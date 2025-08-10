উইলিয়াম এস বুড়োস একটি আর্টি নিউ ইয়র্ক টাইম ক্যাপসুলে কেন্দ্রের মঞ্চে নেয়

কল্পনা করুন যেখানে রোলিং স্টোনসের কিথ রিচার্ডস এটি তৈরি করতে পারেনি, তাই পট্টি স্মিথ খবরটি ভাঙার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, আপনাকে একটি কবিতা পড়েছিলেন, আপনাকে নিজের পকেট থেকে আপনার অর্থ ফেরত দিয়েছিলেন এবং তার পরিবর্তে ফ্র্যাঙ্ক জাপা তার জন্য পূরণ করেছিলেন। আসুন আরও এগিয়ে যাই। কল্পনা করুন এটি আসলেই কোনও গিগ ছিল না, তবে একটি মাল্টিমিডিয়া উদযাপন লেখক -উইলিয়াম এস বুড়োস (1914-1997)-একজন সুপারস্টার কাউন্টারক্ল্যাচার লেখক যার ছায়া ’60 এর দশকে এমনভাবে বড় হয়ে উঠেছে যা আজ কখনও প্রতিলিপি করা যায় না। ম্যানহাটনের এন্টারমেডিয়া থিয়েটারে (বর্তমানে গ্রাম ইস্ট, সিবিজিবির একটি সংক্ষিপ্ত পদচারণা), ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত তিন দিনের ইভেন্টের মূল ফুটেজ থেকে সংকলিত, নোভা ’78 এটি একটি নিমজ্জনিত টাইম ক্যাপসুল যা পাঙ্কের পরে নিউইয়র্কের আর্টি সারাংশকে ক্যাপচার করে এবং আরও প্রমাণ দেয় যে বুড়োগুলি ছিল উপায় রাজনৈতিক ভবিষ্যতবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্য কারও চেয়ে এগিয়ে।
এই সমস্ত শ্যুট করা হয়েছিল, সেই সময়ে এবং খুরের উপর, জোনমিক্যালি শিরোনামে হাওয়ার্ড ব্রুকনার দ্বারা নোভা কনভেনশন, সহ-পরিচালক অ্যারন ব্রুকনারের ব্যক্তিগত 2016 ডকুমেন্টারি সাপেক্ষে চাচা হাওয়ার্ডএবং, আপনি যদি সেই সময়ের আর্ট-রক-আলোকিত দৃশ্য সম্পর্কে বেশি কিছু জানেন না, তবে কোনও ছাড় দেওয়া হয়নি। এমনকি যদি আপনি জানেন তবে অবাক করা বিষয়গুলি রয়েছে: একটি স্বর কবিতায় পরিবেশিত একটি কৌতুকপূর্ণ বিশ্রী ব্যাখ্যামূলক নৃত্য… ওহ, মার্স কানিংহাম এবং জন কেজের মধ্যে একটি সহযোগিতা হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। পরিচালক ব্রুকনার এবং রদ্রিগো এআরআইএস বুদ্ধিমানের সাথে এই ধরণের তথ্যটি শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দেয়, যা সম্ভবত এটি হওয়া উচিত, যেহেতু ইভেন্টটি নিজেই সেভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল (ব্রুকনারের সাউন্ড ম্যান তখন ছিল-খুব-কনাউন জিম জারমুশ)। এটি সর্বোপরি, এমন একটি সময় ছিল যখন ’60 এর দশকের ছাই থেকে একটি নতুন ধরণের সংস্কৃতি উদ্ভূত হয়েছিল এবং অবশ্যই, কিছু নাম পপ আপ করছে – অ্যালেন জিন্সবার্গ, টিমোথি ল্যারি, ব্রায়ান গিসিন – ততক্ষণে দাঁতে বেশ দীর্ঘ ছিল।
ধন্যবাদ, আমেরিকান পাঙ্ক বয়সের বিষয়টিতে এতটা মায়োপিক ছিলেন না, যৌন পিস্তল দ্বারা যুক্তরাজ্যে উত্সাহিত যুবক-কেন্দ্রিক বিদ্রোহের তুলনায়। এটি প্রতিফলিত হয় সহজ রাইডার চিত্রনাট্যকার টেরি সাউদার্নের এই অনুষ্ঠানের এখনকার বিখ্যাত পরিচিতি, গায়ানার জোনস্টাউনে সবেমাত্র তত্কালীন সময়ে গণ-আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করার আগে বুড়োদের “গ্র্যান্ড, গ্রোভি এবং প্রিয়” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। মঞ্চটি গ্রহণ করে, খুব অন্ধকার এবং পাঙ্ক-প্রতিবিম্বিত মুহুর্তে, বুড়োগুলি তখন তার উপর নির্ভর করে, ডাঃ বেনওয়ের কাছ থেকে একটি নোট পড়ার ভান করে, তাঁর 1959 উপন্যাসের একটি কুখ্যাত চরিত্র নগ্ন মধ্যাহ্নভোজএবং তার অ-উপস্থিতির জন্য একটি অন্ধকার অজুহাত তৈরি করা (“আজ রাতে আমার আরও কয়েকটি কল রয়েছে …”)।
নোভা কনভেনশন আসলে কী সম্পর্কে খুব বেশি ব্যাখ্যা নেই হয়এবং, চলচ্চিত্রের শুরুতে, বুড়োসকে এটি বর্ণনা করতে বলা হয়। তিনি পারবেন না, সম্ভবত কারণ ফিল্মটি তাত্ক্ষণিকভাবে নিউ ইয়র্কের প্রতিচ্ছবি; 64 বছর বয়সে, তিনি ন্যায়সঙ্গত সেখানেএই অদ্ভুত সাংস্কৃতিক মুহুর্তের মাঝামাঝি সময়ে, এমন এক সময়ে যখন দেশটি একটি পরিচয় সংকট অনুভব করছে এবং তার আরও সাম্প্রতিক পাঠকরা হলেন অবশেষে তিনি সর্বদা কী সম্পর্কে ছিলেন তা বুঝতে শুরু করে। ’60 এর দশকে, তাঁর অতীতের হেরোইন আসক্তিটি বিদ্রোহী এবং একরকম এমনকি শীতল হিসাবে দেখা হত, তবে ওয়াটারগেটের পরে 70 এর দশকে এটি একটি হয়ে গিয়েছিল খুব সামাজিক নিয়ন্ত্রণের জন্য চিলিং রূপক।
সেই ক্ষেত্রে, একটি ডকুমেন্টারি হিসাবে, কেউ কেউ খুঁজে পেতে পারে নোভা ’78 কিছুটা নিষিদ্ধ করা হচ্ছে, বিশেষত যখন বুড়োগুলি অবশেষে তার ইশতেহারটি বের করে দেয়, যা মূলত সেই স্থানটি ভবিষ্যত, তবে এলন কস্তুরী মনে করেন এটি একই কারণে নয়। মানবজাতির “সময়ের অ্যাকালুং” এর উপর নির্ভরশীলতার কথা উল্লেখ করে বুড়ো পরামর্শ দেয় যে আমাদের বিভিন্ন আশেপাশে কেবল একই রকম নয়, আমাদের একটি সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা প্রয়োজন। “এটি ভ্রমণ করা প্রয়োজন,” তিনি বলেছেন। “এটি প্রয়োজনীয় নয় – এবং এটি ক্রমবর্ধমান কঠিন হয়ে উঠছে – বেঁচে থাকা।” তবে এগুলি সবই সবার মাথার উপরে চলে গেছে কারণ এটি দেখে মনে হয়, সায়েন্স ফিকশনের মতো, যা বইয়ের দোকানটির ক্ষেত্র যা বেশিরভাগ বুড়োদের বই শেষ হত।
তবে এটি ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালেও, নোভা ’78 এছাড়াও প্রগনোস্টিক্টর হিসাবে বুড়োগুলি দেখায়; যদিও তিনি তখন তার নামে কিছু শ্রদ্ধা নিবেদন করে দৃ oli ়ভাবে বিস্মিত বলে মনে করছেন, নরকের কোনও সুযোগ নেই যে তিনি আজ বিশ্বের রাজ্য দ্বারা অবাক হবেন। তিনি কয়েক বছর আগে চেয়েছিলেন।
