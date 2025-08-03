উচ্চ আদালত চাচাগা এলজি কাউন্সিলরদের অভিশংসন চেয়ারম্যান থেকে বাধা দেয়

নাইজার স্টেটের মিনায় বসে হাই কোর্টের ৪ জন বিচারপতি মোহাম্মদ মোহাম্মদ মোহাম্মদ ৪ টি চঞ্চাগা স্থানীয় সরকার কাউন্সিলরকে স্থগিত চেয়ারম্যান আমিনু ইয়াকুবু লাদানকে অভিশংসন থেকে বিরত রাখতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিয়েছেন।
বিচারপতি মোহাম্মদ নাইজার স্টেট হাইকোর্ট (সিভিল প্রসিডার) বিধি 2018 এর 38 বিধি 4 এবং 8 এর অধীনে এবং আদালতের অন্তর্নিহিত এখতিয়ারের অধীনে 38 বিধি বিধি 4 এবং 8 এর অধীনে একটি প্রস্তাব শুনে আদেশ জারি করেছিলেন।
কাউন্সিলরদের এম্বেল্টড কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের স্থগিতাদেশে আরও পদক্ষেপ নিতে এবং আন্তঃসংযোগমূলক আদেশ নিষেধের জন্য একটি প্রস্তাবের শুনানি মুলতুবি রেখে অভিযান চালানো থেকে বিরত রাখা হয়েছিল।
এটি আবেদনকারীর পরামর্শদাতা অ্যান্টনি ওরিফুনমিশের একটি অনুরোধ অনুসরণ করেছিল, কিছুটা স্বস্তি চেয়েছিল।
কিছু ত্রাণগুলির মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ নিষেধাজ্ঞার একটি আদেশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, বিশেষত ইয়াহুজা সা’দু এবং মোহাম্মদ মোহাম্মদকে, বাদীকে জারি করা স্থগিতাদেশের নোটিশে অভিনয় করা বা আরও পদক্ষেপ নেওয়া থেকে শুরু করে এবং ২৮ শে জুলাই, ২০২৫ -এ, আন্তঃসত্ত্বা আদেশের জন্য নোটিশের বিষয়ে শুনানি ও নির্ধারণের সময়সীমা নির্ধারণের জন্য।
দ্বিতীয় আদেশটি হ’ল একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ হ’ল কাউন্সিলর এবং রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেলকে, আসামী হিসাবে, চঞ্চাগা স্থানীয় সরকারের চেয়ারম্যানের অফিস থেকে বাদীকে অপসারণ বা অভিশংসনের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করা এবং/অথবা শুরু করা থেকে শুরু করে, এবং যে কোনও উপায়ে মো হওয়ার বিষয়ে মোশন এবং নির্ধারণের মাধ্যমে বাদীকে পদত্যাগ করা থেকে শুরু করে বাদীকে অপসারণ করা থেকে শুরু করে।
মনে রাখবেন যে কাউন্সিলররা কাউন্সিল তহবিলের অসদাচরণ এবং অব্যবস্থাপনার গুরুতর অভিযোগের কারণে এই এম্বেল্টড চেয়ারম্যানকে স্থগিত করেছিলেন।
এটি ২৮ শে জুলাই, ২০২৫ তারিখের একটি চিঠিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল, দশটি কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে আটজন স্বাক্ষরিত, জবাবদিহিতা এবং অক্ষমতার অভাবের কথা উল্লেখ করে এবং এলজি চেয়ারম্যানের স্থগিতাদেশকে দৃ strongly ়ভাবে সমর্থন করে।
তারা তাকে বাজারের মধ্যে প্লট অবৈধ বরাদ্দ, আইনসভা কাউন্সিলের সভায় অংশ নিতে অস্বীকার করা, আর্থিক বিবরণী উত্পাদন করতে ব্যর্থতা এবং অন্যান্য উদ্বেগের মধ্যে চুক্তির অননুমোদিত পুরষ্কার প্রদানের জন্য অস্বীকার করার অভিযোগ এনেছিল।
আইন পরিষদ ব্যাখ্যা করেছে যে নাইজার রাজ্য স্থানীয় সরকার আইন অনুসারে কাউন্সিলের মধ্যে যথাযথ প্রশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, বিশেষত সিএপি 77 এর 24 এবং 38 বিভাগের বিভাগ।