উত্তর আমেরিকা জুড়ে স্বেচ্ছাসেবীরা ক্র্যাম্বলিং এনএস বাতিঘরটি একটি ফেসলিফ্ট দিচ্ছেন

ওয়েস্টপোর্টের সম্প্রদায়ের ঠিক দূরে একটি জনহীন দ্বীপে, এনএস, সম্প্রদায়ের অতীতের একটি অংশ নিঃশব্দে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।
তবে এই গ্রীষ্মে, এই কাঠামোটি পুনরুত্থিত করার জন্য একদল স্বেচ্ছাসেবক উত্তর আমেরিকা জুড়ে ব্রিয়ার দ্বীপে পৌঁছে যাবেন।
পিটার আইল্যান্ড বাতিঘরটি ১৯০৯ সালে বিশ্বাসঘাতক জোয়ার এবং ঘন কুয়াশার মাধ্যমে জাহাজগুলি গাইড করার জন্য নির্মিত হয়েছিল ফান্ডি উপসাগরের মুখে।
স্বেচ্ছাসেবক জন শ্যাংহ্যামার বলেছেন, “বাতিঘরটি এমন একটি আইকনিক লুকিং লাইটহাউস … “এটি আসলেই এর চেয়ে বেশি সুন্দর হয় না।”
কানাডিয়ান কোস্টগার্ড ২০১৪ সালে বাতিঘরটিকে বাতিল করে দিয়েছিল। ডিগবি পৌরসভা 2023 সালে এটি অর্জন করার পরে, এটি ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।
২০১৫ সাল থেকে, সেভ অ্যান আইল্যান্ড বাতিঘর নামে একটি সম্প্রদায় গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাসেবীরা ডিগবি ঘাড়ে আরও দুটি বাতিঘর সহ কাঠামোটি সংরক্ষণের জন্য কাজ করছেন।
এই সেপ্টেম্বরে, স্বেচ্ছাসেবীরা পিটার আইল্যান্ড বাতিঘরটি মেরামত করতে তিন সপ্তাহ ব্যয় করবেন, যা লিচেনে আচ্ছাদিত এবং একটি বড় ঝড়ের মধ্যে ধ্বংস হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।
বাতিঘরটি ফেডারেল হেরিটেজ বাতিঘর সুরক্ষা আইনের অধীনে স্বীকৃত, যা histor তিহাসিকভাবে উল্লেখযোগ্য বাতিঘরগুলি মনোনীত করে এবং সংরক্ষণ করে।
কিন্তু যখন সম্প্রদায় গোষ্ঠী মেরামত ব্যয় কাটাতে পার্ক কানাডার মাধ্যমে অর্থায়নের জন্য আবেদন করেছিল, তখন এটি ব্যর্থ হয়েছিল। এর অর্থ হ’ল 200,000 ডলারের কাজের জন্য ঠিকাদারদের নিয়োগের সম্ভাবনা।
‘এখন পদক্ষেপ নেওয়ার সময় ছিল’
শুইংহ্যামার ওয়েস্টপোর্টে থাকেন, যেখানে তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে একজন শিল্পীর আবাস পরিচালনা করেন; তিনি 19 ম শতাব্দীর চার্চের জানালা দিয়ে বাতিঘরটি দেখতে পাচ্ছেন এবং ব্রায়ার দ্বীপে পুনরুদ্ধার করেছেন।
তিনি বলেছিলেন যে ঠিকাদারদের কাছ থেকে এই দলটি যে উক্তিগুলি পেয়েছিল তা “আপত্তিজনক” ছিল, কারণ সাইটটি উপস্থাপন করা লজিস্টিকাল চ্যালেঞ্জের কারণে। “এমন একটি দ্বীপে কাজ করার জন্য এটি কিছুটা দুঃস্বপ্ন যা কেবল এটি কেবল নৌকায়ই অ্যাক্সেসযোগ্য নয়, আপনি জোয়ারের সমস্যাগুলিও পেয়েছেন।”
সুতরাং, তিনি গ্রুপকে একটি পরামর্শ দিয়েছিলেন। এটি স্বেচ্ছাসেবীদের কাজটি করতে আসতে বলবে এবং তিনি সমন্বয় করবেন।
“এখন পদক্ষেপ নেওয়ার সময় হয়েছিল, এবং আমার দক্ষতা সেট রয়েছে, এবং এটি সত্যই ছিল, আমি ভেবেছিলাম, এই সমস্ত স্বেচ্ছাসেবীদের সর্বত্র থেকে আনার একটি দুর্দান্ত ধারণা” “
কাজ মেরামত একটি অনন্য সুযোগ
কাজের প্রথম পর্যায়ে কাঠের পচা বিভাগগুলি প্রতিস্থাপন এবং কাঠামোর আবহাওয়া-প্রমাণ করা জড়িত। নতুন শিংলস এবং ফ্রেশ পেইন্টটি পরের বছরের পরিকল্পনার অংশ।
আগস্টের শেষে শুরু করে, সাসকাচোয়ান থেকে দক্ষিণ -পূর্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় এক ডজন স্বেচ্ছাসেবক তিন সপ্তাহ মেরামত করতে ব্যয় করবেন। তাদের খাওয়ানো হবে এবং সম্প্রদায়টিতে রাখা হবে।
জন পেনার সাসকাচোয়ান থেকে যোগ দিচ্ছেন। অবসর নেওয়ার আগে তিনি সাসকাটুন পৌরসভার সাথে হেরিটেজ আর্কিটেকচারে কাজ করেছিলেন। “প্রকল্পটি এতটা অস্বাভাবিক ছিল, এটি আমার আগ্রহকে প্রকাশ করেছিল।”
তিনি বলেন, হেরিটেজ ভবনগুলিও প্রাইরিগুলিতে হারিয়ে যাচ্ছে, যা পূর্ব উপকূলের একটি historic তিহাসিক ভবনকে আবেদন করার সুযোগ দিয়েছে।
“(Heritage তিহ্যবাহী বিল্ডিং) কেবল প্রতীকই নয়, ইতিহাসের শারীরিক উপস্থাপনা।”
স্টিভেন স্পার্কস প্রথমে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকল্পটি সম্পর্কে শুনেছিলেন। শোয়ের দীর্ঘকালীন অনুরাগী হিসাবে ওক দ্বীপের অভিশাপ, স্পার্কস বেশ কয়েকটি নোভা স্কটিয়া কমিউনিটি ফেসবুক গ্রুপে যোগ দিয়েছিল এবং সেখানে পোস্ট করা স্বেচ্ছাসেবীদের ডাক দেখেছিল।
স্পার্কস, একজন ঠিকাদার যিনি গ্রিনসবারোতে, এনসিতে থাকেন, তিনি কখনও নোভা স্কটিয়ায় যাননি, তবে প্রকল্পটি একটি অনন্য সুযোগ হিসাবে দেখেছেন।
“আপনার জীবদ্দশায় কতবার বলার সুযোগ আছে, ‘হ্যাঁ, আমি বাতিঘরটিতে কাজ করেছি?’ আমি এর অতীতের কাজ সংরক্ষণের জন্য একটি সম্প্রদায়ের ইচ্ছা বুঝতে পারি এবং এটি একটি বীকন হিসাবে থাকতে পারি। “
স্পার্কস বলেছিলেন যে তিনি সম্প্রদায়ের কীভাবে স্বাগত এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মানুষ ছিলেন তা দেখে তিনি হতবাক হয়ে গেছেন, এমনকি এমন এক সময়ে যখন কানাডা এবং আমেরিকার মধ্যে সম্পর্ক পাথরগুলিতে রয়েছে।
“আমি সমস্ত লোককে সমর্থন করি। আমি কানাডিয়ানদের সমর্থন করি, আমি আমেরিকানদের সমর্থন করি। আমি মনে করি একসাথে কাজ করা, শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করা, আমাদের প্রতিবেশী এবং আমাদের সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া আমাদের কানাডা এবং আমেরিকা উভয়ই একটি দুর্দান্ত এবং সফল সমাজ হিসাবে গড়ে তুলেছে। এবং আমি মনে করি যে আমাদের একসাথে কাজ করার উপায়গুলি চালিয়ে যাওয়া দরকার।”
স্বেচ্ছাসেবীরা বলছেন
ডিগবি পৌরসভার সিএও টাইলার পুলি বলেছেন, পৌরসভা বাতিঘরটিকে সম্প্রদায়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে দেখছে এবং মেরামত করার জন্য তার বাজেটের $ 60,000 প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছে। “আমরা এই বাতিঘরগুলি দখল করতে বেছে নিয়েছি। এবং শেষ পর্যন্ত, তারা আগত বছরের পর বছর ধরে রক্ষণাবেক্ষণ করা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের একটি দায়িত্ব রয়েছে।”
তবে এমনকি ছোটখাটো মেরামত করার ব্যয় আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে, এ কারণেই পুলি বলেছিলেন যে তিনি সম্প্রদায় গোষ্ঠী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের কাজের প্রশংসা করেছেন, যারা সংরক্ষণের বিষয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক।
তিনি বলেন, “তারা দীর্ঘকাল ধরে বাতিঘরগুলি অর্জন এবং পুনরুদ্ধার করতে এবং তাদের পরিশ্রমী কাজ এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে যে গর্ব প্রশংসনীয় তা অর্জন করতে খুব কঠোর পরিশ্রম করেছে,” তিনি বলেছিলেন। “এটি আশ্চর্যজনক, এটি সত্যই।”
২০১৪ সালে যখন বাতিঘরটি বাতিল করা হয়েছিল, তখন এটি একটি সাধারণ ধাতব কাঠামো দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল সামুদ্রিকদের গাইড করার জন্য একটি আলো। যদিও বাতিঘরটির আর নেভিগেশনের জন্য আর প্রয়োজন নেই, শ্যাংহ্যামার বলেছিলেন যে এটি সংরক্ষণ করা এখনও একটি গাইডিং লাইট সরবরাহ করতে পারে।
“আপনি যদি নিছক সংখ্যায় সমস্ত কিছু হ্রাস করেন, তবে… সম্ভবত এই বিল্ডিংগুলি সংরক্ষণ করা কোনও অর্থবোধ করে না, তবে এটি কেবল কোনও সম্প্রদায়কে থাকার জন্য একটি ভাল জায়গা করে তোলে তা একেবারেই ক্যাপচার করে না,” তিনি বলেছিলেন। “যদি আমরা কেবল পচা বা নেমে পড়ার সমস্ত কিছু মুছে ফেলি … তবে আমরা প্রচুর সুন্দর, সুন্দর বিল্ডিং হারাব” “