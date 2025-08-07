You are Here
উইন্ডোজের একটি গোপন পুনরুদ্ধারের সরঞ্জাম রয়েছে – এটি কীভাবে এটি খুঁজে পাওয়া যায় এবং এটি ব্যবহার করা যায় তা এখানে
News

উইন্ডোজের একটি গোপন পুনরুদ্ধারের সরঞ্জাম রয়েছে – এটি কীভাবে এটি খুঁজে পাওয়া যায় এবং এটি ব্যবহার করা যায় তা এখানে

ল্যান্স হুইটনি/জেডডনেট দ্বারা স্ক্রিনশট

উইন্ডোজ সঠিকভাবে লোড করতে ব্যর্থ হলে আমরা সম্ভবত সমস্ত বুট-আপ সমস্যাগুলিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। এটি যখন কোনও পুনরুদ্ধার ড্রাইভ কাজে আসতে পারে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কতজন একটি সেট আপ করতে সময় নেয়? ঠিক আছে, উইন্ডোজ নিজেই একটি পুনরুদ্ধার বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করে যা আপনি এমনকি উপলব্ধি করতে পারেন না।

কেবল পুনরুদ্ধার ড্রাইভ হিসাবে পরিচিত, এই উত্তরাধিকার সরঞ্জামটি আপনাকে একটি বাহ্যিক ইউএসবি ড্রাইভে সঞ্চয় করার জন্য একটি পুনরুদ্ধারের পরিবেশ তৈরি করতে দেয়। উইন্ডোজ যদি কখনও চালু করতে সমস্যা হয় তবে আপনি পুনরুদ্ধার মিডিয়া দিয়ে আপনার পিসি বুট করতে সক্ষম হবেন। সরঞ্জামটি উইন্ডোজ 10 এবং 11 উভয় ক্ষেত্রে একই কাজ করে।

এছাড়াও: আপনার ম্যাক বা পিসির জন্য কেন ডেটা ব্যাকআপ পরিকল্পনা দরকার – দুর্যোগের স্ট্রাইকগুলির আগে

মনে রাখার জন্য বেশ কয়েকটি শর্ত রয়েছে। পুনরুদ্ধার ড্রাইভ ব্যবহার করে উইন্ডোজকে তার প্রাথমিক কারখানার অবস্থায় ফিরে আসে। বিশেষত, পুনরুদ্ধারটি সমস্ত অন্তর্নির্মিত উইন্ডোজ ফাইলগুলি, আপনি ড্রাইভটি সেট আপ করার সময় ইনস্টল করা কোনও আপডেট এবং পিসি নির্মাতার কাছ থেকে কোনও কাস্টমাইজেশন সঞ্চয় করে। আপনার নিজস্ব কাস্টমাইজেশন, আপনার ব্যক্তিগত ফাইল এবং আপনি ইনস্টল করা যে কোনও অ্যাপ্লিকেশন অন্তর্ভুক্ত নেই, তাই আপনি নিশ্চিত হতে চাইবেন যে আপনার কাছে সেই আইটেমগুলির পৃথক ব্যাকআপ রয়েছে। আমি ডেটা সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য এড বোটের ধাপে ধাপে গাইডের পরামর্শ দিচ্ছি।

পুনরুদ্ধার ড্রাইভ উইন্ডোজের রিসেট বিকল্পের অনুরূপ। এখানে পার্থক্যটি হ’ল রিসেটটি আপনার ব্যক্তিগত ফাইলগুলি ধরে রাখতে পারে। তবে, আপনাকে উইন্ডোজের মধ্যে থেকে রিসেট চালাতে হবে, অন্যদিকে উইন্ডোজ যদি অ্যাক্সেসযোগ্য না হয় তবে পুনরুদ্ধার ড্রাইভটি উদ্ধার করতে পারে।

তবে, যেহেতু পুনরুদ্ধার ড্রাইভটি আপনার ব্যক্তিগত ফাইল এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলি সরিয়ে দেয়, আপনি যদি অন্য কোনও উপায়ে উইন্ডোজ অ্যাক্সেস করতে না পারেন তবে আপনি এটি একটি শেষ-চেষ্টা হিসাবে ব্যবহার করতে চাইবেন। এটি কীভাবে কাজ করে তা এখানে।

পুনরুদ্ধার ড্রাইভ দিয়ে শুরু করতে, একটি বাহ্যিক ইউএসবি স্টিক বা আপনার পিসিতে ড্রাইভ সংযুক্ত করুন। নিশ্চিত করুন যে ড্রাইভটিতে কমপক্ষে 32 গিগাবাইট মুক্ত স্থান রয়েছে। আমার কাছে কয়েকটি বাহ্যিক ড্রাইভ এবং বেশ কয়েকটি ইউএসবি স্টিক রয়েছে যা আমি আমার পিসিগুলিতে ব্যবহার করি, যার বেশিরভাগই একটি সম্পূর্ণ উইন্ডোজ পুনরুদ্ধারের পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা সরবরাহ করে।

আরও দেখান

ইউএসবি ড্রাইভ সংযুক্ত করুন

ল্যান্স হুইটনি/জেডডনেট দ্বারা স্ক্রিনশট

উইন্ডোজ 10 বা 11 এ, অনুসন্ধান ক্ষেত্র বা উইন্ডোতে পুনরুদ্ধার ড্রাইভ টাইপ করা শুরু করুন এবং অনুসন্ধানের ফলাফলগুলি থেকে পুনরুদ্ধার ড্রাইভ নির্বাচন করুন।

আরও দেখান

ওপেন রিকভারি ড্রাইভ

ল্যান্স হুইটনি/জেডডনেট দ্বারা স্ক্রিনশট

এছাড়াও: একটি নতুন পিসি পেয়েছেন? প্রথমে ইনস্টল করার জন্য 5 টি অ্যাপ্লিকেশন (এবং কীভাবে তারা আপনার কর্মপ্রবাহকে উন্নত করবে)

পরবর্তী স্ক্রিনে, “পুনরুদ্ধার ড্রাইভে সিস্টেম ফাইলগুলি ব্যাক আপ করুন” এর জন্য বাক্সটি দেখুন। পরবর্তী ক্লিক করুন।

আরও দেখান

সিস্টেম ফাইল ব্যাক আপ

ল্যান্স হুইটনি/জেডডনেট দ্বারা স্ক্রিনশট

পরবর্তী স্ক্রিনে, সঠিক বাহ্যিক ড্রাইভ বা স্টিকটি নির্বাচন করা হয়েছে তা নিশ্চিত করুন এবং তারপরে পরবর্তী ক্লিক করুন।

আরও দেখান

ইউএসবি ড্রাইভ চয়ন করুন

ল্যান্স হুইটনি/জেডডনেট দ্বারা স্ক্রিনশট

এছাড়াও: আপনার উইন্ডোজ 11 পিসিতে একটি গোপন জরুরি শাটডাউন বৈশিষ্ট্য রয়েছে – এটি কীভাবে ব্যবহার করবেন তা এখানে

পরবর্তী স্ক্রিনটি আপনাকে মনে করিয়ে দেয় যে বাহ্যিক ড্রাইভের সমস্ত কিছুই মুছে ফেলা হবে। এগিয়ে যেতে তৈরি ক্লিক করুন। প্রক্রিয়াটি কিছুটা সময় নেবে বলে এখন দীর্ঘ বিরতির জন্য দূরে সরে যান বা অন্য কোনও কাজে সেগ করুন। দীর্ঘ অপেক্ষা করার পরে, আপনাকে বলা হবে যে পুনরুদ্ধার ড্রাইভটি প্রস্তুত। সমাপ্তি ক্লিক করুন।

আরও দেখান

আপনার সেটিংস নিশ্চিত করুন

ল্যান্স হুইটনি/জেডডনেট দ্বারা স্ক্রিনশট

এখন আসুন এমন সময়ে ভবিষ্যতে ভ্রমণ করি যখন উইন্ডোজগুলি বুট আপ সমস্যাগুলি প্রদর্শন করে এবং সঠিকভাবে লোড করতে অস্বীকার করে। অপারেটিং সিস্টেমটি বুট আপ বা অ্যাক্সেস করার অন্য কোনও উপায় আপনার নেই। তারপরে আপনি আপনার বিশ্বস্ত পুনরুদ্ধার ড্রাইভ মনে রাখবেন। ইউএসবি ড্রাইভটি সংযুক্ত করুন বা আপনার পিসিতে লেগে থাকুন। আপনার কম্পিউটারকে পাওয়ার আপ করুন বা পুনরায় বুট করুন এবং বুট মেনুটি লোড করার জন্য আপনার মডেলটির জন্য উপযুক্ত কী টিপুন। সেখান থেকে, সেই ডিভাইসটি বন্ধ করতে আপনার বাহ্যিক ড্রাইভটি নির্বাচন করুন।

আরও দেখান

পুনরুদ্ধার ড্রাইভ সঙ্গে বুট আপ

ল্যান্স হুইটনি/জেডডনেট দ্বারা স্ক্রিনশট

এছাড়াও: উইন্ডোজ 10 এর এক দশক: বিশৃঙ্খলা, কর্টানা এবং ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলি যা কখনই প্যানড করে না

পুনরুদ্ধার ড্রাইভ আপনার পিসি বুট করার পরে, আপনাকে আপনার কীবোর্ডের ধরণটি চয়ন করতে বলা হবে। পরবর্তী স্ক্রিনটি আপনাকে কয়েকটি পছন্দ সরবরাহ করে, যেমন কোনও ড্রাইভ থেকে পুনরুদ্ধার করা, ডিভাইস ব্যবহার করা বা কোনও সমস্যা সমাধানের সমস্যা। ড্রাইভ থেকে পুনরুদ্ধার করার জন্য বিকল্পটি নির্বাচন করুন। এটি পুনরুদ্ধারের পরিবেশ থেকে উইন্ডোজ পুনরায় ইনস্টল করবে তবে আপনার ব্যক্তিগত ফাইল এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলি সরিয়ে ফেলবে।

আরও দেখান

পুনরুদ্ধার বিকল্পটি চয়ন করুন

ল্যান্স হুইটনি/জেডডনেট দ্বারা স্ক্রিনশট

পরবর্তী স্ক্রিনটি জিজ্ঞাসা করে যে আপনি ফাইলগুলি সরিয়ে ফেলতে চান বা ড্রাইভটি পুরোপুরি পরিষ্কার করতে চান। কেবল আপনার ফাইলগুলি সরানোর জন্য প্রথম বিকল্পটি চয়ন করুন।

আরও দেখান

একটি ড্রাইভ থেকে পুনরুদ্ধার

ল্যান্স হুইটনি/জেডডনেট দ্বারা স্ক্রিনশট

এছাড়াও: সেরা বাহ্যিক হার্ড ড্রাইভ: বিশেষজ্ঞ পরীক্ষিত

এখানে চূড়ান্ত স্ক্রিনটি ব্যাখ্যা করে যে পুনরুদ্ধারের পরিবেশ প্রয়োগ করা হলে কী হবে। প্রক্রিয়াটির সাথে আপনি ঠিক আছেন এবং তারপরে পুনরুদ্ধার ক্লিক করুন তা নিশ্চিত করুন। আপনার পিসি উইন্ডোজ পুনরায় ইনস্টল করতে ড্রাইভটি ব্যবহার করে পুনরুদ্ধার মোডে যায়।

আরও দেখান

পুনরুদ্ধার বন্ধ

ল্যান্স হুইটনি/জেডডনেট দ্বারা স্ক্রিনশট

আপনার পুনরুদ্ধারের পরিবেশ প্রয়োগ করার পরে, আপনাকে সাধারণ উইন্ডোজ সেটআপ স্ক্রিনে নিয়ে যাওয়া হবে। আপনি প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ না করা পর্যন্ত প্রতিটি পর্দার মধ্য দিয়ে যান। এটি সম্পন্ন হওয়ার পরে, আপনাকে আপনার পুনরুদ্ধার করা উইন্ডোজ পরিবেশে জমা দেওয়া হবে যেখানে আপনি আশেপাশে নাক করতে পারেন তা নিশ্চিত করার জন্য যে সবকিছু প্রত্যাশার মতো কাজ করছে তা নিশ্চিত করতে। যদি তা হয় তবে আপনাকে আপনার ব্যক্তিগত ফাইলগুলি পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং আপনার প্রয়োজনীয় কোনও অ্যাপ্লিকেশন পুনরায় ইনস্টল করতে হবে।

আরও দেখান

উইন্ডোজ সেট আপ এবং চালু করুন

ল্যান্স হুইটনি/জেডডনেট দ্বারা স্ক্রিনশট

আমাদের সাথে প্রতিদিন আপনার ইনবক্সে সকালের শীর্ষ গল্পগুলি পান টেক টুডে নিউজলেটার



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts