উচ্চ আদালত পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এজি -র ক্ষমতাচ্যুত করে, মন্ত্রীর ডাককে অস্বীকার করার আহ্বান জানিয়েছে
রবিবার হাই কোর্টের বিচারপতি অস্থায়ী আদেশকে পরিণত করেছিলেন যে এটি অ্যাটর্নি জেনারেল গালি বাহারাভ-মিয়াকে বরখাস্ত করে একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে জারি করে জারি করেছে, রায় দিয়েছে যে আদালতের কাছ থেকে পরবর্তী নোটিশ না হওয়া পর্যন্ত সরকারের সিদ্ধান্তকে বরখাস্ত করা হবে, এবং পুনরাবৃত্তি করে যে বাহরভ-মিয়ারা কর্তৃপক্ষ অ্যাটর্নি জেনারেল হিসাবে অপরিবর্তিত রয়েছে।

বিচারক নোয়াম সোহলবার্গ যোগাযোগমন্ত্রী শ্লোমো কারহির একটি দৃ strong ় সমালোচনাও জারি করেছিলেন, যিনি একটি চিঠিতে তাঁর মন্ত্রকের সমস্ত কর্মচারীকে গত সপ্তাহে বাহরভ-মিয়ারা বরখাস্তের ক্যাবিনেটের ভোটের পরে অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসের যে কোনও নির্দেশনা উপেক্ষা করতে বলেছিলেন।

সোহলবার্গ লিখেছেন, “চিঠিতে যা বলা হয়েছিল তা আফসোসযোগ্য। প্রত্যেকে আদালতের সিদ্ধান্ত ও রায়কে সম্মান করতে বাধ্য,” সোহলবার্গ লিখেছিলেন এবং ২০২৩ সালের রায় থেকে উদ্ধৃত করে বলেছিলেন যে রাজ্য কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এই জাতীয় শ্রদ্ধা আরও বেশি প্রত্যাশিত।

“বলা বাহুল্য, এই মামলায় যোগাযোগ মন্ত্রীর আচরণ গুরুতর; এটি আইনের শাসনের মৌলিক ধারণার বিরোধিতা করে,” বিচারক আরও বলেছিলেন, কারহির চিঠিটি আরও মারাত্মক ছিল যেহেতু তিনি তাঁর কর্মীদের আদালতকে অস্বীকার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হাইকোর্টের বিধিগুলির উদ্ধৃতি দেওয়ার পাশাপাশি সোহলবার্গও ১৪ শতকের তালমুডিক পণ্ডিত রাব্বিনু নিসিমের কাজ থেকে আইনের শাসনের মেনে চলার গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব সম্পর্কে একটি উদ্ধৃতিও উল্লেখ করেছিলেন।

তবুও সোহলবার্গ কারহির বিরুদ্ধে আদালতের অবমাননার জন্য অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, আদালত এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি যে রাজ্যের এজেন্সিগুলি আদালতের রায় অবমাননার সাপেক্ষে এবং নির্বিশেষে, এই জাতীয় পদক্ষেপটি শেষ রিসর্ট হবে।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নোয়াম সোহলবার্গ এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা ১৩ ই জানুয়ারী, ২০২৫ -এ জেরুজালেমের সুপ্রিম কোর্টে একটি আবেদনে আদালতের শুনানিতে পৌঁছেছেন। (চেইম গোল্ডবার্গ/ফ্ল্যাশ 90)

বিচারক বলেছিলেন যে তিনি আশা করেছিলেন যে কারহির চিঠিটি “স্পষ্ট করা হবে”।

তিনি পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন যে অ্যাটর্নি জেনারেলের আইনী অবস্থানের কাগজপত্রগুলি সরকারের উপর বাধ্যতামূলক রয়েছে এবং মন্ত্রীর কর্মচারীদের তাদের উপেক্ষা করতে বলার জন্য কারহির কোনও আইনী ভিত্তি ছিল না।

তবুও, আদালতের আদেশের প্রত্যাখ্যানের পরে কারহী দ্বিগুণ হয়ে বললেন, হাইকোর্ট “আইনের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করে” অভিনয় করছেন।

“আইনটি সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ ও বরখাস্ত করার জন্য সরকারের একমাত্র কর্তৃত্ব রয়েছে, এবং এভাবেই সরকার কাজ করেছিল। বিচারকের এই আদেশ যে বিচারিক পর্যালোচনা আইন থেকে বিচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত সরকারের সিদ্ধান্তটি বৈধ নয় এবং আইনের প্রকাশের ভাষার বিরোধিতা না করা পর্যন্ত,” তিনি বলেছিলেন।

কারহির মন্তব্য সত্ত্বেও, হাইকোর্ট 1950 এর দশক থেকে সরকার কর্তৃক প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের উপর বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে।

যোগাযোগমন্ত্রী শ্লোমো কারহি উপহারের একটি কমিটির সভায়, জুন 24, 2025। (ওরেন বেন হাকন/ফ্ল্যাশ 90)

গত সপ্তাহে বিরোধীরা কারহির চিঠিটি ব্যাপকভাবে নিন্দা করেছিলেন, যিনি একটি সাংবিধানিক সঙ্কটের বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন।

বিচার বিভাগকে দুর্বল করার জন্য সরকারের দীর্ঘকাল ধরে চলমান প্রচেষ্টার কারণে গভীর আইনী ও রাজনৈতিক পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্তে সরকার তার সাথে লড়াইয়ের কয়েক মাস পরে, বাহরভ-মিয়াকে অফিস থেকে বরখাস্ত করার জন্য গত সোমবার সর্বসম্মতিক্রমে ভোট দিয়েছে।

ভোটের পরে এক বিবৃতিতে বাহরভ-মিয়ারা তাকে বরখাস্তকে “বেআইনী” বলে অভিহিত করেছিলেন এবং শপথ করেছিলেন যে তিনি এবং তাঁর অফিস আইনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন এবং পেশাদার ও সততার সাথে কাজ চালিয়ে যাবেন।

অ্যাটর্নি জেনারেল গালি বাহারাভ-মিয়ারা জেরুজালেমের নেসেটে একটি সংবিধান, আইন ও বিচার কমিটির সভায় যোগদান করেছেন, ২ April এপ্রিল, ২০২৫। (যোনটান সিন্ডেল/ ফ্ল্যাশ 90)

সরকার অ্যাটর্নি জেনারেলকে সিরিয়ালি নীতি, অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং আইন নিয়ে তার ইচ্ছাকে ব্যর্থ করে দেওয়ার অভিযোগ করেছে এবং দৃ serted ়ভাবে জানিয়েছে যে এটি তার সাথে কার্যকরভাবে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে না, অন্যদিকে বাহরভ-মিয়ারা যুক্তি দিয়েছেন যে তিনি আইনের অধীনে সরকার কী করতে পারে এবং কী করতে পারে না তা কেবল সীমাবদ্ধ করে চলেছে।

অ্যাটর্নি জেনারেলকে বরখাস্ত করা একটি অত্যন্ত বিতর্কিত পদক্ষেপ, যেহেতু এই ভূমিকাটি ইস্রায়েলে আইনের নিয়মকে সুরক্ষিত করার মূল পদগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত হয়, সরকারের কাজগুলি আইন মেনে চলে কিনা তা নির্ধারণের ক্ষমতার কারণে এবং প্রসিকিউশন সার্ভিসের প্রধান হিসাবে অ্যাটর্নি জেনারেলের ভূমিকার কারণে।

