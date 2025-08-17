উচ্চ শিক্ষায় শ্রেণিকক্ষের বাইরে শেখা

পাকিস্তানের উচ্চ শিক্ষার উন্নতির বিষয়ে বক্তৃতায় আমরা প্রায়শই পাঠ্যক্রমের নকশা, অনুষদ প্রশিক্ষণ বা ডিজিটাল অবকাঠামোতে মনোনিবেশ করি। যা কম মনোযোগ পায় তবে সমানভাবে রূপান্তরকারী তা হ’ল বাস্তব-জগতের নেতৃত্ব এবং প্রভাবের জন্য সজ্জিত সু-বৃত্তাকার স্নাতকদের গঠনে শিক্ষার্থী সমিতি এবং ক্লাবগুলির ভূমিকা। যদি আমরা কেবল ডিগ্রিধারীদের নয়, পরিবর্তন-নির্মাতাদের উত্পাদন করতে চাই, তবে আমাদের অবশ্যই আমাদের ক্যাম্পাসগুলিকে উদ্যোগ, স্বাধীনতা, সহযোগিতা এবং ব্যস্ততার জন্য প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র হিসাবে পুনরায় কল্পনা করতে হবে।
সমাজে শিক্ষার্থীদের দ্বারা গৃহীত ক্রিয়াকলাপগুলি শেখার থেকে কোনও বিভ্রান্তি নয়; তারা এর সম্প্রসারণ। এই সহ-পাঠ্যক্রমিক প্ল্যাটফর্মগুলি শিক্ষার্থীদের কোনও পাঠ্যপুস্তক শেখাতে পারে এমন উপায়ে নেতৃত্ব, সংগঠিত, বিতর্ক এবং তাদের সম্ভাব্যতা আবিষ্কার করার সুযোগ দেয়। থিয়েটার, বিজ্ঞান, সাহিত্য বা সামাজিক সক্রিয়তায় যাই হোক না কেন, শিক্ষার্থী সমিতিগুলি কীভাবে স্বাধীনভাবে এবং দলগুলিতে কীভাবে চিন্তাভাবনা এবং কাজ করতে হয় তা শেখার জন্য পরীক্ষা এবং ত্রুটির জন্য একটি নিরাপদ স্থান সরবরাহ করে; এবং এগুলি এমন দক্ষতা যা আজকের জ্ঞান অর্থনীতিতে মরিয়াভাবে প্রয়োজন।
আমি সরকারী কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জিসিইউ) লাহোরের উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেয়েছি এবং বর্তমানে আমি শীর্ষস্থানীয় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটি, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয় (ইউএমটি) এর একটিতে প্রোভস্ট হিসাবে কাজ করি। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতার অবিচ্ছেদ্য হিসাবে শিক্ষার্থী সমিতিগুলিকে প্রাতিষ্ঠানিককরণের দিকে কাজ করেছি। আমাদের মডেল পাঁচটি মূল নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বেঞ্চমার্ক হিসাবে ব্যবহার করতে ভাল করবে।
প্রথমত, বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্বায়ত্তশাসন অর্জন। শিক্ষার্থী সমিতিগুলি সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য, আমরা শিক্ষার্থীদের ধারণাগুলি ধারণার ক্ষেত্রে, ইভেন্টগুলি সংগঠিত করতে এবং রসদ পরিচালনার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে দিয়েছি, যখন অনুষদ উপদেষ্টারা পরিচালকদের নয়, পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেন। বিতর্ক এবং নাটক থেকে শুরু করে বিজ্ঞান ক্লাব এবং সম্প্রদায়ের প্রচার পর্যন্ত, শিক্ষার্থী পরিচালিত সমিতিগুলি যেখানে তরুণ মন আত্মবিশ্বাসী, স্থিতিস্থাপক এবং নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। এই পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের মধ্যে জবাবদিহিতা এবং মালিকানা বাড়ায়।
দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীদের সক্রিয় স্টেকহোল্ডার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া। ছাত্র সমিতিগুলি নিছক বিনোদনমূলক নয়; এগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম যেখানে শিক্ষার্থীরা উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারে, ধারণাগুলি ভাগ করতে পারে এবং ক্যাম্পাসের জীবনকে সহ-তৈরি করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যখন প্যাসিভ প্রাপকদের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের তাদের শিক্ষাগত যাত্রায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসাবে বিবেচনা করে, তখন তারা সৃজনশীলতা এবং ব্যস্ততার প্রচুর পরিমাণে আনলক করে। জিসিইউতে, আমি শিক্ষার্থীদের পুরো কার্যদিবসের জন্য আমাকে ছায়া দেওয়ার অনুমতি দিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের বিষয়ে তাদের প্রথম হাতের অন্তর্দৃষ্টি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলিতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অবদান রাখার সুযোগ দিয়ে এই মানসিকতাটিকে উত্সাহিত করেছি।
তৃতীয়ত, আদর্শিক নয়, নীতিশাস্ত্রের প্রচার করা। পাকিস্তানের traditional তিহ্যবাহী শিক্ষার্থীদের রাজনীতির মেরুকৃত ও প্রায়শই পক্ষপাতদুষ্ট প্রকৃতির বিপরীতে, বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক সমিতিগুলি অবশ্যই বাহ্যিক আদর্শিক এজেন্ডার জন্য যানবাহন না হয়ে বহুবচনবাদী চিন্তাকে লালন করতে হবে। জিসিইউতে, আমাদের সমাজগুলি সক্রিয়ভাবে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইস্যুতে জড়িত ছিল, তবে সর্বদা দলীয়তার চেয়ে বিতর্কের মাধ্যমে। এই পদ্ধতির সম্মানজনক সহ-অস্তিত্বের একটি সংস্কৃতি উত্সাহিত করেছে, যা আমাদের শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক পরিপক্কতার মূল উপাদান।
চতুর্থত, একাডেমিক লক্ষ্যগুলির সাথে প্রান্তিককরণ। বিভ্রান্তি হওয়া থেকে দূরে, সমাজের ক্রিয়াকলাপগুলি সময়সীমা এবং একাডেমিক ক্যালেন্ডার পরিপূরক করার জন্য ডিজাইন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, অনেক শিক্ষার্থী যারা সক্রিয়ভাবে সমাজে অংশ নেয় তারা উন্নত একাডেমিক পারফরম্যান্স দেখায় কারণ তারা সময় পরিচালনা করতে, সমস্যাগুলি সমাধান করতে এবং দলে কাজ করতে শেখে। ইউএমটি-তে, পিয়ার টিউটরিং ইনিশিয়েটিভ পুরোপুরি শিক্ষার্থী-নেতৃত্বাধীন যা একই কোর্সের জুনিয়র শিক্ষার্থীদের একাডেমিক সহায়তা সরবরাহ করে।
পঞ্চম, অন্তর্ভুক্তি এবং উপস্থাপনা। ছাত্র সমিতিগুলি নির্দলীয় প্রতিনিধিত্বের একটি স্কেলযোগ্য মডেল সরবরাহ করে। তাদের সদস্যরা সমস্ত পটভূমির শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বের সুযোগগুলি সরবরাহ করে বিভাগ এবং বছর জুড়ে আসে। যথাযথ দিকনির্দেশনা সহ, তারা গণতান্ত্রিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে, কেবল ভবিষ্যতের রাজনীতিবিদদেরই নয়, কার্যকর দলের খেলোয়াড়, উদ্যোক্তা, গবেষক এবং সামাজিক পরিবর্তন-নির্মাতাদের উত্পাদন করতে পারে।
এই পদ্ধতির সুবিধাগুলি পৃথক বিকাশের চেয়ে অনেক বেশি। প্রাণবন্ত ছাত্র সমিতিগুলি সম্প্রদায়ের একটি ধারণা তৈরি করে, উগ্রবাদকে হ্রাস করে এবং শিক্ষার্থী এবং প্রশাসনের মধ্যে আস্থার সংস্কৃতি তৈরি করে। সঙ্কটের সময়ে, এটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সামাজিক সমস্যা বা ক্যাম্পাসের উত্তেজনা হোক, এই সমিতিগুলি প্রায়শই কর্মের সবচেয়ে কার্যকর চ্যানেল হিসাবে আবির্ভূত হয়।
তবুও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিধাগ্রস্থ থেকে যায়, এই ভয়ে যে শিক্ষার্থী ক্ষমতায়ন প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের মতবিরোধ বা ক্ষতি হতে পারে এই ভয়ে। এই মানসিকতা একটি সমালোচনামূলক সত্যকে উপেক্ষা করে: যখন শিক্ষার্থীরা দায়বদ্ধতার সাথে বিশ্বাসী হয়, তখন তারা এটিকে উত্থিত করে, শক্তি, সৃজনশীলতা এবং জবাবদিহিতা ক্যাম্পাসের জীবনের হৃদয়ে নিয়ে আসে।
তাহলে পাকিস্তান জুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কী করতে হবে? তাদের অবশ্যই সাহসের সাথে এবং জরুরীভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জীবনের মূল অংশ হিসাবে সহ-পাঠ্যক্রমিক সমিতিগুলি প্রাতিষ্ঠানিক করা উচিত, একটি নৈমিত্তিক চিন্তাভাবনা নয়। এর অর্থ ডেডিকেটেড বাজেট, প্রশিক্ষিত অনুষদ পরামর্শদাতা এবং পরিষ্কার নীতি কাঠামো যা শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্তশাসন এবং একাডেমিক অগ্রাধিকারের সাথে ক্রিয়াকলাপগুলি সারিবদ্ধ করে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতাদের নেতৃত্ব, উদ্ভাবন এবং নাগরিক দায়িত্বের ইনকিউবেটর হিসাবে এই স্পেসগুলি সক্রিয়ভাবে চ্যাম্পিয়ন করতে হবে। তাদের অবশ্যই শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বাধীন উদ্যোগগুলি উদযাপন করতে হবে, তাদের অপ্রাসঙ্গিকতায় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে না। এবং তাদের অবশ্যই কেবল সিজিপিএগুলিতে নয়, আত্মবিশ্বাস, সৃজনশীলতা এবং সম্প্রদায়ের প্রভাবের ক্ষেত্রে সাফল্য পরিমাপ করতে হবে।
যদি আমরা চাই যে আমাদের স্নাতকদের নিষ্ঠার সাথে নেতৃত্ব দেওয়া, সহানুভূতির সাথে সহযোগিতা করুন এবং অর্থবহ পরিবর্তনের সাথে সহযোগিতা করুন, তবে তাদের যাত্রা অবশ্যই ক্যাম্পাসগুলিতে শুরু করতে হবে যা বক্তৃতা হল ছাড়িয়ে শেখার মূল্য দেয়। আমাদের জাতির ভবিষ্যত স্নাতকদের উপর নির্ভর করে যারা কেবল পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করেননি, বরং উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, কথা বলেছেন এবং উদ্দেশ্য নিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন; এবং এই দক্ষতাগুলি ছাত্র সমাজগুলির প্রাণবন্ত বিশ্বে সম্মানিত হয়।