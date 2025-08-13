You are Here
উজ্জ্বল ডাবল স্ট্রাইক পায়, কুলচার চূড়ান্ত সতর্কতা পেয়েছে, সুলতানা অ্যালকোহল থেকে নিষিদ্ধ

মঙ্গলবার বিগ ব্রাদার ব্রাইট মরগানকে দ্বিগুণ ধর্মঘট জারি করেছেন, বিবনাইজা সিজন 10 হাউসে উত্তপ্ত দ্বন্দ্বের এক স্ট্রিংয়ের পরে সুলতানাকে এক সপ্তাহের অ্যালকোহল নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।

সহিংসতা, শারীরিক ভয় দেখানো এবং মাতাল অসদাচরণের হুমকির সাথে জড়িত ঘটনাগুলির পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ পদক্ষেপগুলি এসেছে।

ব্রাইটের ডাবল স্ট্রাইক

বিগ ব্রাদারের অফিসিয়াল হ্যান্ডেল অনুসারে, এই জরিমানা দেওয়া হয়েছিল “বিধি বইয়ের ধারা 15 উপ-ধারা 1 অনুসারে। যে কোনও গৃহবধূ শারীরিকভাবে হিংস্র হয়ে ওঠে তা অবিলম্বে বাড়ি থেকে সরানো যেতে পারে।

সহিংসতা অন্যের প্রতি স্ব-ক্ষতিগ্রস্থ সহিংসতা বা সহিংসতার কথা উল্লেখ করতে পারে। অন্যান্য ধরণের সহিংসতার মধ্যে রয়েছে উস্কানিমূলক, ছদ্মবেশী, বুলিং এবং নির্যাতন। আরও একটি ধর্মঘট এবং তাকে #বিবিএনআইএইএ বাড়ি থেকে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে। ”

ব্রাইটের স্ট্রাইক দুটি পৃথক বিভাজনের সাথে যুক্ত ছিল। প্রথমদিকে, তিনি “দুশ্চরিত্রা” নামে পরিচিত হওয়ার পরে পুলসাইড কথোপকথনের সময় কায়িকুনমির সাথে সংঘর্ষ করেছিলেন, যা কুলচারের মন্তব্যে উত্সাহিত একটি বিনিময়।

উজ্জ্বলভাবে গুলি চালানো হয়েছিল, “আমি আপনার মুখটি ভেঙে ফেলছি; আমি ধর্মঘট সংগ্রহ করতে যাচ্ছি, আপনি আমাকে বিটিচ ডাকেন কেন? আমি সবকিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছি।” অন্যান্য গৃহবধূরা শারীরিক হওয়ার আগে হস্তক্ষেপ করেছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি কটলচার এবং বিশ্বাসের মধ্যে সিগারেটের হালকা বিরোধের সময় ঘটেছিল। কুলচার হুমকি দিয়েছিল “বিশ্বাসকে” বিশ্বাস “করার জন্য, উজ্জ্বলভাবে পদক্ষেপ নিতে এবং তাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। বড় ভাই লাউঞ্জে ফুটেজটি পুনরায় খেলেন, এই ঝাঁকুনিকে “শারীরিক সহিংসতা ও বুলিং” এবং নিয়মগুলির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হিসাবে উল্লেখ করে।

কুলচারের চূড়ান্ত সতর্কতা

সোমবার বিশ্বাসের প্রতি কটুরের হুমকির হুমকির হুমকির উপর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে “দূষিত অভিপ্রায়” বহন করা বলে মনে করা হয়েছিল। বড় ভাই গৃহকর্মীদের সতর্ক করেছিলেন যে তাদের সামঞ্জস্য করার অনুমতি দেওয়ার জন্য পূর্বের লঙ্ঘনগুলি উপেক্ষা করা হয়েছিল, তবে এই ধরনের আচরণটি “আর সহ্য করা হবে না”।

সতর্কতাটি কটলচারকে একটি ধর্মঘট বা অযোগ্যতা থেকে দূরে রেখে দেয়। হাউসে তাঁর রেকর্ডটি ব্রাইট এবং কায়িকুনমির মধ্যে বিক্ষোভের ক্ষেত্রে আগের ভূমিকার জন্যও যাচাই -বাছাই করেছে।

সুলতানার এক সপ্তাহের অ্যালকোহল নিষিদ্ধ

সুলতানার অনুমোদনের পরে একটি মাতাল ঘটনা ঘটেছিল যা অনলাইনে হৈ চৈ পড়েছিল। ডরিসের ডায়েরি অধিবেশন চলাকালীন তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে সুলতানা ডেডের পোশাকের বাক্সের ভিতরে প্রস্রাব করেছিলেন।

বিগ ব্রাদার অবশ্য স্পষ্ট করে বলেছিলেন: “অ্যালকোহল কোনও গ্রহণযোগ্য অজুহাত নয়; আপনার ক্রিয়াগুলি, এটি এখনও নিয়মের বিরোধী হিসাবে ভুল।

বিগ ব্রাদার ব্যাখ্যা করেছিলেন যে সুলতানা “মেঝেতে উঁকি দিয়েছিল এবং এটি ডেডের স্যুটকেসের দিকে প্রবাহিত হয়েছিল”, ডরিসের অ্যাকাউন্টের বিরোধিতা করে।

অনলাইন প্রতিক্রিয়া দ্রুত ছিল। “ওহহ, সুলতানা মেঝেতে উঁকি মেরেছিল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ডেডের স্যুটকেসে প্রবাহিত হয়েছে You

শিন-দারা, ডরিসকে মিথ্যা বলে অভিযুক্ত করেছিলেন: “ডরিস এমনকি সেখানে ছিলেন না।

তিনটি শাস্তি মরসুমের দৃ exporteting ় প্রয়োগকারী পদক্ষেপগুলির একটির প্রতিনিধিত্ব করে, বড় ভাই এটি স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে সহিংসতা, উস্কানিমূলক আচরণ এবং বেপরোয়া আচরণকে আর সমবেদনা জানানো হবে না।

