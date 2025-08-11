উইনিপেগ হোম সম্ভবত রবিবার সন্ধ্যায় জ্বলজ্বলের পরে মোট ক্ষতি, দমকলকর্মীরা বলছেন – উইনিপেগ

উইনিপেগের দমকলকর্মীরা বলছেন, রবিবার সন্ধ্যায় সাউথওয়াক বেতে আগুনে অন্য একজন ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় একটি বাড়ি মোট ক্ষতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
সন্ধ্যা সাড়ে। টার ঠিক পরে ঘটনাস্থলে আগত ফায়ার ক্রুরা দুই ঘন্টার মধ্যে জ্বলন্ত জ্বলন্ত নিয়ন্ত্রণে ছিলেন।
এই ঘটনায় একজন দমকলকর্মী আহত হয়েছিল তবে হাসপাতালে নেওয়ার দরকার নেই, এবং একটি প্রতিবেশী বাড়ি সতর্কতা হিসাবে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।
ব্রেকিং জাতীয় সংবাদ পান
কানাডা এবং বিশ্বজুড়ে প্রভাবিত খবরের জন্য, যখন তারা ঘটে তখন সরাসরি আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া নিউজ সতর্কতাগুলি ব্রেকিংয়ের জন্য সাইন আপ করুন।
আগুনের কারণ তদন্তাধীন।
উইনিপেগ ফায়ার প্যারামেডিক সার্ভিসের নতুন 5-অগ্রাধিকার প্রেরণ সিস্টেম লাইভ যায়
© 2025 গ্লোবাল নিউজ, করুস এন্টারটেইনমেন্ট ইনক এর একটি বিভাগ