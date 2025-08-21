উগান্ডা আমাদের সাথে কিছু ব্যর্থ আশ্রয়প্রার্থী নিতে চুক্তিতে পৌঁছেছে উগান্ডা

উগান্ডা তৃতীয় দেশগুলির নির্বাসিতদের গ্রহণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে যারা আশ্রয় না পেতে পারে তবে তারা তাদের দেশে ফিরে যেতে “অনিচ্ছুক”, উগান্ডার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতে।
উগান্ডার পররাষ্ট্র মন্ত্রকের স্থায়ী সচিব এ বলেছেন, দেশটি অস্থায়ী ব্যবস্থাপনার অধীনে ফৌজদারি রেকর্ড বা অবিস্মরণীয় নাবালিকাদের গ্রহণ করবে না বিবৃতি। উগান্ডা কোনও অর্থ প্রদান বা অন্যান্য সুবিধা পাচ্ছে কিনা এবং কতগুলি নির্বাসন গ্রহণ করবে তা তিনি বলেননি।
“উগান্ডা এও পছন্দ করে যে আফ্রিকার দেশগুলির ব্যক্তিরা উগান্ডায় স্থানান্তরিত হবেন। এই দুটি পক্ষ চুক্তিটি কীভাবে কার্যকর করা হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত পদ্ধতি নিয়ে কাজ করছে,” বাগিয়ার ভিনসেন্ট ওয়াইসওয়া বলেছেন।
পূর্ব আফ্রিকার দেশ সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি চুক্তি করার সর্বশেষতম, যা লক্ষ লক্ষ অনিবন্ধিত অভিবাসী, আশ্রয়প্রার্থী এবং বিদেশীদের তাদের রেকর্ডে ফৌজদারি দোষী সাব্যস্ত বা আরও ছোটখাটো আইনী লঙ্ঘন সহ বহিষ্কার করতে চাইছে।
জুলাইয়ে, ভিয়েতনাম, জামাইকা, লাওস, ইয়েমেন এবং কিউবা থেকে পাঁচজন অভিবাসী, যিনি ওয়াশিংটন বলেছিলেন যে গুরুতর অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল, তাকে এসওয়াতিনিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে তারা এখন একটি উচ্চ সুরক্ষা কারাগারে রয়েছেন। নির্বাসন হচ্ছে চ্যালেঞ্জ শুক্রবারের জন্য একটি উচ্চ আদালতের শুনানি নির্ধারিত সহ সোয়াজি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার এনজিওগুলির একটি দল দ্বারা।
এছাড়াও জুলাইয়ে, বিভিন্ন দেশের আটজনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ সুদানে জিবুতি হয়ে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল, যেখানে তাদের শিপিং পাত্রে কয়েক সপ্তাহ ধরে রাখা হয়েছিল। এদিকে, মার্চ মাসে একটি কুখ্যাত এল সালভাদোর কারাগারে প্রেরিত হওয়ার পরে ভেনিজুয়েলায় 250 টিরও বেশি ভেনিজুয়েলার প্রত্যাবাসনে প্রত্যাবাসন করা হয়েছিল।
এদিকে, রুয়ান্ডা বলেছে যে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাসিত 250 জনকে গ্রহণ করবে। রুয়ান্ডার সরকারের মুখপাত্র ইওলান্দে মাকোলো বিবিসিকে বলেছে তাদের দেওয়া হবে “রুয়ান্ডায় তাদের জীবন শুরু করার জন্য কর্মশক্তি প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা এবং আবাসন”।
উগান্ডা একজন মার্কিন মিত্র এবং প্রায় 40 বছর ধরে 80 বছর বয়সী রাষ্ট্রপতি ইওওয়ারি মিউসেভেনি দ্বারা শাসিত হয়েছেন। তার রাজনৈতিক বিরোধীদের নিয়মিত কারাগারে প্রেরণ করা হয়।
বুধবার, উগান্ডার এক কর্মকর্তা অস্বীকার করেছেন যে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে এবং বলেছে যে অভিবাসীদের থাকার জন্য তাদের কাছে সুবিধা এবং অবকাঠামো নেই। অস্বীকারটি মঙ্গলবার একটি সিবিএস নিউজ স্টোরি অনুসরণ করেছে যা অভ্যন্তরীণ সরকারী নথির উদ্ধৃতি দিয়েছে, রিপোর্টিং হোয়াইট হাউস হন্ডুরাস এবং উগান্ডার সাথে নির্বাসন সংক্রান্ত চুক্তি করেছে।
গডউইন টোকো, আগোরার উপ -নির্বাহী পরিচালক, একজন উগান্ডার থিংকটঙ্ক যা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে উত্সাহ দেয়: “উগান্ডার অর্থনৈতিকভাবে … সামরিক শক্তি বা অন্য কোনও অর্থে অর্থনৈতিকভাবে কার্ড নেই। তবে উগান্ডা তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে একটি ভাল ছেলে খেলতে পারে এবং এটি উগান্ডার সরকার লেভারেজ অর্জনের জন্য যে একটি অ্যাভিনিউ ব্যবহার করে।”
উগান্ডার অভিবাসী এবং অন্যান্য দেশ কর্তৃক নির্বাসিত আশ্রয়প্রার্থীদের গ্রহণ করার রেকর্ড রয়েছে। 2015 এবং 2018 এর মধ্যে, ইস্রায়েল পাঠিয়েছে দেশে প্রায় 1,700 সুদানী এবং ইরিত্রিয়ান আশ্রয়প্রার্থী।
উগান্ডা প্রায় ২ মিলিয়ন শরণার্থী এবং আশ্রয়প্রার্থী হোস্ট করে, বেশিরভাগ পূর্ব আফ্রিকার দেশ থেকে ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া এবং সুদান সহ।
তবে, উগান্ডার সরকার এবং নাগরিকরা বিদেশীদের স্বাগত জানানোর জন্য পরিচিত, টোকো বলেছিলেন যে রাজনৈতিক কারণে পালিয়ে আসা লোকদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে এটির একটি খারাপ ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে।
তিনি বলেছিলেন: “God শ্বর নিষেধ করেছেন যে উগান্ডায় জনগণকে নিয়ে আসা লোকদের মধ্যে কেনিয়ার অসন্তুষ্টি রয়েছে। আমি মনে করি যে পরের দিন কেনিয়ার সরকারের কাছে এই অসন্তুষ্টি হস্তান্তর করতে উগান্ডার কোনও সমস্যা হবে না।