উগ্র স্থানীয়রা তাঁবু ভিলেজে ছিঁড়ে ফেলতে দেয় – তবে এটি কেবল স্কাউট ছিল | ইউকে | খবর

ওয়েলসের গ্রামবাসীরা অবৈধ অভিবাসীদের আগমন করার জন্য একটি ক্যাম্পিং ট্রিপে একদল স্কাউটকে ভুল করে দেওয়ার পরে পুলিশ অনলাইন নির্যাতনের তদন্ত শুরু করেছে। নিউব্রিজের ৩০ টিরও বেশি কিশোর -কিশোরীর পার্টির দলটি নিউব্রিজের শিবিরের জায়গায় ভ্রমণ করার পরে স্থানীয়রা আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য স্কাউটসের স্কটিশ অ্যাকসেন্টকে বিভ্রান্ত করেছিল।
অনলাইনে প্রচারিত একটি ভিডিও দাবি করেছে যে ‘অভিবাসীদের’ ক্রেই স্কাউট অ্যাক্টিভিটি পার্ক ক্যাম্পসাইট এবং সাউথ ওয়েলস ভ্যালিজের কেরফিলির কাছে ক্রিয়াকলাপ কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হচ্ছে। ভিডিওতে কিছু মন্তব্য করা হয়েছে – যা পুলিশকে সতর্ক করার পরে নামানো হয়েছিল – এখন বর্ণবাদ অপরাধের জন্য তদন্ত করা হচ্ছে, পুলিশ নিশ্চিত করেছে। গওয়েন্ট পুলিশের অস্থায়ী চিফ সুপারিনটেনডেন্ট জেসন হোয়াইট বলেছেন: “আমরা নিউব্রিজের একটি পরিদর্শনকারী স্কাউটস গ্রুপের সাথে সম্পর্কিত এই সপ্তাহের শুরুতে প্রকাশিত একটি সামাজিক মিডিয়া ভিডিওতে প্রতিক্রিয়া জানাতে বেশ কয়েকটি পোস্ট সম্পর্কে অবগত।
“ভিডিওটি সরানো হয়েছে তবে কয়েকটি পোস্টে অনুপযুক্ত এবং আপত্তিকর ভাষা রয়েছে এবং পোস্টগুলির প্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান চলছে।”
মিথ্যা দাবি যে গওয়েন্ট পুলিশ এই অঞ্চলটিকে রক্ষণ করছে তাও অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে।
চিফ সুপারিনটেনডেন্ট হোয়াইট বলেছিলেন যে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত দুর্বৃত্তদের “সংশোধন” করতে চান।
তিনি বলেছিলেন: “ভিডিওতে প্রদর্শিত দলটি নিউব্রিজের প্রায়শই ব্যবহৃত স্কাউট ক্যাম্পে অংশ নিতে দেশের অন্য একটি অংশ থেকে পরিদর্শন করছিল এবং ভিডিওর অনেক লোকই শিশু।
“সাইটটি স্থায়ী ভিত্তিতে কাউকে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয় না।
“সাইটটি আমাদের কুকুরের হ্যান্ডলাররা আমাদের পুলিশ কুকুরকে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করে যখন দেখার জন্য ব্যবহার না করা হয় এবং আমাদের অফিসাররা অবস্থানটি রক্ষা করছেন না।
“সুতরাং এই বিষয়টি মাথায় রেখে আমরা সবাইকে তাদের ভাষার সুর এবং অনুভূতি বিবেচনা করতে বলছি তবে লোকেরা অনলাইনে কী পড়তে পারে সে সম্পর্কে দু’বার চিন্তা করতে এবং আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বস্ত কণ্ঠস্বর সন্ধান করতে পারে সে সম্পর্কে দু’বার চিন্তা করতে বলছি।”
এক বিবৃতিতে স্কাউটস সিমরু বলেছিলেন: “ক্রেই স্কাউট অ্যাক্টিভিটি পার্ক হ’ল সাউথ ওয়েলস উপত্যকায় একটি অন্তর্ভুক্ত এবং স্বাগত ক্যাম্পসাইট এবং ক্রিয়াকলাপ কেন্দ্র যা যুব ও সম্প্রদায় গোষ্ঠীর জন্য বহিরঙ্গন ক্রিয়াকলাপ সরবরাহ করে।
“আমরা আমাদের ক্রিয়াকলাপ কেন্দ্রে যাওয়ার পরে যাচ্ছিলেন এবং এই পরিস্থিতিটি মোকাবেলায় পুলিশের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছেন এমন এক বছরের অনূর্ধ্ব -১ss-এর দশকে লক্ষ্য করে জাতিগতভাবে ক্রমবর্ধমান ঘটনা সম্পর্কে অবগত।
“আমরা সাইটে প্রত্যেকের সুরক্ষা এবং সুস্থতা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এটিকে হুমকির মুখে যে কোনও আচরণের বিরুদ্ধে তাত্ক্ষণিক এবং দৃ ust ় পদক্ষেপ নিতে থাকব।”