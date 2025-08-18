উইলিয়াম এবং তার পরিবার তিনি রাজা থাকলেও ফরেস্ট লজে থাকবেন, রেবেকা ইংলিশ প্রকাশ করেছেন। তাহলে বাকিংহাম প্যালেসের কী হবে?

প্রায় 85 বছর আগে জার্মান বোমা বাকিংহাম প্যালেসে আঘাত করেছিল। রানী মা যখন ধ্বংসস্তূপ এবং ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন তিনি স্মরণীয়ভাবে মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি শেষ পর্যন্ত ‘মুখের পূর্ব প্রান্তটি দেখতে’ পারেন।
এটি জাতীয় গর্বের একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে তিনি এবং তাঁর স্বামী কিং জর্জ ষষ্ঠ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাদের লন্ডনের বাসস্থান ছেড়ে যেতে অস্বীকার করেছিলেন।
তবুও, এই বিধ্বংসী অভিযানগুলি থেকে প্রায় নয় দশক পরে, ল্যান্ডমার্কটি আরও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি – কোনও রাজা ছাড়া প্রাসাদ হিসাবে।
প্রিন্স এবং প্রিন্সেস অফ ওয়েলস একটি নতুন ‘ফোরএভার হোম’-উইন্ডসর গ্রেট পার্কে ফরেস্ট লজে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন এমন খবর সহ-রয়্যাল পরিবারের সম্পত্তিগুলির বিশাল পোর্টফোলিওতে স্পটলাইটটি জ্বলজ্বল করা হচ্ছে, এবং তাদের দখল করার জন্য ভাড়াটেদের চিরকালীন সংখ্যক।
ডেইলি মেলকে বলা হয়েছে যে উইলিয়ামের সিংহাসনে প্রবেশের পরেও তাদের নতুন গ্রেড II- তালিকাভুক্ত সম্পত্তিতে থাকা ‘উদ্দেশ্য’।
একটি সূত্র বলেছে, ‘এটি দীর্ঘমেয়াদে এবং তিনি রাজা হয়ে গেলে ফরেস্ট লজে থাকার তাদের উদ্দেশ্য।’
বোধগম্যভাবে এটি বাকিংহাম প্যালেস এবং উইন্ডসর ক্যাসেল উভয়ের দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা, পাশাপাশি স্কটিশ হাইল্যান্ডসের নরফোকের স্যান্ড্রিংহাম এবং বালমোরাল এর মতো অন্যান্য বেসরকারী রাজকীয় সম্পদ সম্পর্কে রাজকীয় চেনাশোনাগুলিতে গুরুতর প্রশ্নগুলিকে উত্সাহিত করেছে, যা শেষ পর্যন্ত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রস্তুত রয়েছে।
স্থানীয়রা বলছেন যে আট-শয়নকক্ষের ফরেস্ট লজ পরিবারের বর্তমান চার-শয়নকক্ষের বাড়ি অ্যাডিলেড কটেজ থেকে একটি নির্দিষ্ট ‘পদক্ষেপ’, যেখানে তারা ২০২২ সাল থেকে (লন্ডন ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে এবং বার্কশায়ারে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে তাদের বাচ্চারা এখনও ছোট ছিল)।
একসময় ‘দেশের অন্যতম সুন্দর অংশে’ খুব যথেষ্ট বাড়ি ‘হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, জর্জিয়ান ম্যানশনটি 1770 এর দশকের।
ফরেস্ট লজ, যেখানে উইলিয়াম এবং পরিবার ‘স্থায়ীভাবে বাসস্থান গ্রহণ করবে’
উইলিয়াম, কেট এবং তাদের তিন সন্তান এই বছরের শেষের দিকে 300 বছর বয়সী বাড়িতে চলে যেতে চলেছে
উইলিয়াম রাজা হওয়ার পরে বাকিংহাম প্যালেসের ভবিষ্যত সম্পর্কে তাদের দীর্ঘমেয়াদী পারিবারিক বাড়ি হিসাবে ফরেস্ট লজের পছন্দটি প্রশ্ন উত্থাপন করে
তিনতলা বাড়িটি বিস্তৃত প্লাস্টার কর্নিস এবং সিলিং সজ্জা, দুর্দান্ত মার্বেল ফায়ারপ্লেস এবং একটি অর্ধ-ব্যারেল-ভোল্টেড সিলিং গর্বিত করে। এটিতে ছয়টি বাথরুম, একটি দীর্ঘ গ্যালারী এবং একটি টেনিস কোর্টও রয়েছে, যা নিঃসন্দেহে ওয়েলসের স্পোর্টি প্রিন্সেসের পক্ষে উপযুক্ত হবে।
যেহেতু লজটি 1829 সালে দ্য ক্রাউন দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, তাই সেখানে বেশ কয়েকটি সমতুল্য, বেসরকারী সচিব এবং অন্যান্য রাজকীয় কর্মীরা সেখানে বাস করেছেন। এটি 2001 সালে একটি 1.5 মিলিয়ন ডলার পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়ে গেছে যাতে এটি বাণিজ্যিকভাবে ভাড়া নেওয়া যায়।
যদিও বেশিরভাগ পরিবারের উপায়ের বাইরেও, ফরেস্ট লজ অবশ্যই গ্র্যান্ড নয় – বিশেষত যখন এটি সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর কথা আসে।
উইলিয়ামের সেখানে থাকার সিদ্ধান্তটি প্রিন্স অ্যান্ড্রুয়ের বিশাল 30 কক্ষের রয়্যাল লজের তুলনায় গ্রেট পার্কে বা প্রিন্স এডওয়ার্ডের ব্যাগশট পার্কের তুলনায় আরও একটি ছোট্ট পথের রয়্যাল লজের তুলনায় আরও ‘সম্পর্কিত’ জীবনযাত্রার উপায় অবলম্বন করার দৃ determination ় সংকল্প দেখায়, যা বলা হয় যে 50 থেকে 120 কক্ষের মধ্যে গর্ব করার জন্য।
ওয়েলসগুলি ফরেস্ট লজের জন্য বাজারের ভাড়া প্রদান করবে, যা বাণিজ্যিক কারণে প্রকাশ্যে কখনও প্রকাশ করা হয় না। (ফ্রিহোল্ডটি ক্রাউন এস্টেটের মালিকানাধীন যা প্রিন্স অ্যান্ড্রুয়ের বাড়ির ফ্রিহোল্ডের মালিক))
স্থানীয় কাউন্সিল কর্তৃক সীমিত পরিমাণে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সংস্কারের জন্য ইতিমধ্যে পরিকল্পনাগুলি অনুমোদিত হয়েছে, যা উইলিয়াম এবং ক্যাথরিন নিজেরাই অর্থায়ন করছে।
বিল্ডিং ওয়ার্কস ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে, পরিবারটি বছরের শেষের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আশা করে।
প্রিন্স জর্জ, ক্যাথরিন, প্রিন্সেস অফ ওয়েলস, প্রিন্স লুই, প্রিন্স উইলিয়াম এবং প্রিন্সেস শার্লোটে ইংল্যান্ডের অ্যাসকোটের নিকটবর্তী ল্যামব্রুক স্কুলে বিকেলে একটি বসতি স্থাপনের জন্য পৌঁছেছেন
এই দম্পতির ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলি 2022 সালে কেনসিংটন প্যালেসে তাদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে অ্যাডিলেড কটেজে তাদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে স্টিক করার প্রাথমিক সিদ্ধান্তের উপর জোর দেয় ‘একটি নতুন অবস্থান পরীক্ষা করার জন্য এবং এটি তাদের জন্য পরিবার হিসাবে কাজ করেছে কিনা তা দেখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল’-এবং এটি খুব বেশি কিছু রয়েছে।
বর্তমানে, তিনটি শিশু ব্র্যাকনেলের একটি সংক্ষিপ্ত দূরে ল্যামব্রুক স্কুলে পড়াশোনা করে এবং বলা হয় যে তারা নতুন পরিবেশে ‘সমৃদ্ধ’ হয়েছেন।
উইলিয়াম এবং ক্যাথরিন রাজপরিবারের সিনিয়র সদস্য হিসাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সময় তাদের বাচ্চাদের সাথে যথাসম্ভব হ্যান্ড-অন হওয়ার বিষয়ে দৃ determined ়প্রতিজ্ঞ রয়েছেন। উইন্ডসর -এ বাস করা, অভ্যন্তরীণরা বলছেন, তাদের কেবল এটি করার সুযোগ দেয়।
একটি উত্স যোগ করে ‘তারা রাজা এবং রানী হলেও তারা স্কুল চালানো চালিয়ে যেতে চায়।’
বন্ধুরা আরও বলছেন
প্রিন্সেস অফ ওয়েলস এবং কিং চার্লস ক্যান্সারে আক্রান্ত।
যদিও ক্যাথরিন এখন ক্ষমা করছেন, একটি সূত্র এই পদক্ষেপের কথা বলেছে: ‘তিনটি সত্যই কঠিন বছর পরে এটি তাদের জন্য একটি নতুন শুরু।
‘তারা তাদের নতুন বাড়িতে অনেক খুশির স্মৃতি তৈরি করার এবং কিছু অসুখী লোককে পিছনে ফেলে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।’
ফরেস্ট লজে ওয়েলসেসের জন্য বাটলার বা ভ্যালেটগুলি কোনও লাইভ-ইন কর্মী থাকবে না-তারা কীভাবে তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করে ঠিক তার চিত্রণ। অ্যাডিলেড কটেজে বর্তমানে একই প্রযোজ্য।
তবে, ‘পাঁচ বা ছয়’ দ্বি- এবং তিন বেডরুমের কটেজ রয়েছে- বর্তমানে এস্টেট কর্মীদের দ্বারা দখল করা- ওয়েলসিসের নতুন বাড়ি থেকে কয়েকশ গজ দূরে।
রয়্যাল ইনসাইডাররা বলছেন যে উইলিয়াম এবং কেট রাজপরিবারের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং সময়কালের পরে ফরেস্ট লজে একটি ‘ফ্রেশ স্টার্ট’ আশা করছেন
স্থানীয়রা বুঝতে পারে যে এগুলি পরিবারের সুরক্ষার বিশদ, গৃহকর্মী এবং আয়া প্রবেশের পরে দখল করা হবে।
ফরেস্ট লজ উইন্ডসর ক্যাসেলের ‘রিং অফ স্টিল’ এর বাইরে থাকায় অতিরিক্ত সুরক্ষারও প্রয়োজন হবে।
একজন স্থানীয় আমাকে বলে: ‘লজটি একটি ব্যক্তিগত রাস্তায় রয়েছে, একটি দোকান, একটি পোস্ট অফিস এবং একটি চায়ের দোকান সহ একটি ছোট্ট গ্রামের কাছাকাছি, যা মূলত কর্মীরা ব্যবহার করেন।
‘আপনি সেখানে যেতে পারেন এটি প্রায় বিচ্ছিন্ন, যাতে আপনি তাদের জন্য আকর্ষণ দেখতে পারেন।
‘এটি উইন্ডসর গ্রেট পার্কের একটি বিশাল ব্যক্তিগত অংশে অবস্থিত এবং শিশুরা মাইল মাইল সাইকেল চালাতে যেতে পারে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের কোনও কাছাকাছি কোথাও আসতে পারে না।
‘কাছাকাছি একটি ফিশিং হ্রদ রয়েছে যা কেবল কর্মীদের জন্য উন্মুক্ত, তবে এটি। এটি তাদের বর্তমান স্কুলে-সম্ভবত একটি 15 মিনিটের ড্রাইভ-সম্ভবত অনেক কাছাকাছি। ‘ স্থানীয়দের জন্য একমাত্র উদ্বেগ, আমাকে বলা হয়েছে, প্রতি বছর তাদের ক্রিসমাস ট্রি শপের কী হবে।
‘এটি রয়্যাল এস্টেট দ্বারা পরিচালিত এবং এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়,’ একটি স্থানীয় সূত্র বলে। ‘এই অঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষ প্রতি বছর এক গ্লাস মুলড ওয়াইন নিয়ে বাড়ির উত্পন্ন উইন্ডসর গাছ কিনতে আসে।
‘তবে এর অর্থ লোকেরা উত্সব মরসুমে সারাদিন তাদের সামনের দরজাটি পেরিয়ে গাড়ি চালাবে এবং লোকেরা মনে করে যে এটি সরানো হবে। সাধারণত, যদিও, আমি মনে করি বেশিরভাগ তাদের নতুন প্রতিবেশী দেখে আনন্দিত। ‘ মজার বিষয় হচ্ছে, মনে হচ্ছে এই দম্পতি কেনসিংটন প্যালেসের বাইরে কাজ চালিয়ে যাবেন যেখানে তাদের রয়্যাল ফাউন্ডেশন এবং প্রাথমিক শৈশবকালীন ক্যাথরিনের কেন্দ্র তাদের গৃহকর্মী এবং প্রেস অফিসের পাশাপাশি ভিত্তিক।
তারা কেনসিংটন প্যালেসে তাদের বিদ্যমান 20 কক্ষের আবাস, অ্যাপার্টমেন্ট 1 এ এবং তাদের নরফোক রিট্রিট আনমার হল ধরে রাখবে।
তবে তাদের লন্ডন বেসের কার্যকারিতা নিয়ে ক্রমবর্ধমান প্রশ্ন রয়েছে – কমপক্ষে নয় কারণ কেনসিংটন অ্যাপার্টমেন্টটি 2014 সালে পাবলিক পার্সে £ 4.5 মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এখন এটি বছরে সবে কয়েকবার ব্যবহৃত হয়।
ওয়েলসগুলি কি পরিবর্তে বাকিংহাম প্যালেসে কক্ষের স্যুট ব্যবহার করতে রাজি হতে পারে, কেনসিংটন অ্যাপার্টমেন্টকে বাণিজ্যিকভাবে ভাড়া দেওয়ার অনুমতি দেয়?
এটি বোধগম্য হতে পারে, কিছু বলুন।
উইন্ডসর ক্যাসেলের জন্য, যা একসময় উইলিয়াম এবং ক্যাথরিনের জন্য প্রয়াত রানী দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল, চার্লসের পরেও একটি পূর্ণ বা এমনকি খণ্ডকালীন রাজকীয় বাসিন্দার সম্ভাবনাও অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে।
ফরেস্ট লজ আরামদায়ক চার বেডরুমের অ্যাডিলেড কটেজ থেকে যথেষ্ট আপগ্রেড
তবে এটি সার্বভৌম লন্ডনের সরকারী বাসভবন বাকিংহাম প্যালেসের ভবিষ্যতের চেয়ে অনেকেরই কম নয়, কারণ কমপক্ষে নয় কারণ বর্তমানে £ 369 মিলিয়ন জন তহবিলকে শীর্ষ-থেকে-টো পুনর্নির্মাণে বিনিয়োগ করা হচ্ছে-সহ কক্ষের লেট কুইনের স্যুটটির সম্পূর্ণ পুনর্নির্মাণ সহ।
বর্তমানে, রাজপরিবারের কোনও সদস্য এই বিশাল দশ বছরের পুনরায় পরিষেবা কর্মসূচির কারণে প্রাসাদে বাস করেন না, যা ক্রমবর্ধমান রাজকীয় আবাসকে স্ক্র্যাচ পর্যন্ত আনতে হবে।
কোনও সন্দেহ নেই যে কাজগুলি ছাড়িয়ে গেছে এবং খারাপভাবে প্রয়োজন ছিল। প্রাসাদের প্রাক-যুদ্ধের বৈদ্যুতিনগুলি এই জাতীয় historic তিহাসিক ভবনের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল।
কিন্তু, সিটুতে কোনও রাজা ছাড়া – বা এমনকি সান্নিধ্যের মধ্যেও – লোকেরা কি সত্যিই এটি ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করবে?
বাকিংহাম প্যালেসের সবচেয়ে বড় আকর্ষণগুলির মধ্যে একটি, আপনি এটিকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে পরিদর্শন করছেন কিনা, প্রতি বছর সেখানে অনুষ্ঠিত বাগান পার্টিতে, অভ্যর্থনা এবং ফাংশনগুলিতে যোগদানকারী 50,000 অতিথির মধ্যে একজন বা এমনকি গ্রীষ্মের মাসগুলিতে কেবল বেতনভোগী পেন্টার হিসাবে উপস্থিত হন, এটি হ’ল জীবিত, ইনস্টিটিউশনের শ্বাসকষ্ট।
যখন আবাসে কোনও রাজা নেই তখন কি দেশের সর্বাধিক-মুভিযুক্ত যাদুঘরের মতো একই আকর্ষণ থাকবে?
প্যালেসের সহায়তাকারীরা সর্বদা সাবধানতার সাথে জোর দিয়েছিলেন যে বাকিংহাম প্যালেসকে ডাব করা হওয়ায় চার্লস ‘রাজতন্ত্রের এইচকিউ’ -তে’ বাসস্থান গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেছেন ‘।
যাইহোক, অন্যরা মনে করেন যে এখন তিনি এবং রানী প্রতিবেশী ক্লারেন্স হাউসের আরও ব্যক্তিগত এবং ঘরোয়া আশেপাশে সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে প্রতিষ্ঠিত।
এটি লক্ষণীয় যে, বিল্ডিংয়ের কাজগুলি 2027 অবধি শেষ হওয়ার কথা নেই, যখন কিং চার্লস 78 এবং উইলিয়াম 45 হবে।
একটি সুপরিচিত উত্স আমাকে বলেছে যে উইলিয়াম ভবিষ্যতে বাকিংহাম প্যালেসে আরও বেশি ‘বাস্তববাদী’ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবেন, জোর দিয়ে বলেছেন যে ফরেস্ট লজ তার পরিবারের একমাত্র ‘দীর্ঘমেয়াদী’ বাড়ি হবে।
একজন অন্তর্নিহিত বলেছেন
সমস্ত অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্যে, তখন তিনি মধ্যযুগীয় সময় থেকে দুর্গ বা প্রাসাদে না থাকার পরে প্রথম রাজা হবেন।
তাঁর বাবার মতো উইলিয়ামের মতো বকিংহাম প্যালেসকে প্রতি বছর বর্তমানে বেশি সংখ্যক পর্যটকদের কাছে খুলতে আগ্রহী। এটি পাবলিক পার্সে চাপ কমিয়ে দেওয়ার সময় তার ভবিষ্যতের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তহবিল তৈরি করবে।
প্রিন্স অফ ওয়েলসও দেখতে চান যে প্রাসাদে প্রসারিত সরকারী বিনোদনমূলক পরিমাণের পরিমাণ, সম্ভবত এমনকি এটি সরকারী এবং দাতব্য অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করে।
যদিও স্যান্ড্রিংহাম এবং বালমোরাল কোনও জনসাধারণের তহবিল ছাড়াই খুব বেশি বেসরকারী রয়্যাল এস্টেট, তবে মনে হয় তারাও, স্ট্যাটাসের সূক্ষ্ম পরিবর্তন করতে পারে এবং অতীতের চেয়ে বেশি দিন দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করা যেতে পারে।
এগুলি সবই স্পষ্টভাবে বুদ্ধিমান ধারণা। এবং তবুও উদ্বেগগুলি রয়ে গেছে – বিশেষত যখন বাকিংহাম প্যালেসের কথা আসে।
আমি যাদের সাথে কথা বলেছি তারা তাদের শব্দগুলি সাবধানতার সাথে বেছে নিচ্ছে, উইলিয়ামের পক্ষে পরিবারটি – যথাযথভাবে – প্রথমে আসে তা নিশ্চিত করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা জেনে।
যেমন একজন অন্তর্নিহিত বলেছেন: ‘প্রয়াত রানী বলেছিলেন যে তাকে বিশ্বাস করতে হবে। আমি কেবল আশা করি যে প্রিন্স অফ ওয়েলস তার পরিবারকে ভবিষ্যতের হিসাবে প্রয়োজনীয় উপস্থিতি এবং শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে উপস্থিত থাকার সাথে তার পরিবারকে জনসাধারণের ঝলক থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য খুঁজে পেতে পারে। ‘