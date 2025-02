উচ্চ সম্ভাব্য মরসুম 1 সমাপ্তি মরগানকে একটি ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ফেলে দেয় যা তার হাতকে জোর করতে পারে

সমালোচকদের রেটিং: 5 / 5.0

5

এখানে ক্লিফহ্যাঞ্জার রয়েছে এবং তারপরে উচ্চ সম্ভাবনার মতো শেষ রয়েছে যা শ্রোতাদের সবেমাত্র দেখেছে তা দ্বারা রহস্যজনক ছেড়ে দেয়।

আপনি যদি এই টিভি ধর্মান্ধের মতো হন তবে আপনি সেই অনুভূতিটি পছন্দ করেন কারণ গল্পটি আপনার সাথে পর্বটি শেষ হওয়ার অনেক পরে থাকে। মজার অংশটি এখন আমরা গোয়েন্দারা কী চলছে তা নির্ধারণের চেষ্টা করছি।

উচ্চ সম্ভাবনার নতুন মৌসুমের সম্পূর্ণতার জন্য, সিরিজটি এখানে বা সেখানে কিছুটা উত্তেজনা রেখেছে, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, সবকিছু সর্বদা একটি সুন্দর প্রাণী প্রিন্ট ধনুকের মধ্যে আবৃত থাকে।

(কার্লোস লোপেজ-ক্যালেজা/ডিজনি)

সুতরাং, আমি সন্দেহ করি যে কেউ হঠাৎ ডাইভের জন্য গভীর প্রান্তে প্রস্তুত ছিল যা মরসুমের এই চূড়ান্ত ঘটনা ছিল।

আমি মনে করি আমরা সকলেই একমত হতে পারি যে এই মনোবিজ্ঞানটি সে একজন অসুস্থ ব্যক্তি।

কোন ধরণের অমানবিক ব্যক্তি একটি শোক সমর্থন গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে?

এটি পুরো মরসুমে সময় নিয়েছে, তবে উচ্চ সম্ভাবনা মরগান বা কারাদেক ব্যতীত অন্য কারও উপর স্পটলাইট ছুঁড়েছিল

উচ্চ সম্ভাবনার সমস্ত অবিশ্বাস্য লেখা এবং প্লট করার জন্য, শোটি বেশ সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। যে কোনও চরিত্র যা মরগান ছিল না তা মূলত এলএপিডি -তে তাদের ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

আপনি যদি উচ্চ সম্ভাব্য মরসুম 1 ফাইনাল স্পোলারগুলি পড়ে থাকেন তবে আমি উল্লেখ করেছি যে ওজে প্রচারে স্পষ্টভাবে সমস্যায় পড়েছিল এবং চরিত্রটি জানার আগে যদি তার কাছে ভয়াবহ কিছু ঘটে থাকে তবে এটি লজ্জাজনক হবে।

(মিচ হাসেথ/ডিজনি)

ঠিক আছে, তাঁর কাছে অবশ্যই ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে।

তবুও, আমরা অবশেষে প্রিসিন্টে একটি সেরা ছেলেদের মধ্যে একটি নজর পেয়েছি। ধন্যবাদ, তিনি এটিকে ফাইনাল থেকে জীবিত করে তুলেছেন এবং এর জন্য সম্ভবত কিছুটা হালকাও।

ওজ বলেছিলেন যে এক বছর আগে তার বাবা মারা গিয়েছিলেন, তাই না? আপনি যদি এটি উচ্চ সম্ভাব্য মরসুম 1 প্রিমিয়ারে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবেন, তবে এটি যখন ঘটেছিল তখন ওজকে আরও কাছাকাছি রেখে দেয়।

এমনকি এটি সম্ভবত তাকে তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের একজনকে হারাতে কয়েক মাস পরেও রাখে।

আপনি যখন এই পর্বগুলি পুনরায় ঘুরে দেখেন, ওজের (ডেনিজ আকডেনিজ) গল্পটি একটি ওজন যুক্ত করে যা ড্যাফনে বাদে কেউই সচেতন ছিল না।

এটি অবশ্যই ব্যাখ্যা করে যে কেন এই দুটি এত কাছাকাছি।

(কার্লোস লোপেজ-ক্যালেজা/ডিজনি)

কমপক্ষে তিনি এখন দেখছেন যে তিনি মরগান এবং দলের বাকি দলের সাথে উপলব্ধি করার চেয়ে বেশি পরিবার রয়েছে। হাস্যকরভাবে, মিস গিলরি নিজেই অনুরূপ কিছু অনুভব করছেন।

সুতরাং, রোমান জীবিত, তবে “ভাল” এখনও দেখা যায়নি। সত্যি বলতে কী, যদি তিনি এই পুরো সময়টি মারা যান তবে এটি একটি দুর্দান্ত বড় অবসান হত।

আমি নিশ্চিত যে অবিশ্বাস্য লেখকরা এটিকে একটি উত্তেজনাপূর্ণ উপায়ে কাজ করার কোনও উপায় খুঁজে পেয়েছেন।

তবে, এখানে কে হৃদয়গ্রাহী পুনর্মিলনটি দেখতে চায় না যে আশা করা যায়?

এখন, কী আকার নেয় তা এখনও দেখা যায়নি। প্লট করার সময় আমি নিজেকে একটি শালীন টিভি স্লিউথ হিসাবে বিবেচনা করি এবং রোমান একজন এফবিআইয়ের তথ্যদাতা হিসাবে আমার বিঙ্গো কার্ডে কোথাও ছিলেন না।

(মিচ হাসেথ/ডিজনি)

“আসুন খেলুন” সম্পর্কে সমস্ত কিছুই শোয়ের প্রতিটি দিককে উন্নত করে। উত্তেজনা স্পষ্ট ছিল এবং চরিত্রগুলি মনে হয়েছিল যে তারা যে কোনও মুহুর্তে পর্দা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এভাবেই আপনি একটি নিখুঁত সমাপ্তি তৈরি করেন।

উদাহরণস্বরূপ, এটি কিছুটা বাইরে রয়েছে তবে একটি শো যা মনে মনে ছড়িয়ে পড়ে একবারে।

এই সিরিজের সেই কৌশলগুলি এবং বৈশিষ্ট্যগুলি একটি বিজ্ঞানের কাছে ছিল। সেই সিরিজটি দৃ firm ়ভাবে কল্পনায় ভিত্তিযুক্ত ছিল, সূত্রটি এখনও কোনও স্ক্রিপ্টেড শোয়ের জন্য কাজ করে।

স্টেকগুলি বাড়িয়ে এবং গল্পের বিশ্বকে প্রসারিত করে শ্রোতারা কেবল একটি ক্লিফহ্যাঞ্জারের চেয়ে অনেক বেশি পান।

তারা ইতিমধ্যে একটি নতুন এবং বড় মহাবিশ্বে সম্ভাবনার সাথে একটি গল্প দেখার প্রত্যাশা পেয়েছে – ভাল এবং খারাপ উভয়ই।

(কার্লোস লোপেজ-ক্যালেজা/ডিজনি)

হাস্যকরভাবে, উচ্চ সম্ভাবনা তার বিশ্বকে উন্মুক্ত করেছে এবং একজন ব্যক্তির কাছেও এর সুযোগ সংকীর্ণ করেছে: মিস মরগান গিলরি।

ফাইনালের মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এমন অনেক কিছুই ঘটেছিল যে নির্দিষ্ট পয়েন্টগুলি রাডারের নীচে উড়ে যায় তবে আপনাকে ক্ষমা করা হবে।

উচ্চ সম্ভাব্য মরসুম 1 পর্ব 13 এর সমস্ত ছিল মরগান (ক্যাটলিন ওলসন) সম্পর্কে। এই অজ্ঞাত, অপহরণকারী, মুখোশ পরা সাইকো কেবল মরগানের সাথে গেমস খেলতে এই সমস্ত কিছু করেছে। কেন?

এই পর্বের সময় আমার কাছে কিছু আটকে আছে। এটি প্রথমে অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল, তবে এখন এটি অর্থবোধ শুরু হয়েছে। অপহরণকারীর অবশ্যই হিপ থাকতে হবে, যা উচ্চ বৌদ্ধিক সম্ভাবনার অর্থ।

পুরো পর্ব জুড়ে, মরগানের অবস্থার প্রযুক্তিগত শব্দটি প্রায় প্রতিটি পালা -তে উল্লেখ করা হয়েছিল।

(কার্লোস লোপেজ-ক্যালেজা/ডিজনি)

প্রথমদিকে, এটি একটি বিজোড় পছন্দ বলে মনে হয়েছিল যেহেতু এটি সর্বশেষ স্পষ্টভাবে উচ্চ সম্ভাব্য মরসুম 1 পর্ব 1 এ ছিল এবং এই সিরিজটি জিনিসগুলি পুরো বৃত্তে আনতে পছন্দ করে বলে মনে হচ্ছে।

তবুও, এই ব্যক্তিটি কে এবং কেন তারা বিশেষত মরগানের সাথে তাদের গেমগুলি খেলতে চেয়েছিল তা প্রশ্নের উত্তর দেয় না।

যা আমাকে এই অ্যাকশন-প্যাকড ফাইনালে আরও একটি সামান্য ব্যাকস্টোরি ড্রপ এনে দেয়।

মামা মরগানের পক্ষে বিষয়গুলি খুব বাস্তব হয়ে উঠেছে এবং উচ্চ সম্ভাব্য রিটার্ন যখন তাকে কিছু বড় সিদ্ধান্ত নিতে হবে

মরসুমে প্রথমবারের মতো, মরগান তার বাবার দৈর্ঘ্যে আলোচনা করেছিলেন।

তিনি কীভাবে তার বাবারও উচ্চ বৌদ্ধিক সম্ভাবনা ছিল সে সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং এটি পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে তাদের সম্পর্কটি প্রায় অস্তিত্বহীন ছিল।

(কার্লোস লোপেজ-ক্যালেজা/ডিজনি)

এই সমস্ত ক্লু একসাথে রেখে, এই ব্যক্তিটি মরগানের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে?

তার বাবার বিবরণ ছাড়াও আমরা মরগানের অতীত সম্পর্কে কার্যত কিছুই জানি না যে তিনি তার লাইসেন্স পাওয়ার পরে সম্ভবত বন্য শিশু ছিলেন।

আমি কেবল বলব যে আমাদের মধ্যে অনেকেই সম্ভবত ভাবছেন: মরগান কি এমন ভাই থাকতে পারে যা সে সম্পর্কে জানেন না?

ডেক্সটার সিজন 1 এর এই স্ম্যাকগুলি একটি বড় উপায়ে যখন ডেক্সটার মরগান সিরিয়াল কিলারকে আবিষ্কার করে তার নিজের ভাই।

এটি যদি আপনার জন্য শোটাইম সিরিজের প্রথম মরসুমটি নষ্ট করে দেয় তবে আমি ক্ষমা চাইছি, তবে এটি প্রায় 20 বছর হয়ে গেছে।

ব্যাকট্র্যাকিং, যদিও এই ব্যক্তিটি আমাদের নায়কটির সাথে কীভাবে সংযুক্ত রয়েছে তা নির্বিশেষে, আমাদের আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা দরকার।

(মিচ হাসেথ/ডিজনি)

মহিলাটি একেবারে তার পরিবার এবং মা হওয়া পছন্দ করে। কীভাবে সে তার পিছনে এই লক্ষ্যটি পরিচালনা করবে?

যদি অপহরণকারী তাকে দেখছে, তবে সে তার জীবনে সবাইকে দেখছে।

এটি ভারীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে একবার কোনও কিছু মরগানের মন চলে যায়, যতক্ষণ না সে তা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তার মস্তিষ্ক বন্ধ করতে পারে না – এখন বাদে মরগান হট সিটে রয়েছেন। সম্ভবত করাদেক তার “খেলুন খেলুন” তে তার পক্ষে এতটা প্রতিরক্ষামূলক হওয়া ঠিক ছিল।

আমি এটি উচ্চ সম্ভাব্য মরসুম 1 পর্ব 12 পর্যালোচনাতে বলেছিলাম, এবং আমি এটি আবার বলব: কারাদেক মরগানের পক্ষে পড়ছে সে তা বুঝতে পারে কিনা।

(কার্লোস লোপেজ-ক্যালেজা/ডিজনি)

উচ্চ সম্ভাব্য মরসুম 1 এর শুরুতে, আপনার সত্যিকার অর্থে অনেক দর্শক মরগান এবং কারাদেক একসাথে শেষ দেখতে চাননি।

যাইহোক, আমরা তাদের রসায়ন যে ধরণের সম্ভাবনা থাকতে পারে তা দেখার আগে এটি ছিল। After that slow dance at the police gala, I’d say all bets are off.

আমি মরগান এবং কারাদেক সম্পর্কে একটি “কি তারা, তারা করবেন না” নিবন্ধে এই সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুমান করেছি এবং এখন এটি আগের চেয়ে আরও বেশি সম্ভব বলে মনে হচ্ছে।

পার্শ্ব দ্রষ্টব্য: টম, লুডো, কারাদেক এবং রোমানের মধ্যে অনেক সম্ভাব্য প্রেমের আগ্রহ রয়েছে। আমি শুধু বলছি। জাহান্নাম, এবং এখন তার বুট করার জন্য একটি স্টলকার রয়েছে।

(মিচ হাসেথ/ডিজনি)

“ফাইট বা ফ্লাইট” মরগান কোন দিকটি অবতরণ করে তা দেখতে আমাদের কেবল এবিসির হিট সিরিজের পরবর্তী মরসুম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ফাইনালের আপনার প্রিয় অংশটি কী ছিল?

আপনি কি ভাবেন যে সিরিজটি ওজকে মেরে ফেলবে?

আপনি এই পর্বটি সম্পর্কে কী ভাবেন তা আমাকে জানাতে নীচে একটি মন্তব্য ফেলে দিন এবং আমি যখন আপনার প্রিয় নতুন এবং ফিরে আসা শোগুলির আরও বেশি পর্যালোচনা করি তখন আবার আমার সাথে যোগ দিন!

বেনামে ভোট ওয়ার্ডপ্রেসের সাথে সাইন ইন করুন

অনলাইন উচ্চ সম্ভাবনা দেখুন