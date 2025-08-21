উচ্চ গ্রীষ্মের মরসুমে ধাতব পণ্যগুলির জন্য দাম 15% হ্রাস পেয়েছে

বিক্রয়ের শর্তের উপর নির্ভর করে এক টন শক্তিবৃদ্ধির ব্যয় 46.5–48 হাজার রুবেল এ নেমে গেছে। আগস্টে, নির্মাণ ভাড়ার জন্য tradition তিহ্যগতভাবে উচ্চ গ্রীষ্মের মরসুম সত্ত্বেও। বাণিজ্যিক ও আবাসন প্রকল্পগুলির স্থবিরতার পরিস্থিতিতে, যা এখনও মূল হার হ্রাস করার প্রভাব অনুভব করতে পারেনি, ধাতববিদরা দামের আদেশের জন্য প্রতিযোগিতা করে। বিশেষজ্ঞরা 2026 এর আগে বাজারে পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশা করছেন।
ধাতু ও খনির গোয়েন্দা তথ্য (এমএমআই) এর প্রাথমিক তথ্য অনুসারে, আগস্টে এক টন শক্তিবৃদ্ধির ব্যয় হ্রাস পেয়ে 48 হাজার রুবেল হয়ে যায়। এফসিএর ভিত্তিতে (বড় ব্যবসায়ীদের বিক্রয়ের জন্য দাম)। সিপিটি (নির্মাতাদের দাম) এর ভিত্তিতে, শক্তিবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে 46.5 হাজার রুবেল। প্রতি টন। জুনের শুরু থেকে, উদ্ধৃতি যথাক্রমে 15.4% এবং 13.8% হ্রাস পেয়েছে। এক মাসের তুলনায়, দামগুলি প্রায় 11%দ্বারা সামঞ্জস্য করা হয়েছিল।
এমএমআই গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে রাশিয়ান বাজারে শক্তিবৃদ্ধি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হ্রাস লক্ষ্য করে না। তারা ব্যাখ্যা করে যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ব্যবহারের পরিমাণগুলি মূলত বৃহত অবকাঠামো প্রকল্পগুলি (সংস্কার কর্মসূচি, নতুন অঞ্চলগুলিতে নির্মাণ) দ্বারা সরবরাহ করা হয়, যা স্থির, প্রায়শই কম দামে দীর্ঘ -মেয়াদী চুক্তি সরবরাহ করা হয়।
তবে বাণিজ্যিক নির্মাণ এবং ছোট ব্যবসায় থেকে চাহিদা স্বচ্ছল রয়ে গেছে, এমএমআই তথ্য ও বিশ্লেষণাত্মক কেন্দ্রের পরিচালক মিখাইল গোলেনকভকে নির্দেশ করে। বিশেষজ্ঞ বলেছেন, “অ্যাপার্টমেন্ট ভবনগুলির নতুন প্রকল্পের প্রবর্তন এবং জারি করা বন্ধকী loans ণের পরিমাণ হ্রাস হ্রাস পেয়েছে। সেন্টার ফর ইকোনমিক পূর্বাভাসের পরিচালক হিসাবে গাজপ্রম্ব্যাঙ্ক আলেকজান্ডার সেমিন, সাত মাসের ফলাফল অনুসারে, রাশিয়ায় নির্মাণ অনুমতি প্রদানের পরিমাণ বছরের 50% হ্রাস পেয়ে 23 মিলিয়ন বর্গমিটারে দাঁড়িয়েছে। মি। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, মিঃ গোলেনকভ আরও বলেছেন, কারখানাগুলি আগ্রাসীভাবে দাম হ্রাস করে সীমিত পরিমাণে অর্ডারগুলির জন্য প্রতিযোগিতা করতে বাধ্য হয়।
ধাতববিদ্যার সংস্থাগুলির কমারসেন্ট ইন্টারলোকুটাররাও নেতিবাচক প্রবণতাগুলিকে নির্মাণের স্থবিরতার সাথে যুক্ত করে, যা এখনও মূল হার হ্রাস করার প্রভাব অনুভব করতে সক্ষম হয় নি। সিকিউরিটিজস ডিপার্টমেন্ট বোরিস ক্র্যাসনোজেনভের প্রধান বরিস ক্র্যাসনোজেনভ বলেছেন, “এমনকি পরের বছর মূল হার 10-12% এ উন্নীত করা হয়েছে, শিল্প প্রতিনিধিরা ধাতব-দম্পত শিল্পে চাহিদা এবং ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ পুনরুদ্ধারকে 2023 এর মাত্র 2023 এর স্তরে চিহ্নিত করেছেন।”
মিখাইল গোলেনকভ যোগ করেছেন, এই শক্তিবৃদ্ধির রফতানি, ২০২৫ সালের শুরু থেকে রফতানি শুল্ক বাতিল করার পরে পুনরুদ্ধার করেছে। তবে তাঁর মতে, একটি শক্তিশালী রুবেল এবং স্বল্প বিশ্বের দাম রাশিয়ান নির্মাতাদের ডিসপ্লে ব্যয়ে ঘরোয়া দামের জন্য সমর্থন তৈরি করতে দেয় না।
আলেকজান্ডার সেমিন স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে বছরের প্রথমার্ধে রাশিয়ান ফেডারেশন থেকে শক্তিবৃদ্ধি রফতানি বছরের 73৩% বৃদ্ধি পেয়ে ১.7 মিলিয়ন টন এবং কৃষ্ণ সাগর বন্দরগুলিতে গড় দাম ৪% হ্রাস পেয়ে প্রতি টনে ৫২০ ডলারে দাঁড়িয়েছে। প্রধান বিদেশী বাজারগুলি হ’ল সিআইএস দেশগুলি (%২%), মধ্য প্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকা (৩১%), এনসিআর রেটিং এজেন্সির ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিমিত্রি ওড়েখভ বলেছেন। তার মতে, বিদেশী সরবরাহের সম্ভাবনাগুলি সংরক্ষণ করা হয়, বিশেষত বিকাশমান অবকাঠামোগত বাজারগুলিতে, তবে রফতানি শেয়ার এখনও অপর্যাপ্ত এবং রসদ অসুবিধা, পাশাপাশি স্বল্প লাভজনকতাও চ্যালেঞ্জ থেকে যায়।
ফলস্বরূপ, মিখাইল গোলেনকভের মতে, দামের অস্থিরতা তৃতীয় এবং চতুর্থ কোয়ার্টারে থাকবে। দৃ strongly ়ভাবে সস্তা সস্তা ইস্পাত স্ক্র্যাপের শর্তে এবং রুবেলের পূর্বাভাস দুর্বল হওয়ার শর্তে, বছরের শেষের দিকে রাশিয়ান ফেডারেশনে শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য কারখানা-উত্পাদকদের দামের প্রত্যাশিত পরিসীমা 47-55 হাজার রুবেলের পরিমাণ হতে পারে। ভ্যাট সহ, তিনি যোগ করেছেন।
দিমিত্রি ওড়েখভ তৃতীয় প্রান্তিকে শক্তিবৃদ্ধি দামের সংরক্ষণ বা হ্রাসের পূর্বাভাস দিয়েছেন, আরও উল্লেখ করেছেন যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হ্রাসের পরে বাজারটি এখনও উল্লেখযোগ্য প্ররোচনা পায়নি। চতুর্থ প্রান্তিকে তিনি আরও যোগ করেছেন, কিছু স্থানীয় বৃদ্ধির সাথে ধীরে ধীরে স্থিতিশীলতার প্রবণতা সম্ভব, তবে উচ্চ মূল্যে কোনও ফেরত আসবে না। মিঃ ওরেখভ বিশ্বাস করেন, “মূল বাজারটি ২০২–-২০২7 সালে পরিস্থিতিটির সম্ভাব্য উন্নতির জন্য চাপে থাকবে এবং বেটে আরও লক্ষণীয় হ্রাস এবং নতুন অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি চালু করে যা আবাসন এবং অবকাঠামো নির্মাণের চাহিদা উদ্দীপিত করে,” মিঃ ওরেখভ বিশ্বাস করেন।