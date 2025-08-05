You are Here
উডি অ্যালেন জেফ্রি অ্যাপস্টেইনের ডিনার পার্টির প্রশংসা করেছেন জন্মদিনের চিঠিতে
উডি অ্যালেন জেফ্রি অ্যাপস্টেইনের ডিনার পার্টির প্রশংসা করেছেন জন্মদিনের চিঠিতে

জেফ্রি এপস্টেইনের ম্যানহাটন টাউনহাউস “ক্যাসল ড্রাকুলার” অনুরূপ ছিল, উডি অ্যালেন অভিযোগ করেছেন যে দোষী সাব্যস্ত যৌন অপরাধীকে প্রেরণ করা একটি অবিচ্ছিন্ন চিঠিতে টাইপ করা হয়েছিল।

89 বছর বয়সী অ্যালেন তার জন্মদিনের জন্য 2016 সালে অ্যাপস্টাইনকে এই নোটটি দিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে, প্রাপ্ত নথি অনুসারে নিউ ইয়র্ক টাইমস

“অ্যানি হল” পরিচালক তার ল্যাভিশ ডিনার পার্টিতে “আকর্ষণীয় ব্যক্তিদের” অগণিত সংযোগ করার দক্ষতার জন্য প্রয়াত ফিনান্সিয়ারের প্রশংসা করেছিলেন, যা অ্যালেন দাবি করেছিলেন যে তিনি নিয়মিত তাঁর স্ত্রীর সাথে শীঘ্রই-ইআইয়ের সাথে অংশ নিয়েছিলেন।

কমার সাবপোনাস দ্য ক্লিনটনস, ট্রাম্পের ডিওজে হাউস ওভারসাইটের এপস্টাইন প্রোব

উডি অ্যালেন দেরী ফিনান্সিয়ারের কাছে টাইপ করা একটি নোটে প্রতিবেশী জেফ্রি এপস্টেইনের ডিনার পার্টিতে অংশ নেওয়ার অভিযোগ করেছেন। (এল্ডার অর্ডোনেজ/ইনস্টারিমেজস)

অ্যালেন অভিযোগ করেছেন যে তিনি নিউ ইয়র্ক সিটির প্রাণকেন্দ্রে একটি সাততলা, 21,000 বর্গফুটের বাসস্থান এপস্টেইনের প্যালেটিয়াল ডিগসের একটি ইভেন্টের জন্য “সর্বদা” একটি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন।

অ্যালেন অভিযোগ করেছিলেন, “প্রতিবেশী হওয়ার কারণে আমার স্ত্রী শীঘ্রই-ই এবং আমাকে বহুবার রাতের খাবারের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।” “সর্বদা গ্রহণ করুন, সর্বদা আকর্ষণীয়। প্রতিটি ডিনারে প্রায় আকর্ষণীয় মানুষ।

“যাইহোক, এটি সর্বদা আকর্ষণীয় এবং খাবারটি দৃষ্টিনন্দন এবং প্রচুর পরিমাণে। প্রচুর খাবার, প্রচুর পছন্দ, অসংখ্য ডেসি (আর) টিএস, ভালভাবে পরিবেশন করা হয়েছে I পৃথিবী। “

অ্যালেন একটি বিশেষ সন্তোষজনক খাবারের বর্ণনা দিয়েছেন, যেখানে তিনি এবং শীঘ্রই-ইআই “” দক্ষ ধরণের তালিকার তালিকার “মধ্যে খেয়েছিলেন।

উডি অ্যালেন এবং স্ত্রী শীঘ্রই-ই-কে 2013 সালে জেফ্রি এপস্টেইনের কাছে হাঁটার চিত্রিত হয়েছিল। (এল্ডার অর্ডোনেজ/ইনস্টারিমেজস)

অ্যালেন লিখেছিলেন, “তবে খাবারে ফিরে আসুন। নির্ভরযোগ্যভাবে একটি সূক্ষ্ম ডিনার তবে এটি সর্বদা হয় না। “প্রকৃতপক্ষে, আমরা প্রথমবারের মতো এটি একটি খুব আলাদা গল্প ছিল। আমাদের সাংবাদিকতায়, টিভিতে এমনকি রয়্যালটি -তেও পুরুষ এবং মহিলাদের একটি তালিকা সহ আমন্ত্রিত করা হয়েছিল। আমাদের এমন একটি বসার ঘরে উঠে এসেছিল যেখানে প্রত্যেকে ডিনার পরিবেশন করা এবং আড্ডার আগে পরিবেশন করা হয়েছিল। আপনি যদি একজনের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আপনি একটি পেতে পারেন। এটি প্রথম সূত্র হওয়া উচিত।”

তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন, “যখন খাবারটি নীচে রেখে দেওয়া হয়েছিল তখন এটি স্বল্প (sic) ছিল। সুতরাং আমার স্ত্রী যে তার পাশে বসে আছেন তাদের পাশে বসে আছেন, এটি কি এই কি এটিই হচ্ছে? আমি চলে যাওয়ার পরে আমাকে কোনও রেস্তোঁরায় যেতে হবে না? আমরা যখন পরবর্তী সময়ে কিছু বলতে চাইনি তবে সে সম্পর্কে কি বলা যায় না, তবে তিনি যে কোনও কাজ করতে চাইনি, তবে তিনি কি কখনও কিছু বলতে চাইনি, তবে তিনি যেভাবেই বলেছিলেন, সেখানে তিনি কি কখনও কিছু বলতে চাইনি, তবে তিনি যেভাবে বলেছিলেন, সেখানে তার কাজ করা উচিত নয়, ডিনারগুলি একটি স্থানীয় রেস্তোঁরা থেকে অর্ডার করা চীনা খাবারের বালতি সরবরাহ করেছিল এবং একটি বুফেতে স্থাপন করেছিল যেখানে কেউ লাইনে উঠতে পারে এবং নিজের আত্মাকে সহায়তা করতে পারে। “

“এগুলি সমস্তই এমন এক ব্যক্তির পক্ষে অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল যিনি প্রায়শই অনেক বিখ্যাত অতিথিকে বিনোদন দিয়েছিলেন। আমার স্ত্রীর দ্বারা ব্যাজারিং অবিরত (sic) এর অধীনে খাবারগুলি ঘরে রান্না করার জন্য খাবার তৈরি করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। তিনি যে আদেশে জিনিসগুলি প্রকাশিত হয় তা ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল। মূল কোর্স এবং তারপরে ক্ষুধার্তটি নয় তবে অন্যভাবে।

2019 সালে নাবালিকাদের যৌন পাচারের একটি গণনা এবং নাবালিকাদের যৌন পাচার করার ষড়যন্ত্রের একটি গণনার সাথে এপস্টেইনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল। (রিক ফ্রেডম্যান/রিক ফ্রেডম্যান ফটোগ্রাফি/কার্বিস গেটি ইমেজের মাধ্যমে)

“সময়মতো তিনি তাকে হালকা উষ্ণ এবং আমন্ত্রণমূলক দেখানোর জন্য টেবিলের মাঝখানে কয়েকটি ফুল রাখার জন্য তাকে ধর্ষণ করেছিলেন This এটি সময় এবং বেশ কয়েকটি সংশোধন করেছে তবে তার খাবারগুলি স্বাভাবিক, সিভিল, ডাইনিংয়ের কিছু ধারণায় টুইট করা হয়েছে। তার ডান হাতে বড় ফোন এবং কম্পিউটারটি কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যময় ঘরের রান্না করার পরিবেশের বাইরে নিয়ে যায় না-তবে কাস্টলে কোনও কিছু নেই তবে” তবে কোনওটিই নয়-তবে কোনওটিই নয় “

উডি অ্যালেনের প্রতিনিধিরা তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটালের মন্তব্যের জন্য অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

অ্যালেন এবং শীঘ্রই-ইয়ের সাথে দেখা হয়েছিল যখন অ্যালেন শীঘ্রই-ইয়ের দত্তক মা মিয়া ফারোর সাথে সম্পর্কের মধ্যে ছিলেন। দু’জন তাদের 35 বছরের বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও একটি সম্পর্ক শুরু করেছিলেন। অ্যালেনের বিরুদ্ধে তার দত্তক কন্যা ডিলান ফারো যৌন নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল। অ্যালেন অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

ফ্লোরিডা এবং নিউইয়র্কের নাবালিকাদের যৌন পাচারের জন্য ফেডারেল অভিযোগে গ্রেপ্তারের এক মাস পরে জেফ্রি এপস্টেইনকে তার ম্যানহাটান জেল কক্ষে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। তিনি এর আগে একটি আবেদনের চুক্তির অংশ হিসাবে পতিতাবৃত্তির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন এবং পাম বিচ কারাগারে ১৩ মাস পরিবেশন করেছিলেন।

তাঁর সহযোগী, গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল বর্তমানে যৌন পাচারের জন্য 20 বছরের কারাদণ্ডে কাজ করছেন। ম্যাক্সওয়েলকে সম্প্রতি টেক্সাসের একটি নিম্ন-সুরক্ষা সুবিধা, ফেডারেল কারাগার শিবির ব্রায়ান স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

অহিংস অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত প্রায় 600০০ মহিলা বন্দীদের আবাসস্থল এফপিসি ব্রায়ান ন্যূনতম-সুরক্ষা কারাগার হিসাবে কাজ করে যা থেরানোস প্রতিষ্ঠাতা এলিজাবেথ হোমস এবং সল্টলেক সিটি তারকা জেন শাহের রিয়েল হাউসউইভসকেও রাখে।

জেফ্রি এপস্টেইন এবং ঘিসলাইন ম্যাক্সওয়েল উভয়ই ফেডারেল যৌন পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল এপস্টেইনের বছরের কম বয়সী মেয়েদের অপব্যবহার থেকে শুরু করে। (জো শিল্ডহর্ন/প্যাট্রিক ম্যাকমুলান গেট্টি ইমেজের মাধ্যমে)

তার প্রতিরক্ষা দল মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টকে বলেছে যে ট্রাম্পের পরে তার যৌন পাচার মামলায় গ্র্যান্ড জুরি ট্রান্সক্রিপ্ট প্রকাশের একজন বিচারকের বিরোধিতা করেছেন বিচার বিভাগ তাদের আনসিল করতে সরানো হয়েছে।

ম্যাক্সওয়েলের অ্যাটর্নিরা আদালতের কাগজপত্রগুলিতে লিখেছেন যে আনসিলিং তার সুপ্রিম কোর্টের কাছে তার আবেদনকে হুমকির মুখে ফেলবে এবং তাদের ক্লায়েন্ট তার প্রতিরক্ষা দলকে প্রতিলিপিগুলি আগে থেকেই দেখতে দিতে অস্বীকার করার কারণে তাদের “অবহিত অবস্থান” নিতে পারে না।

ম্যাক্সওয়েলের এই পদক্ষেপটি প্রত্যাশা করার সময়, এপস্টাইন এবং ম্যাক্সওয়েলের কেসগুলি থেকে গ্র্যান্ড জুরি ট্রান্সক্রিপ্টগুলি প্রকাশ করতে ডিওজে যে বাধাগুলি কাটিয়ে উঠতে হবে তা যুক্ত করে। রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প অ্যাটর্নি জেনারেলের আহ্বান জানানোর পরে বিভাগটি এই উপাদানটির জন্য অনুরোধ করেছিল পাম বন্ডি এপস্টেইনের মামলা সম্পর্কে আরও কোনও তথ্য রোধ করার জন্য গত মাসে ডিওজে -র প্রাথমিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জনসাধারণের চিত্কার করার জন্য আরও কিছু করার জন্য।

ট্রাম্প, যিনি এপস্টেইনের সামাজিক বৃত্তের বহু উচ্চ-প্রোফাইল ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছিলেন, তিনি এর আগে মাগা সমর্থকদের কাছ থেকে ক্রমবর্ধমান আহ্বান জানিয়েছিলেন যে 2019 সালে দেরী ফিনান্সারকে যৌন পাচার এবং কম বয়সী মহিলাদের যৌন নির্যাতনে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার পরে এপস্টেইনের মামলা সম্পর্কে আরও তথ্য উন্মোচন করার জন্য।

তবে এপস্টেইনের সাথে ট্রাম্পের সম্পর্কের বিষয়ে নতুনভাবে জনসাধারণের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা রাষ্ট্রপতিকে তার অবস্থান পরিবর্তন করতে এবং দাবি করে যে কিছু ফাইল ডেমোক্র্যাটদের দ্বারা বানোয়াট ছিল, ডিওজে যা পারে তা প্রকাশ করা উচিত।

ফক্স নিউজ ডিজিটালের অ্যাশলে অলিভার এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।

ট্রেসি রাইট ফক্স নিউজ ডিজিটালের একটি বিনোদন প্রতিবেদক। ট্রেসি।

