুলিও চলে যাবে পিএস প্লাস ক্যাটালগ 19 আগস্ট: বাগস্নাক্স, ইএ স্পোর্টস ইউএফসি 5, নারুটো থেকে বোরুটো: শিনোবি স্ট্রাইকার, রাইড 5, স্টার ওয়ার্স জেডি: বেঁচে থাকা, পাঁচটি আলাদা তরোয়াল আর্ট গেমসশীর্ষ স্পিন 2K25, এবং অবকাশ সিমুলেটর।
এই তালিকার বাইরে, তবে, উইচার 3 সহজেই সর্বাধিক আইকনিক শিরোনাম পরিষেবা থেকে নামানো হবে। প্লেস্টেশন প্লাস ইতিমধ্যে জিটিএ 5 এর মতো বিশাল গেমগুলি এর ক্যাটালগ থেকে সরিয়ে ফেলেছে তা বিবেচনা করে এটি বিশেষত হতাশাব্যঞ্জক।
উইচার 3 মূলত পিএস প্লাস ক্যাটালগে সাইবারপঙ্ক 2077 দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে
উইচার 3 এ একটি রৌপ্য আস্তরণ সরানো হচ্ছে
যদিও এটি একটি বিশাল bummer উইচার 3: বন্য হান্ট প্লেস্টেশন প্লাস থেকে সরানো হচ্ছে, এতে কিছুটা রৌপ্য আস্তরণ রয়েছে সাইবারপঙ্ক 2077 এখন উপলব্ধ অতিরিক্ত এবং প্রিমিয়াম সদস্যদের জন্য বিনামূল্যে পরিষেবাতে।
সাইবারপঙ্ক 2077 সিডি প্রজেক্ট রেডের অন্যান্য অবিশ্বাস্যভাবে জনপ্রিয় ওপেন-ওয়ার্ল্ড অ্যাকশন গেম যা লঞ্চের সময় কিছু সমস্যার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও, তার জীবনকাল ধরে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়ে উঠেছে। যদি সাইবারপঙ্ক 2077 একটি হিসাবে আপনার আগ্রহকে পিক করে না উইচার ফ্যান, এটি লক্ষণীয়ও মূল্যবান টিতিনি উইচার 3: ওয়াইল্ড হান্ট প্রায়শই বিক্রি করা হয় প্লেস্টেশন স্টোরে।
এই বিক্রয়গুলি বেশ সাধারণ এবং বাস্তবে আপনি কিনতে পারেন উইচার 3: বন্য হান্ট ১৪ ই আগস্টের আগে এখনই মাত্র 10 ডলারে, সুতরাং আপনি যদি পিএস প্লাস ক্যাটালগ আপডেটের সাথে গেমটিতে অ্যাক্সেস হারাতে উদ্বিগ্ন হন তবে এখনই এটি সরাসরি কেনার সময় এসেছে।