উইলিয়াম বায়রন জয় কাপ সিরিজ নিয়মিত মরসুম চ্যাম্পিয়নশিপ

উইলিয়াম বায়রন এক সপ্তাহ আগে 2025 ন্যাসকার কাপ সিরিজের নিয়মিত মরসুম চ্যাম্পিয়নশিপটি লক করে রেখেছেন।
একটি দুর্ঘটনার পরে চেজ এলিয়টকে বের করে নেওয়ার পরে-যিনি রিচমন্ডে শনিবারের দৌড়ে ৪২ পয়েন্ট পিছনে প্রবেশ করেছিলেন-নিয়মিত-মরসুমের শিরোপা অর্জনের জন্য বায়রনের জন্য দরজাটি খোলা হয়েছিল।
বায়রন এবং ২৪ নম্বরের দল তাদের সতীর্থের দুর্ভাগ্যের মূলধন অর্জন করেছে, কারণ বায়রন নিয়মিত মরসুমের চ্যাম্পিয়নশিপ এবং এর সাথে আসা 15 টি প্লে অফ পয়েন্টগুলি সেলাইয়ের জন্য 12 তম স্থান অর্জন করেছিল।
ডেটোনা 500 চ্যাম্পিয়ন এবং আইওয়া বিজয়ী বায়রন 23 আগস্ট ডেটোনায় নিয়মিত মরসুমের ফাইনালে পয়েন্টগুলি নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, 24 নম্বরের দলকে 2025 মৌসুমের তৃতীয় জয়ের সন্ধানে সর্বাত্মকভাবে এগিয়ে যেতে দেয়।
এলিয়ট দুর্ঘটনার পরে শেষ (38 তম) স্থান অর্জনে স্থান পেয়েছিলেন এবং এখন ডেনি হ্যামলিনের কাছে নিয়মিত মরসুমের স্ট্যান্ডিংয়ে দ্বিতীয় হেরে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন।
প্লে অফ পয়েন্টগুলি নিয়মিত মরসুমের স্ট্যান্ডিংয়ে শীর্ষ -10 ফিনিশারদের দেওয়া হয়। শীর্ষ -10 এর প্রতিটি স্পট-প্রথমে সংরক্ষণ করুন-নিয়মিত মরসুমের ফাইনালে ডেটোনায় দখল করতে পারে।
2025 চিহ্ন বায়রনের প্রথম নিয়মিত মরসুম চ্যাম্পিয়নশিপ।