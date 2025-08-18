উইটকফ বলেছেন যে পুতিন ট্রাম্প আলাস্কার সভায় ‘শক্তিশালী’ ছাড় দিয়েছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
মার্কিন শান্তি মিশনের জন্য মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ দাবি করেছেন যে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন গত সপ্তাহে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে তার বৈঠককালে শান্তির দিকে “দৃ ust ়” পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।
হোস্ট শ্যানন ব্রেমের সাথে “ফক্স নিউজ রবিবার” উপস্থিত হওয়ার সময় উইটকফ বিবৃতি দিয়েছিলেন। এই কর্মকর্তা আলাস্কার বৈঠকের ঘরে ছিলেন এবং এর আগে বেশ কয়েকবার পুতিনের সাথে দেখা করেছেন।
“আমরা আরও অনেক শক্তিশালী সুরক্ষার গ্যারান্টিতে একমত হয়েছি,” উইটকফ বলেছেন। “রাশিয়ানরা আইনসভায় ভাষায় আইন প্রয়োগের বিষয়ে একমত হয়েছিল যে তারা শান্তি চুক্তির পরে ইউক্রেন থেকে আর কোনও জমি না নেওয়ার চেষ্টা না করার সত্যতা দেবে, যেখানে তারা কোনও ইউরোপীয় সীমানা লঙ্ঘন না করার বিষয়টি প্রমাণ করবে।”
উইটকফ আরও বলেন, সভার পরে ট্রাম্প সরাসরি ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের সাথে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, বৈঠকটি “জয় হিসাবে একেবারে স্বীকৃত ছিল।”
জেলেনস্কি ওয়াশিংটনে ট্রাম্পের সাথে দেখা করতে, ডিসি ইউএস-রাশিয়া আলোচনার পরে
ট্রাম্প কেন সভা চলাকালীন যুদ্ধবিরতি চুক্তির জন্য পুতিনকে ঠেলে দেননি তা ব্যাখ্যা করার জন্য ব্রেম উইটকফকে চাপ দিয়েছিলেন। ট্রাম্প এর আগে বলেছিলেন যে যুদ্ধবিরতি একটি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ছিল এবং দাবি করেছেন যে পুতিন যদি কোনওটির সাথে রাজি না হন তবে পরিণতির মুখোমুখি হবেন।
জেলেনস্কি ট্রাম্পের সাথে উচ্চ-দাবির হোয়াইট হাউসের বৈঠকের আগে শান্তির দাবির রূপরেখা প্রকাশ করেছেন
তিনি বলেন, “রাষ্ট্রপতি সর্বদা যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে কথা বলেছেন, যতক্ষণ না তিনি এই সভায় প্রচুর পরিমাণে জয়লাভ করেন এবং বুঝতে শুরু করেন যে আমরা একটি শান্তি চুক্তির বিষয়ে কথা বলতে পারি। এখানে চূড়ান্ত চুক্তি একটি শান্তি চুক্তি, এবং আমরা যে কেউ কল্পনা করেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী সুরক্ষা গ্যারান্টি নিয়ে কথা বলছিলাম,” তিনি বলেছিলেন।
ট্রাম্পের সাথে এই আহ্বানের পরে এক বিবৃতিতে, বড় ইউরোপীয় নেতারা যুদ্ধবিরতির চেয়ে শান্তি চুক্তি পছন্দ করেছেন কিনা তা সম্বোধন করেননি।
ট্রাম্প: আমরা সরাসরি রাশিয়া-ইউক্রেন শান্তি চুক্তিতে যাচ্ছি, ‘নিছক যুদ্ধবিরতি নয়’
নেতারা বলেছিলেন যে তারা “স্বাগত জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের প্রচেষ্টা ইউক্রেনের হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে, রাশিয়ার আগ্রাসন যুদ্ধ শেষ করতে এবং ন্যায়বিচার এবং স্থায়ী শান্তি অর্জন করুন। “
পুতিন আলাস্কার সাথে ট্রাম্পের সাথে তাঁর আলোচনার বর্ণনা দিয়েছেন “খুব খোলামেলা”।
পুতিন ক্রেমলিনে ফলো-আপ সভায় বলেছিলেন, “আমরা অবশ্যই আমেরিকান প্রশাসনের অবস্থানকে সম্মান করি, যা সামরিক পদক্ষেপের দ্রুত পরিণতির প্রয়োজনীয়তা দেখেছে,” তিনি আরও যোগ করেছেন যে “আমরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্ত বিষয় সমাধানে যেতে চাই।”
ফক্স নিউজ 'ল্যান্ডন মিয়ন এবং অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।