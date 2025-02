উত্তর অর্কেস্ট্রা শ্রমিকরা আমরান্টে জরুরী সভার নতুন মেয়রকে জিজ্ঞাসা করুন | সাংস্কৃতিক নীতি

উত্তর অর্কেস্ট্রা শ্রমিকরা রিকার্ডো জর্জের জরুরি সভাটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যিনি রবিবার আমান্টের নতুন মেয়র হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এমন সময়ে যখন এখনও বেতন এবং ভর্তুকি এবং সেই সংগীত সংস্থাটিতে বিলম্ব হয়, যা অ্যাসোসিয়েশন উত্তর সাংস্কৃতিক উপর নির্ভর করে – সিটি মেয়রের সভাপতিত্বে। , যা এখন পরিবর্তন হবে। বেশিরভাগ সংগীতশিল্পীদের “বিলম্বিত বেতন এবং ছুটি এবং ক্রিসমাস ভর্তুকি রয়েছে এবং কিছু শ্রমিকের ভর্তুকির বাইরে একাধিক অতিরিক্ত বেতন রয়েছে,” ভিটার ব্র্যান্ডোও, ওয়ার্কার্স কমিশন (সিটি) জনসাধারণকে শনিবার জনসাধারণকে জানিয়েছেন। অর্কেস্ট্রা।

গত দু’দিনে, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্থানীয় ক্ষমতায় আসা একটি ডোমিনো প্রভাব উত্তর অর্কেস্ট্রা গন্তব্যগুলিকে প্রভাবিত করেছে। অমরতে মেয়র, জোসে লুয়েস গ্যাস্পার (পিএসডি/সিডিএস-পিপি), তিমেগা এবং সোসার স্থানীয় স্বাস্থ্য ইউনিটকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। বৃহস্পতিবার মন্ত্রীদের কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত এই সিদ্ধান্তটি সরকার গ্রহণের পর থেকে সরকার পরিচালিত এই স্বাস্থ্য সংস্থাগুলিতে ১৩ টি বিকল্পে পৌঁছেছে এবং গ্যাস্পারের পৌরসভার পদে পদত্যাগের দিকে পরিচালিত করেছে।

জোসে লুয়েস গ্যাস্পার প্রায় 12 বছর ধরে অমরান্টিনা পৌরসভার প্রধান ছিলেন এবং তাই এটি পরবর্তী পৌরসভায় পুনরুদ্ধার করা যায়নি; তারপরে তিনি উত্তর অর্কেস্ট্রা রক্ষা করে উত্তর কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের রাষ্ট্রপতির পদও ধরে রেখেছিলেন; For its part, Ricardo Jorge, current vice-mayor of the Chamber of Amarante, will go up to the presidency at an extraordinary council assembly scheduled for this Sunday and the expectation is to occupy the presidency of the North Cultural Association.







এটি তার পাশে রয়েছে যে ভিটার ব্র্যান্ডো এবং উত্তর অর্কেস্ট্রা সিটি এবং তার ৩ 37 জন কর্মী “অতিরিক্ত বেতনের অবস্থা থেকে এবং বিশেষত সাত বা আট জন শ্রমিকের ক্ষেত্রে যারা মঙ্গলবার একটি বেতন পেয়েছিলেন, এখনও এখনও পাওয়া যায়নি, এখনও এখনও খুঁজে পেতে চান, দুটি অতিরিক্ত বেতন এবং ছুটি এবং ক্রিসমাস ভর্তুকি রয়েছে। ”জোসে বাস্টোস বৃহস্পতিবার অ্যাসোসিয়েশনের এক্সিকিউটিভ বোর্ড থেকে পদত্যাগ করেছিলেন, আরটিপিকে বলেছিলেন যে এই মাসের শুরুর দিকে তিনি শ্রমিকদের অসুবিধার কথা জানিয়েছিলেন, জনসাধারণ জানিয়েছিলেন যে,” তিনি একটি আত্মবিশ্বাসের যোগসূত্রটি ভেঙে দিয়েছেন “যে এই বিবৃতি দেওয়ার পরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে” যে তিনি একটি আত্মবিশ্বাসের যোগসূত্রটি ভেঙে দিয়েছেন “যে” শর্তগুলি সংগ্রহ করা হয়নি “অফিসে চালিয়ে যাওয়ার জন্য। সিটি জনসাধারণকে বলে যে “সপ্তাহগুলি” এখন বরখাস্ত নেতাদের সাথে কোনও যোগাযোগ ছিল না।

“আমরা নতুন দিকের আগে প্রত্যাশিত,” ভোর্ট ব্র্যান্ডো জনসাধারণকে বলেছিলেন, সংস্কৃতি মন্ত্রীর সাথে বৈঠকে সুরক্ষার জন্য সিটি কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাবগুলি ডালিলা রডরিগস বা তার অফিসে “গৃহীত হয়েছিল”। এই লক্ষ্যগুলি উত্তর অর্কেস্ট্রাকে যেমন পরিস্থিতি থেকে শুরু করে এবং যা পুনরাবৃত্তি হয়ে আসছে সেগুলি থেকে রক্ষা করার লক্ষ্য – গত দুই বা তিন বছরে সংগীতজ্ঞরা দুই বা তিন মাসের চক্রে মাত্র কয়েকটি বেতন পেয়েছেন। ভোর ব্র্যান্ডোও আরও বিশদভাবে জানিয়েছিলেন যে আগামী দিনগুলিতে তিনি বলেছিলেন যে “আঞ্চলিক অর্কেস্ট্রাগুলির জন্য নতুন (সমর্থন) প্রতিযোগিতায় পরিবর্তনগুলি তাদের নিয়ন্ত্রণের সাথে সংহত করা যেতে পারে এমন প্রস্তাবগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য”।

জোসে বাস্টোস আরটিপিকে বিবৃতিতে দায়ী করেছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অর্কেস্ট্রা দ্বারা সমস্ত শ্রমিকদের কার্যকর চুক্তির বৈশিষ্ট্য এবং একটি সামাজিক সুরক্ষা debt ণ সঞ্চারের জন্য যেগুলি a ণ সংকোচনের দিকে পরিচালিত করেছিল, তার জন্য।

টিউটিলেজের কাছে যে প্রস্তাবগুলি উপস্থাপন করা হয়েছিল তার মধ্যে হ’ল বিধিবদ্ধ পরিবর্তনগুলি যা শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের তাদের নির্বাহী, শৈল্পিক ও ধারক কন্ডাক্টরের নির্বাচনের পাশাপাশি তাদের সম্ভাব্য সমর্থন থেকে তাদের সম্ভাব্য সহায়তা থেকে পর্যবেক্ষণ কমিটিতে অংশ নিতে দেয় যা থেকে তাদের সম্ভাব্য সমর্থন আসুন, পাশাপাশি একটি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ তৈরি, যা বিদ্যমান নেই, তার অর্থায়নের মডেল পরিবর্তনের পাশাপাশি অন্যান্য পৌরসভার সংবেদনশীলতার জন্য আবেদন করে অর্কেস্ট্রা, একটি আর্থিক শক্তিবৃদ্ধি যা ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় অর্কেস্ট্রা স্টাফিং নম্বর বা গ্রহণযোগ্যতার সংখ্যা বাড়ানোর অনুমতি দেয় তাদের দাবির অন্যান্য।

জনসাধারণের কাছে জানতে চাইলে সংস্কৃতি মন্ত্রক নিশ্চিত করে যে “এই সংস্থাগুলির দাবির সাথে সম্পর্কিত আঞ্চলিক অর্কেস্ট্রাগুলিকে সহায়তার অর্থ প্রদানের মডেলটি পর্যালোচনা করবে।”

গার্ডিয়ানশিপ থেকে প্রতিক্রিয়া সহ সংবাদ সংশোধন করা হয়েছে।