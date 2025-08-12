‘উইল অ্যান্ড হার্পারের হার্পার স্টিল ওয়েস্ট হলিউডের শহর দ্বারা সম্মানিত হবে

এক্সক্লুসিভ: হার্পার স্টিল, যিনি এমি-মনোনীত ডকুমেন্টারে উইল ফেরেলের সাথে সহ-অভিনেতা উইল অ্যান্ড হার্পার“তার উকিল এবং হিজড়া সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা” সম্মান করে পশ্চিম হলিউডের শহর থেকে একটি সরকারী ঘোষণা পাবেন। “
জোশ গ্রিনবাউম পরিচালিত নেটফ্লিক্স ফিল্মটি স্টিল এবং ফেরেলকে অনুসরণ করেছে যখন তারা স্টিল তার লিঙ্গ রূপান্তর প্রকাশের পরে তাদের বন্ধুত্ব পুনর্নবীকরণের জন্য আমেরিকা জুড়ে একটি রাস্তা ভ্রমণে যাত্রা শুরু করেছে। তারা প্রাথমিকভাবে মিলিত হয়েছিল শনিবার নাইট লাইভযেখানে স্টিল প্রধান লেখক হয়েছিলেন এবং ফেরেল দুর্দান্ত কৌতুক অভিনেতা হিসাবে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এই ডকুমেন্টারিটি পাঁচটি এমি মনোনয়ন অর্জন করেছে – এই বছর যে কোনও নন -ফিকশন প্রকল্পের বেশিরভাগের জন্য আবদ্ধ – অসামান্য ডকুমেন্টারি বা ননফিকশন স্পেশাল, পাশাপাশি এর সিনেমাটোগ্রাফি, জোশ গ্রিনবাউমের পরিচালনা এবং চিত্র সম্পাদনা সহ।
স্টিল এবং ফেরেলের পাল ক্রিস্টিন উইগও চলচ্চিত্রটির স্বাক্ষর সুরটি কলম এবং গানের জন্য একটি এমি মনোনয়ন অর্জন করেছিলেন, “উইল এবং হার্পার ওয়েস্ট”। উইগ গ্রিনবাউম এবং শান ডগলাসের সাথে সেই গানে সহ-লেখার credit ণ ভাগ করে নিয়েছেন, যারা মনোনয়নও অর্জন করেছিলেন।
ওয়েস্ট হলিউড মঙ্গলবার রাতে একটি ইভেন্টে স্টিলের কাছে সম্মান উপস্থাপন করবে, যেখানে শহরটি নিজেই ডকুমেন্টারিটির গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেবে, যা ট্রান্স পরিচয়ের রাজনীতিক ইস্যুতে মানুষের মুখ রাখে।
“(ক) টিএ সময় যখন দেশজুড়ে রাষ্ট্রীয় আইনসভার মাধ্যমে ট্রান্স বিরোধী আইন ছড়িয়ে পড়ছে, হিজড়া এবং লিঙ্গ-নন-কনফর্মিং সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিনিধিত্ব এবং সমর্থন আর কখনও গুরুত্বপূর্ণ ছিল না,” শহরটি ডকুমেন্টারিটির ঘোষণায় লিখেছেন। “(চ) আইএলএমএস পছন্দ করে উইল অ্যান্ড হার্পার বৈষম্য এবং ভুল বোঝাবুঝির মুখে সাংস্কৃতিক সচেতনতা, চ্যালেঞ্জিং কলঙ্ক এবং মিত্রশক্তির শক্তি উদযাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। “
স্টিল আইওয়া সিটিতে বেড়ে ওঠেন এবং আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে একটি ডিগ্রি নিয়ে স্নাতক হন। তিনি লেখার কর্মীদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন Snl 1995 সালে – খুব একই সপ্তাহে ফেরেল অভিনেতার সদস্য হন। এটি চলে যাওয়ার অনেক বছর পরেও ছিল না Snl যে তিনি রূপান্তর করতে প্রস্তুত বোধ করেছিলেন। 2022 সালে তিনি ফেরেল সহ তার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বন্ধুদের বলেছিলেন। তিনিই পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তারা একটি রাস্তা ভ্রমণে যাবেন যাতে তারা কথা বলার, স্মরণ করিয়ে দেওয়ার এবং পুনরায় দেখার জন্য সময় পেতে পারে এবং স্টিল তার পরিবর্তনের আগে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পছন্দ করেছিল তা রোডের বাইরে থাকা জায়গাগুলি, ডাইভ বারগুলি এবং রাস্তার পাশে আমেরিকার পুনর্বিবেচনা করতে পারে। ট্রিপটি হাসি এবং মারাত্মক মুহুর্তগুলিতে প্রচুর পরিমাণে, কখনও কখনও প্রিংলসের ক্যান (একটি স্টিল প্রিয়) এবং ন্যাটি লাইটের ক্যান (ওরফে আনহিউসার-বুশ প্রাকৃতিক আলো, এছাড়াও স্টিল প্রিয়) ভাগ করে নেওয়া হয়।
বিশ্বব্যাপী নেটফ্লিক্স প্ল্যাটফর্মে স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে, ফিল্মটি ট্রান্স লোকের মানবতা দেখার জন্য সম্ভবত অপ্রয়োজনীয় জায়গাগুলিতে মনোভাবগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে। পশ্চিম হলিউড, যা হিজড়া এবং লিঙ্গ-ননকনফর্মিং ব্যক্তিদের জন্য একটি অভয়ারণ্য শহর, এর প্রভাবকে মূল্য দেয় উইল অ্যান্ড হার্পার।
“(I) এন 2022, স্টিল প্রকাশ্যে একজন হিজড়া মহিলা হিসাবে বেরিয়ে এসেছিলেন, প্রচুর সাহস এবং সত্যতা প্রদর্শন করেছিলেন যা অনেককে অনুপ্রাণিত করেছে এবং হিজড়া এবং লিঙ্গ-ননকনকনফর্মিংয়ে দৃশ্যমানতা এনেছে,” শহরটি হার্পারের জন্য তার ঘোষণায় লিখেছেন।
উইল অ্যান্ড হার্পার অস্কার শর্টলিস্টটি গত বছরের ডিসেম্বরে ঘোষণা করা হয়েছিল তবে মনোনয়ন ঘোষণার সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে উঠল (ডেডলাইন হিসাবে রিপোর্ট করা হয়েছে, ফেরেল প্রকাশিত হয়েছিল স্টিফেন কলবার্টের সাথে দেরী শো ফেব্রুয়ারিতে ফিরে, হাস্যকরভাবে স্নাবের পরে মোশন পিকচার একাডেমির ডক শাখাটি ল্যাম্বট করছে। তিনি কলবার্টকে বলেছিলেন, “কী একগুচ্ছ ক্ষতিগ্রস্থদের।
এমি মনোনয়নের ভেলাটি অস্কারের কাছাকাছি নামকরণ করতে সহায়তা করে।
“আমি অস্কার স্নাব নিয়ে হতাশ হয়েছি, তবে হ্যাঁ, কে অস্কারের ডক শাখার অভ্যন্তরীণ কাজগুলি জানেন। আমি তা করি না। তবে আমি দেখে খুশি যে লোকেরা এখনও চলচ্চিত্রটি সম্পর্কে উচ্চতর চিন্তা করে,” স্টিল আমাদের এ্যামির মনোনয়ন ঘোষণার পরে বলেছিলেন। “এটি তৈরি হওয়ার পর থেকে আমি এই ফিল্মটি নিয়ে গর্বিত হয়েছি এবং আমি খুশি যে এটি সম্ভবত এটি আরও বড় শ্রোতা এনে দেবে।”
স্টিল, কাকতালীয়ভাবে, এ বছর এমির জন্য মনোনীত অন্য একটি ডকুমেন্টারি সিরিজে দেখা গেছে, SNL50: শনিবার রাতের বাইরেঅস্কার বিজয়ী মরগান নেভিল প্রযোজিত নির্বাহী। তিনি লেখকদের প্রতি নিবেদিত সিরিজের একটি পর্বে শোটি কারুকাজ করার মতো কী তা সম্পর্কে তার জ্ঞান ভাগ করে নেন। ফেরেলের সবচেয়ে প্রিয় স্কেচটি তার নিজস্ব ফরেনসিক পরীক্ষা পায় SNL50একটি পর্বে যথাযথভাবে “আরও কাউবেল” শিরোনামে।
ডকুমেন্টারি বিভাগগুলিতে এমি বিজয়ীদের সৃজনশীল আর্টস অনুষ্ঠানে september সেপ্টেম্বরের উইকএন্ডে ঘোষণা করা হবে। ভোটদানের ফলাফল যাই হোক না কেন, উইল অ্যান্ড হার্পার এর চিহ্ন তৈরি করেছে।
স্টিল উল্লেখ করেছিলেন, “এই কারণেই আমি চাই যে ছবিটি বাইরে থাকুক এবং যে কোনও সম্ভাব্য উপায়ে প্রচার করা হবে। আমি মনে করি সাধারণভাবে ট্রান্স লোকের আশেপাশে একটি ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে, তবে এটি সম্ভবত মানুষের বোঝাপড়া বা ট্রান্স লোকেদের জ্ঞানের চেয়ে বেশি ভয়াবহতার কারণে হয়েছে,” স্টিল উল্লেখ করেছিলেন। “এবং ভয়াবহতা গভীর এবং ট্রাম্প প্রশাসনের আগেই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। এই ফিল্মটি আসলে কী করতে পারে তা আমি জানি না, তবে কিছু ছোট উপায়ে আমি আশা করি এটি কথোপকথনে যুক্ত হয়েছে যা লোকেরা বুঝতে পারে যে ট্রান্স লোকের সাথে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কিছুই কিছুই নয়।”