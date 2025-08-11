উত্তরাধিকারের বিরোধ দুটি শহরগুলিতে ট্রিপল হত্যার দিকে পরিচালিত করে

রাওয়ালপিন্ডি:
ইসলামাবাদে শুরু হওয়া এবং রাওয়ালপিন্ডিতে শেষ হওয়া নৃশংস ছুরিকাঘাতে সম্পত্তি বিরোধের কারণে একজন ব্যক্তি তার বাবা এবং দুই বোনকে হত্যা করেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে, তিনিও তিন মাস বয়সী ভাগ্নে আহত করেছিলেন। পুলিশ সন্দেহভাজনকে ২ 27 বছর বয়সী মুহাম্মদ আলীকে গ্রেপ্তার করেছে এবং হত্যার অস্ত্র উদ্ধার করেছে।
পুলিশ জানায়, সন্দেহভাজন ইসলামাবাদের তারমরি চৌকের কাছে তাদের বাড়িতে প্রথমে তার পরিবারকে আক্রমণ করেছিল এবং তার -০ বছর বয়সী বাবা মাহমুদ হুসেন এবং ৩২ বছর বয়সী বোন শাবনম আরা মারা গিয়েছিল।
তারপরে তিনি বাইরে থেকে বাড়িটি তালাবন্ধ করে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়াল রোডে ভ্রমণ করেছিলেন, যেখানে তিনি তার বড় বোনকে মারাত্মকভাবে ছুরিকাঘাত করেছিলেন, 35 বছর বয়সী অঞ্জুম আরা-বর্তমানে মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকা একটি ফেডারেল সরকারী বিভাগের কর্মচারী-এবং তার শিশু পুত্র সালার আহত করেছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, অঞ্জুম মারাত্মকভাবে প্রতিরোধ করেছিলেন তবে তাকে পরাশক্তি দেওয়া হয়েছিল। সন্দেহভাজন শিশুটিকেও হত্যা করার চেষ্টা করেছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল, কিন্তু সন্তানের দাদা -দাদি হস্তক্ষেপ করেছিলেন। সংগ্রামে, শিশুটিকে ঘাড়ে আঘাতের আঘাত পেয়েছিল এবং তাকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
বাসিন্দারা সন্দেহভাজনকে বাড়ির ভিতরে তালাবদ্ধ করে পুলিশকে ডেকে নিয়ে এসে তাকে ঘটনাস্থলে আগত অঞ্জুমের স্বামীকে আক্রমণ করতে বাধা দেয়।
গ্রেপ্তারের সময় সন্দেহভাজনরা রাওয়ালপিন্ডি এবং ফেডারেল পুলিশের মধ্যে সমন্বয়কে উত্সাহিত করে ইসলামাবাদে উভয় খুনের কথা স্বীকার করে। দুটি পৃথক এফআইআর নিবন্ধিত হবে – একটি ইসলামাবাদের শেহজাদ টাউন থানায় এবং অন্যটি রাওয়ালপিন্ডির সাদি বেরুনি থানায়।
‘হত্যাকাণ্ড সম্পত্তির বিরোধের সাথে যুক্ত’
পুলিশ জানিয়েছে যে উদ্দেশ্যটি একটি দীর্ঘস্থায়ী সম্পত্তি বিরোধ বলে মনে হচ্ছে, কারণ পিতা তার মেয়েদের কাছে তার সম্পত্তি স্থানান্তর করার ইচ্ছা করেছিলেন, যার ফলে ঘন ঘন ঝগড়া হয়। সন্দেহভাজন, অবিবাহিত এবং তার বাবার সাথে বসবাস করা, আরও দু’জন ভাই রয়েছে যারা তাদের পরিবারের সাথে আলাদাভাবে বাস করেন।
রাওয়ালপিন্ডি পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, এদিকে, এসএসপি তদন্ত রাজা তানভীর সুপ্রা আদিয়াল রোডের অপরাধের দৃশ্যটি পরিদর্শন করেছেন। তিনি আরও বলেন, শু সাদ্দার বেরুনি উপস্থিত ছিলেন।
অ্যাডিয়াল রোডের হাবিব লাইনে একটি হত্যার বিষয়ে পুলিশ বিকেলে তথ্য পেয়েছিল। এসএসপি তদন্তে বলা হয়েছে যে স্থানীয় পুলিশ তত্ক্ষণাত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সন্দেহভাজনকে হেফাজতে নিয়ে যায়।
এসএসপি অনুসারে, সন্দেহভাজন তার বোন অঞ্জুম জহরাকে হত্যা করেছিল এবং তার শিশু ভাগ্নিকে একটি ধারালো ধারযুক্ত অস্ত্র দিয়ে আহত করেছিল। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের সময়, সন্দেহভাজন প্রকাশ করেছিল যে একই দিনের প্রথম দিকে, তিনি ইসলামাবাদে তাঁর বাবা এবং অন্য বোনকে হত্যা করেছিলেন।
প্রাথমিক তদন্তে হত্যাকাণ্ড একটি সম্পত্তি বিরোধের সাথে যুক্ত ছিল বলে পরামর্শ দেয়। এসএসপি জানিয়েছে যে আরও তদন্ত চলাকালীন অপরাধের দৃশ্য থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছিল।