উচ্চ বেতনের সন্ধানকারী রাজনৈতিক অফিসধারীদের পদত্যাগ করা উচিত – হামজাত আইনী
উচ্চ বেতনের সন্ধানকারী রাজনৈতিক অফিসধারীদের পদত্যাগ করা উচিত – হামজাত আইনী


দুর্নীতি দমন বিরোধী কর্মী এবং সংযুক্ত উন্নয়ন (কোড) এর নির্বাহী পরিচালক হামজাত লয়াল নাইজেরিয়ার রাজনৈতিক অফিসধারীদের বেসরকারী খাতে পদত্যাগ ও সুযোগগুলি অনুসরণ করার জন্য উচ্চ বেতনের চেয়ে আহ্বান জানিয়েছেন।

সাধারণ নাইজেরিয়ানদের প্রভাবিত অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলির মুখে সরকারী কর্মকর্তাদের পারিশ্রমিকের ক্রমবর্ধমান বিতর্কের মধ্যে এই বিবৃতিটি এসেছে।

বৃহস্পতিবার চ্যানেল টেলিভিশনের রাজনীতিতে একটি সাক্ষাত্কারের সময় বক্তব্য রেখে লয়াল যুক্তি দিয়েছিলেন যে আর্থিক লাভ নয়, জনসেবা পরিবেশন করার প্রতিশ্রুতি দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।

“যদি কোনও রাজনৈতিক অফিস ধারক মনে করেন যে তাদের বেতন যথেষ্ট নয়, তবে তাদের সম্মানজনকভাবে পদত্যাগ করা উচিত এবং বেসরকারী খাতে যোগ দেওয়া উচিত যেখানে তারা বেশি উপার্জন করতে পারে,” লোলাল বলেছিলেন।

তিনি জোর দিয়েছিলেন যে রাজনৈতিক অবস্থানগুলি জনসাধারণের জন্য ত্যাগ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য, ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির জন্য নয়, তাদের জন্য।

লোলের মন্তব্যগুলি সরকারী কর্মকর্তাদের কল্যাণকে ঘিরে সাম্প্রতিক আলোচনাগুলি অনুসরণ করেছে, কিছু আইন প্রণেতা এবং নিয়োগকারীরা ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক কষ্টের মধ্যে বেতন বৃদ্ধির জন্য চাপ দিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

তিনি এ জাতীয় পদক্ষেপের সমালোচনা করেছিলেন, উল্লেখ করেছেন যে অনেক নাইজেরিয়ান মৌলিক প্রয়োজনীয়তা বহন করতে লড়াই করে, অন্যদিকে সরকারী কর্মকর্তারা ভাতা এবং সরকারী যানবাহন সহ উল্লেখযোগ্য সুবিধা উপভোগ করেন।

কর্মী সরকারকে জনসাধারণের ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন এবং রাজনৈতিক অফিসধারীদের জন্য বর্তমান পারিশ্রমিক কাঠামোর পর্যালোচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি আরও যোগ করেন, “সুশাসন প্রদান এবং নাগরিকদের জীবন উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত, ইতিমধ্যে সুবিধাপ্রাপ্তদের জন্য বেতন বাড়ানো নয়,” তিনি যোগ করেন।

আইনজীবি নাগরিকদেরও নেতাদের জবাবদিহি করতে এবং জনসম্পদের দক্ষ ব্যবহারের দাবি করার আহ্বান জানিয়েছেন।

নীতিগুলি অভিজাতদের চেয়ে জনগণের প্রয়োজনগুলি প্রতিফলিত করে তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি শক্তিশালী নাগরিক ব্যস্ততার পক্ষে ছিলেন।

বিবৃতিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, অনেক নাইজেরিয়ান লোলের অবস্থানের পক্ষে সমর্থন প্রকাশ করেছে, অন্যরা যুক্তি দিয়েছেন যে দুর্নীতি রোধে সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রয়োজন।

