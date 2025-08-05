নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
জুলাই 31 এবং 1 আগস্ট, নিউইয়র্ক টাইমস 23 মে, 2023 তারিখের বিশেষ পরামর্শদাতা জন ডারহামের প্রতিবেদনে পূর্বে শ্রেণিবদ্ধ “সংযুক্তি” প্রকাশের জন্য ঠান্ডা জল ing ালার দুটি গল্প চালিয়েছিল। তবে লেখক-চার্লি সেভেজ এবং অ্যাডাম গোল্ডম্যান-তাদের পাঠকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটি অ-ইস্যু থেকে শুরু করে “তাদের পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন,” রেস্টের সাথে একটি অ-ইস্যু থেকে শুরু করে “লওরনিং ফাইন্ডলাইনের মাধ্যমে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটিকে ভুল করে দিয়েছেন।
এটি সেই ভিত্তিতে যার ভিত্তিতে দ্য টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, পলিটিকো, নেটওয়ার্ক নিউজ এবং অন্যান্য লিগ্যাসি মিডিয়া তাদের প্রতিবেদনকে এফবিআইয়ের ক্রসফায়ার হারিকেন তদন্তের বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের তদন্তের দিকে মনোনিবেশ করেছে – যা আমরা জানি এফবিআই, সিআইএ এবং ওবামা হোয়াইট হাউস দ্বারা “নকল” ছিল।
জোনাথন টারলি: ডেমোক্র্যাটরা আমেরিকানদের উপর সর্বকালের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক কনস কাজটি টানেন। এটি শেষ পর্যন্ত উন্মুক্ত
ডারহামের তদন্তের কিছু অংশ কেন এফবিআই -র জুলাই ২০১ 2016 সালের শেষের দিকে রাশিয়ান গোয়েন্দা তথ্য পাওয়ার পরে – আক্ষরিক অর্থে কিছুই করেনি কেন তা দেখেছিল, লন্ডনের বারে একটি সভা সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ান কূটনীতিকের কাছ থেকে প্রায় 60০ দিনের পুরানো তথ্যের প্রতি কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল তার বিপরীতে।
সংযুক্তিতে হিলারি ক্লিনটনের ২০১ 2016 সালের রাষ্ট্রপতি প্রচারের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি সম্পর্কে রাশিয়ার আপাতদৃষ্টিতে রিয়েল-টাইম জ্ঞান দেখানো হয়েছে, ২০১ 2016 সালের প্রথম অংশ জুড়ে “বিশেষ গোয়েন্দা” প্রাপ্তির পূর্বে শ্রেণিবদ্ধ তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
অ্যানেক্স হ’ল ডারহামের দল দ্বারা রচিত একটি নথি। যেহেতু রাশিয়ান মেমোগুলির উপর ভিত্তি করে উত্স নথিগুলি সরবরাহ করা হয়নি – বা কমপক্ষে প্রকাশ্য নয় – রাশিয়ান মেমো’র প্যারাফ্রেসিং/উত্স নথিগুলির উল্লেখ করার যথার্থতা অজানা। এই সমস্ত যোগ্যতাগুলি “বিশ্লেষণ” এর কাজে যায় – এই দলিলটি কী, এটি কোথায় উদ্ভূত হয়, এটি কী বলে, এটি কী নির্ভর করে, এটি কি আলাদাভাবে সংশ্লেষিত হতে পারে, বিষয়বস্তুগুলি মুখের মূল্য হিসাবে সঠিক হিসাবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমাদের আত্মবিশ্বাসের স্তরটি কী?
দুটি আইটেম যা সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং যা টাইমসের গল্পগুলিতে ফোকাস করে, সেগুলি হ’ল “ইমেলগুলি” লিওনার্ড বার্নার্ডো দ্বারা রচিত “ইমেলগুলি”, 25 জুলাই এবং 27 জুলাই, 2016 তারিখে। বার্নার্ডো একটি জর্জ সোরোস-সম্পর্কিত সত্তার জন্য কাজ করেছিলেন। তার ইমেলগুলি হ্যাক করা হয়েছিল এবং সিনিয়র ক্লিনটন প্রচারের কর্মকর্তাদের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল।
এনেক্সে প্রকৃত “ইমেলগুলি” নেই কারণ আপনি সেগুলি বার্নার্ডোর কম্পিউটার বা প্রাপকের কম্পিউটারে খুঁজে পেতে পারেন – তাদের কাছে সাধারণ ইমেল ফর্ম্যাটিংয়ের কোনওটি নেই। তারা যা বলে মনে হচ্ছে তা হ’ল রাশিয়ান ভাষার মেমোতে ইমেলগুলির বডিটিতে পাঠ্যের “রিটাইপড” সংস্করণগুলি, রাশিয়ান মেমোটি ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছিল, ডরহাম তার প্রতিবেদনে ইংরেজী অনুবাদকে “কাটিয়া ও আটকানো” দিয়ে।
25 জুলাই “ইমেল” এ হিলারি ক্লিনটন “বিদেশী নীতি উপদেষ্টা” দ্বারা “ভিলিফাই” তত্কালীন ডোনাল্ড ট্রাম্পকে মিথ্যাভাবে রাশিয়া প্রেসের সাথে সংযুক্ত করে একটি “বিদেশী নীতি উপদেষ্টা” দ্বারা কল্পনা করা একটি পরিকল্পনার অনুমোদন দিয়েছেন বলে এই অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পুতিন
রাশিয়ান ভাষার মেমো হিসাবে – আমরা তারিখটি জানি না – ডারহাম একটি ইংরেজি অনুবাদ সরবরাহ করে যা নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত করে:
“ইউএস সোরোস ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত হিলারি ক্লিনটনের নির্বাচনী প্রচারের সদর দফতরের তথ্য অনুসারে, ২ July শে জুলাই, ২০১ on- এ ক্লিনটন তার নীতি উপদেষ্টা জুলিয়ানা স্মিথের একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন … প্রজাতন্ত্রের প্রার্থীর সুবিধার্থে প্রাক-নির্বাচন প্রক্রিয়াতে অনুপ্রবেশের বিশেষ পরিষেবাগুলির সাথে জড়িত কেলেঙ্কারীকে ম্যাগনিফাই করে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে স্মিয়ার করার জন্য।”
রাশিয়ান মেমো পরবর্তী বলে “স্মিথ দ্বারা কল্পনা করা…”। এটি সুপারিশ করে যে মেমো সমর্থনকারী নথিগুলির মধ্যে স্মিথের পরিকল্পনার বিবরণ হ’ল স্মিথ নিজেই বা অন্য কেউ এটি বর্ণনা করার জন্য বিশদগুলির সাথে যথেষ্ট পরিচিত।
“স্মিথ দ্বারা কল্পনা করা হিসাবে, অলিম্পিক কেলেঙ্কারির স্তরে ‘পুতিনের সমর্থন’ এর মূল প্রতিপাদ্য উত্থাপন করে ক্লিনটনের আপোস করা বৈদ্যুতিন চিঠিপত্রের তদন্ত থেকে নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।”
রাশিয়ান মেমো, যা ২ July জুলাই এর ২ July জুলাই এর ইমেল থেকে সামগ্রী ছিল তার পরে লিখিত ছিল, পরবর্তী ১০০ দিন ধরে নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরে কী ঘটেছিল তা বর্ণনা করে – “ট্রাম্পের জন্য পুতিনের সমর্থন” প্রতিষ্ঠা করা “পরিকল্পনার” লক্ষ্য ছিল।
রাশিয়ান মেমো আরও আছে:
“… পরবর্তীকালে এই ধারণার প্রতি জনগণের মতামতকে নির্দেশ করে যে এটি (জনসাধারণ) সাইবারস্পেসের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলিকে প্রভাবিত করার জন্য ‘পুতিনের প্রচেষ্টা’ সমান করতে হবে সমালোচনামূলকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য (জাতীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের নেটওয়ার্কের সদৃশ) হোয়াইট হাউসকে (” ওবামা “পড়ুন) এমওসি ব্যবহার করতে বাধ্য করবে।”
মেমো বলছে যে ক্লিনটন প্রচারটি রাশিয়ার নির্বাচনের হস্তক্ষেপের তাত্পর্যকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে – যা প্রতিটি নির্বাচনে ঘটে – এটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অবকাঠামোগত আক্রমণে সমতুল্য করে এবং পুতিন এবং ট্রাম্পকে একত্রিত করে, অর্থাত্, পুতিনের যে কোনও নির্বাচনের হস্তক্ষেপ সত্যই ট্রাম্পের দ্বারা ডেমোক্রেসির উপর হামলার প্রক্সি।
এফবিআইয়ের বিতর্কিত ট্রাম্প-রাশিয়া ক্রিয়াকলাপ বিদেশী অভিনেতাদের দ্বারা ‘উদ্বেগজনক নির্দিষ্টতা’ দিয়ে পূর্বাভাস: সূত্র
হয় রাশিয়ান গোয়েন্দা পরিষেবাগুলি দাবিদার এবং প্রতি সপ্তাহে লটারি বাজানো উচিত, বা তারা ক্লিনটন প্রচারের সাথে যুক্ত লোকদের মধ্যে চিঠিপত্রের মধ্যে ঘুরে বেড়াত এবং তার পক্ষ থেকে হোয়াইট হাউস, সিআইএ এবং এফবিআইয়ের দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করে।
বার্নার্ডোকে দায়ী 27 জুলাই ইমেলটি রাশিয়ান মেমো থেকে নেওয়া ভারব্যাটিম পাঠ্য হিসাবে ডারহাম কী সেট করে তার দিক থেকে তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত, এবং এটি নিশ্চিত করে যে ক্লিনটন “জুলিয়ার ধারণা” অনুমোদন করেছেন।
টাইমসের লেখকরা মিথ্যাভাবে জানিয়েছেন যে ডরহাম দুটি বার্নার্ডো ইমেলকে “নকল” বলে অভিহিত করেছেন – এবং বলেছিলেন যে তারা রাশিয়ান গোয়েন্দা দ্বারা “কনকক্টেড” ছিল। সুতরাং, টাইমস অনুসারে, অ্যাঙ্কেক্স উপকরণগুলির মুক্তির আশেপাশের সমস্ত বিতর্ককে সেই সন্ধানের মাধ্যমে অপ্রাসঙ্গিক করা হয়েছিল।
তবে ডারহাম ইমেলগুলি নকল ছিল না। তিনি কি উপসংহারে পৌঁছেছেন?
তাঁর দলের “সেরা মূল্যায়ন” হ’ল তারা “কম্পোজিট” ছিল – প্রত্যেকের পাঠ্যের কিছু অংশ অন্যান্য উত্স থেকে নেওয়া হয়েছিল এবং বার্নার্ডোর নামে একটি “ইমেল” হিসাবে প্রকাশিত পাঠ্যের সাথে মিলিত হয়েছিল।
এটা পরিষ্কার যে বার্নার্ডো সেগুলি লিখেনি, অর্থাৎ তারা “খাঁটি” নয়।
তবে এটি আরও পরিষ্কার যে প্রতিটিতে সামগ্রীর কিছু পরিমাণ সঠিক ছিল – এবং পূর্বাভাসিত ইভেন্টগুলি যা পরবর্তী 100 দিনের মধ্যে প্রকাশিত হবে।
ইমেলগুলি কী ছিল এবং বিশেষ বুদ্ধিমত্তার বিষয়বস্তু কতটা সঠিক ছিল তা বোঝার জন্য ডিজাইন করা একটি দীর্ঘ এবং জড়িত প্রক্রিয়া কেবল তখনই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল।
সবকিছু – এবং আমি সবকিছু বোঝাতে চাই – ডারহাম এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য করেছিলেন যে এফবিআই আগস্ট 2016 বা তার পরে না করার জন্য বেছে নিয়েছিল।
ডারহাম গোয়েন্দা বিশ্লেষকদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন – এফবিআই এবং সিআইএ সম্ভবত – যদি ইমেলগুলি খাঁটি উপস্থিত হয়। বেশিরভাগ বলেছিল যে তারা করেছে। কেউ কেউ উল্লেখ করেছিলেন যে বার্নার্ডো আসলে রাশিয়ানদের দ্বারা হ্যাকিংয়ের শিকার ছিলেন, তাই তার ইমেলগুলি রাশিয়ানদের হাতে থাকলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেউ কেউ উল্লেখ করেছিলেন যে রাশিয়ানরা উত্স নথি থেকে নেওয়া মূল তথ্যটি বানোয়াট বা পরিবর্তন করতে পারে।
কিছু বিশ্লেষক বিশ্বাস করেছিলেন যে ইমেলগুলি খাঁটি বলে মনে হয়েছিল তা এফবিআইকে কার্যকর করার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এটি কিছুই করেনি।
ডারহাম বার্নার্ডোর সাক্ষাত্কার নিয়েছিলেন এবং তাকে ইমেলগুলি দেখিয়েছিলেন। এফবিআই কখনই তা করেনি। বার্নার্ডো বলেছিলেন যে তিনি তাদের স্বীকৃতি দেননি, এবং তাদের মধ্যে এমন ভাষা ছিল যা তিনি ব্যবহার করতেন না – বিশেষত বাক্যটি “পরে এফবিআই আরও তেল আগুনে রাখবে।”
বিদেশী ভাষা থেকে অনুবাদ করা গোয়েন্দা বিচার করা জটিল। বার্নার্ডো এই বাক্যাংশটি ব্যবহার করার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন, তবে কোনও স্থানীয় ইংরেজী স্পিকার দ্বারা ব্যবহৃত একটি খুব অনুরূপ বাক্যাংশ থেকে – “আগুনের উপরে গ্যাস pour ালুন” এর চেয়ে কত দূরে? বার্নার্ডোর মূল নথিটি ইংরেজিতে হত – তারপরে রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করা – তারপরে রাশিয়ান সংস্করণটি আবার ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছিল। এভাবেই “আগুনে গ্যাস” “আগুনে তেল” হিসাবে শেষ হয়।
বার্নার্ডো আরও বলেছিলেন যে তিনি জানেন না যে “জুলি” কে 25 জুলাইয়ের ইমেইলে উল্লেখ করা হয়েছিল।
তবে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে 25 জুলাই ইমেলের চূড়ান্ত বাক্যটি-“মার্কিন-রাশিয়ান সম্পর্কের জন্য বিষয়গুলি ভয়াবহভাবে” এমন কিছু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল যা তিনি লিখবেন।
ডারহাম গ্র্যান্ড জুরি সাবপোয়েনাস এবং অনুসন্ধান পরোয়ানা সহ নথি সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি রাশিয়ান হ্যাকারদের প্রাপ্ত নথিগুলি সন্ধান করেছিলেন। 25 জুলাই এবং 27 জুলাই ইমেল হিসাবে, ডারহাম সোরোস ফাউন্ডেশনের ইমেলগুলির মধ্যে সেগুলি খুঁজে পায়নি।
তবে তিনি অন্যান্য ইমেলগুলি খুঁজে পেয়েছেন – হয় বার্নার্ডো ব্যতীত অন্য লোকেরা প্রেরিত ইমেলগুলিতে ইমেল বা সংযুক্তিগুলি – বার্নার্ডোর মতো ভাষা সহ। বিশেষত, 25 জুলাইয়ের ইমেলের একটি উত্তরণ সরাসরি টিম মাউয়ের লিখিত একটি ইমেল থেকে নেওয়া হয়েছিল, যিনি সাইবার বিশেষজ্ঞ হিসাবে কার্নেগি এন্ডোমেন্টের জন্য কাজ করেছিলেন। মাউর কখনও বার্নার্ডো ইমেলগুলি দেখেনি তবে একমত হয়েছিলেন যে কার্নেগিতে সহকর্মীদের কাছে পাঠানো একটি ইমেল থেকে একটি প্যাসেজ নেওয়া হয়েছিল – এটি রাশিয়ানদের দ্বারাও হ্যাক করেছে।
ডারহাম জুলিয়েন স্মিথেরও সাক্ষাত্কার নিয়েছিলেন, যিনি ক্লিনটন প্রচারের বিদেশ নীতি উপদেষ্টা ছিলেন এবং যিনি মার্কিন জাতীয় সুরক্ষার সাথে পুতিন-ট্রাম্পের সম্পর্কের হুমকিকে আরও বাড়িয়ে তোলার প্রয়াসে নিজেকে জড়িত করেছিলেন।
এটি লক্ষণীয় যে ডারহাম এই অংশটি নিম্নলিখিত হিসাবে শুরু করে:
“স্মিথ বলেছিলেন যে তিনি ক্লিনটন বা অন্যান্য প্রচার নেতৃত্বের পরিকল্পনার প্রস্তাব দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে মনে করেননি যে ট্রাম্পকে পুতিন ও রাশিয়ার সাথে বেঁধে রাখার চেষ্টা করার জন্য।”
এই ফ্রেসিংটি কখনই দুর্ঘটনাজনিত হয় না – “বিশেষভাবে মনে রাখেনি” যদি কোনও নথির পরে উত্থিত হয় তবে এটি কী মনে নেই বলে দাবি করে তা বলে যে কোনও নথির উত্থান ঘটে তবে নিজেকে ছাড়ানোর জন্য খুব বেশি জায়গা ছেড়ে যায়। এজেন্টদের এই জাতীয় বাক্যাংশটি ঠিক যেমনটি সাক্ষাত্কার নেওয়া ব্যক্তির দ্বারা বর্ণিত হয়েছে তা নোট করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
স্মিথ বলেছিলেন “এটি সম্ভব ছিল” তিনি প্রচারের নেতৃত্বের জন্য ধারণা প্রস্তাব করেছিলেন “যারা এই ধারণাগুলি অনুমোদন করতে পারে।” আবার – ডারহাম তার “ক্লিনটন পরিকল্পনা” সম্পর্কে তার ইমেলগুলি দেখিয়ে দিচ্ছেন যে তিনি অনুমান করেছিলেন, এবং তিনি যে অন্যান্য নথি থাকতে পারেন যে তিনি তাকে প্রদর্শন করছেন না তা তিনি আত্মবিশ্বাসী হতে পারবেন না।
যদিও তিনি কোনও কিছুর বিষয়ে খুব বেশি কিছু মনে রাখেননি, তবে তিনি যে বিষয়টির বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন তা হ’ল তিনি কখনই এমন কোনও প্রস্তাবনাও তৈরি করতে পারতেন না যা তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার অংশ হিসাবে এফবিআইয়ের জড়িত থাকার জন্য এই প্রচেষ্টাটির অংশ হিসাবে জড়িত ছিল।
ডারহামের আগে, এফবিআই এগুলির কিছুই করেনি – এবং কেন এর জন্য কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি।
ডারহামের সংযুক্তি দ্বারা তৈরি পয়েন্টটি ছিল।
