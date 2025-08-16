উচ্চ-অংশীদার আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলন ইউক্রেনের উপরে গণতান্ত্রিক সংশয়বাদের মুখোমুখি

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
কংগ্রেসনাল ডেমোক্র্যাটরা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে ইউক্রেনের যুদ্ধের অবসানের দিকে যে কোনও অগ্রগতি রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে বৈঠকের আগে করা হবে।
আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে উচ্চ-দাবির বৈঠকটি এসেছে যেহেতু আইন প্রণেতারা রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন এবং মস্কো এবং এর মিত্রদের উপর হাড় ভাঙা নিষেধাজ্ঞার প্যাকেজটি চড় মারার জন্য অনেকেই পুতিনের রিলেন্ট না হলে।
তবে ডেমোক্র্যাটরা এতটা নিশ্চিত নন যে ২০২২ সালে ইউক্রেনের আগ্রাসনের পর থেকে আমাদের এবং রাশিয়ান নেতাদের মধ্যে প্রথম পুতিনের সাথে তার ক্লোজ-ডোর বৈঠকের ফলস্বরূপ ট্রাম্পের ফলস্বরূপ ফলন হবে।
ট্রাম্প আলাস্কার সাথে রাশিয়া -ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান চেয়েছিলেন আলাস্কার সাথে historic তিহাসিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত
“আমি আশঙ্কা করি যে এই বৈঠকটি আবারও আমেরিকার সাথে একজন স্বৈরাচারের কাছে গ্রাউন্ডের সাথে শেষ হতে পারে যিনি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ক্ষুন্ন করে তাঁর কেরিয়ার ব্যয় করেছেন,” সেন। মার্ক ওয়ার্নারডি-ভ।, এবং সিনেট ইন্টেল কমিটির শীর্ষ ডেমোক্র্যাট ড।
তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে ইউক্রেনের জড়িততা, ইউক্রেনীয় অঞ্চল থেকে রাশিয়ার প্রত্যাহার এবং ইউক্রেনের সুরক্ষার জন্য “প্রয়োগযোগ্য গ্যারান্টি” ছাড়া কোনও ছাড় থাকতে পারে না।
তিনি বলেন, “মস্কো থেকে আরও আগ্রাসনের জন্য কম কিছু হবে এবং প্রতিটি স্বৈরাচারী দেখছেন যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমেরিকানদের সুরক্ষিত রেখেছে এমন নীতিগুলি রক্ষা করার জন্য এখনও মেরুদণ্ড রয়েছে কিনা তা দেখার জন্য,” তিনি বলেছিলেন।
হাউস সংখ্যালঘু নেতা হাকিম জেফরিস, ডিএনওয়াই, ট্রাম্পকে পুতিনের সাথে আগে “ফুটসি খেলছেন” বলে অভিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু উল্লেখ করেছেন যে এটি দেখা গেছে যে তার রাশিয়ান অংশের প্রতি রাষ্ট্রপতির মনোভাব স্থানান্তরিত হয়েছিল।
তিনি গত বছর যোগ করেছেন, হাউস ডেমোক্র্যাটস এবং রিপাবলিকানরা ইউক্রেনের জন্য আরও একটি সামরিক সহায়তা প্যাকেজ পাস করার জন্য একসাথে কাজ করেছিলেন এবং এটিকে একটি “চার্চিল বা চেম্বারলাইন মুহুর্ত” এর সাথে তুলনা করেছিলেন।
আলাস্কায় ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ট্রাম্পের বৈঠক সম্পর্কে আমরা কী জানি
জেফরিস বলেছিলেন, “আমরা হয় স্বৈরশাসককে সন্তুষ্ট করতে যাচ্ছি বা আমরা আগ্রাসীভাবে স্বৈরশাসকের বিরোধিতা করতে যাচ্ছি।” “এবং আমরা যেমন চেম্বারলাইনের সাথে দেখেছি, স্বৈরশাসককে প্রশমিত করা কখনই কাজ করে না।”
ট্রাম্প নিজেই এই শীর্ষ সম্মেলনের প্রত্যাশা স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, এই সপ্তাহের শুরুতে ফক্স নিউজ রেডিওকে জানিয়েছিলেন যে বৈঠকটি ব্যর্থতায় শেষ হওয়ার 25% সম্ভাবনা থাকবে।
এবং এয়ার ফোর্স ওয়ান -এর উপরে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে তিনি “দ্রুত যুদ্ধবিরতি দেখতে চান”।
“আমি জানি না এটি আজ হতে চলেছে কিনা, তবে আজ যদি না হয় তবে আমি খুশি হব না,” তিনি বলেছিলেন। “প্রত্যেকে বলেছিল যে এটি আজ হতে পারে না, তবে আমি কেবল বলছি যে আমি হত্যাকাণ্ডটি থামতে চাই।”
ট্রাম্প প্রশাসন হুমকি দিয়েছে যে বৈঠকটি ভাল না হলে রাশিয়ান তেলের বড় ক্রেতা ভারতে গৌণ শুল্ককে চড় মারার হুমকি দিয়েছে। ট্রাম্প পুতিনকে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য 50 দিনের সময়সীমা দেওয়ার পরে এটি এসেছে, যা রাষ্ট্রপতি সম্প্রতি “10 বা 12” দিনে সংক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।
পুতিন অ্যালি সতর্ক করেছেন যে ‘টাইটানিক প্রচেষ্টা’ ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে ট্রাম্প শীর্ষ সম্মেলনে ডুবে যাওয়ার কাজ চলছে
সেন। শেনসিনেটের বিদেশী গোয়েন্দা কমিটির শীর্ষ ডেমোক্র্যাট সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে “লোকেরা হোয়াইট হাউস এবং রাষ্ট্রপতিকে সন্দেহের সুবিধা দিতে রাজি ছিল।”
নিউ হ্যাম্পশায়ার ডেমোক্র্যাট বলেছেন, “তবে তিনি যদি এই শীর্ষ সম্মেলনে কোনও কিছু না তৈরি করেন, লাল লাইনের পরে লাল রেখা আঁকার পরে … ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ এবং কিছু করার চেষ্টা করার জন্য ক্রমবর্ধমান চাপ থাকবে,” নিউ হ্যাম্পশায়ার ডেমোক্র্যাট বলেছেন।
এমন একটি অঞ্চল যেখানে উচ্চ চেম্বারের অনেক আইন প্রণেতা সম্মত হন তা হ’ল রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার প্যাকেজের প্রয়োজনীয়তা। বর্তমানে, সেনস। লিন্ডসে গ্রাহাম, আরএসসি, এবং রিচার্ড ব্লুমেন্টাল, ডি-কন।, এমন একটি বিল রয়েছে যা মস্কো থেকে জ্বালানি পণ্য কেনার দেশগুলিতে 500% পর্যন্ত শুল্ককে চড় মারবে।
ব্লুমেন্টাল এই সপ্তাহের শুরুতে এমএসএনবিসিকে বলেছিলেন, ট্রাম্প যদি দৃ firm ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন এবং যুদ্ধবিরতির দিকে জোর দিয়েছিলেন, পুতিন ইউরোপীয় নেতাদের সাথে টেবিলে এসে সুরক্ষিত সুরক্ষা গ্যারান্টিগুলি “তাঁর কাছে একটি সম্ভাব্য চুক্তি তৈরি করেছেন যা তাকে নোবেল শান্তি পুরষ্কার জিততে পারে।”
“তবে আমার আশঙ্কা হ’ল তিনিই হবেন মার্চুরিয়াল ডোনাল্ড ট্রাম্প যিনি গত শুক্রবার রাশিয়ার উপর নতুন শুল্ক আরোপ না করে নিষেধাজ্ঞার সময়সীমাটি পাস করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং ইউরোপীয় দেশগুলি তাদের সভায় গৃহীত এই নীতিগুলি মেনে চলতে ব্যর্থ হবেন,” তিনি বলেছিলেন।