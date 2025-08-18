উত্তর ইতালিতে জেমস জয়েসের পদক্ষেপ অনুসরণ করে

আইরিশ লেখক জেমস জয়েস বিখ্যাতভাবে ভ্রমণের জন্য ঘৃণা করেছিলেন, তাই স্থানীয় ওসেটারিয়ার চেয়ে তাকে আরও উদ্যোগ নেওয়া কেবল সর্বাধিক দক্ষ লেখকই সম্পাদন করতে পারেন এবং এভাবেই, ১৯২০ সালের জুনে আমেরিকান কবি এজরা পাউন্ডের পরপরই তিনি বিরাজ করেছিলেন।
উত্তর ইতালির চমত্কার লেকসাইড শহরটি থেকে জয়েসকে লিখেছিলেন, পাউন্ড হ্রদের উল্লেখযোগ্যভাবে নীল জল সম্পর্কে প্রলুব্ধ হয়েছিল: “আমি কখনই পাইনি (জল) যা হ্রদ গার্ডার নীল রঙের ঠিক একই ছায়া ছিল ক্যাভির গুহার বাদে, যেখানে প্রবেশদ্বারটি একটি লেন্স হিসাবে কাজ করে এবং নীচের অংশে আলো ফেলে দেয়।”
গ্রীক পতাকার নীল। গার্ডা লেকের নীল। “ইউলিসিস” এর কভারের নীল। রঙিন নীল জয়েসের জন্য গভীর ব্যক্তিগত তাত্পর্য ধরে রেখেছে এবং আজকাল একই নীল হ্রদে হাঁটতে আপনি দেখতে পাবেন যে এক শতাব্দী আগে আইরিশ লেখক একবারে জায়গাটি সম্পর্কে কী দেখেছিলেন এবং পছন্দ করেছিলেন: সেই অন্যান্য জগতের নীল-সাদা শিমার।
চুক্তিটি মিষ্টি করার জন্য ক্যাটুলাসের গ্রোটোসের রোমান যুগের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাউন্ড ছুড়ে ফেলেছিল। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে নির্মিত একটি মহাকাব্য ভিলার অবশেষকে দেওয়া নামটি, এটি সিরিমিওন উপদ্বীপের একেবারে শেষে অবস্থিত, এটি একটি মিষ্টি স্পট যা বায়ু এবং আলোকে ধরে ফেলেছে এবং এটি কয়েক দশক ধরে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মনমুগ্ধ করেছে, লুকা গুয়াদাগনিনোর পুরষ্কার বিজয়ী ছবিতে উপস্থিত হয়েছে “আপনার নাম দিয়ে আমাকে কল করুন।”
জয়েস ট্রেনে করে 8 ই জুন, 1920-এ তাঁর নিকটবর্তী শহরটি ডেসেনজানো শহরে পৌঁছেছিলেন, তার কাতর 15 বছরের ছেলে জর্জিওকে নিয়ে এসেছিলেন, তবে এমনকি দু’জন লোক এমনকি বিখ্যাতভাবে ভ্রমণের মতো বিবিধভাবে অনুভব করেছিলেন যে তারা সঠিক পছন্দ করেছেন।
লেক গার্ডা হ’ল তার আরও বিখ্যাত লম্বার্ডি কাজিন লেক কমোর গ্ল্যামারাস যমজ, তবে এটি সমস্ত দিন ট্রিপার, ট্যুর বাস এবং সেলফি-স্টিক-ব্রান্ডিশিং ট্যুরিস্ট হর্ডস ছাড়াই আসে। সুতরাং আপনি যদি নিরবচ্ছিন্ন ইতালিয়ান সৌন্দর্যের স্পট এবং সাশ্রয়ী মূল্যের মধ্যে আরও ভাল ভারসাম্য বজায় রাখতে চান তবে এটিই জায়গা – দৈত্য ভিড় এবং দীর্ঘ লাইন ছাড়াই ইতালির সমস্ত কবজ সরবরাহ করে।
এই জুন, জয়েসের সফরের 105 বছর পরে, আমি জয়েসের পদক্ষেপে হাঁটতে এবং নিকটবর্তী historic তিহাসিক আয়োজিত যাদুকরী অপেরা উত্সব উপভোগ করতে ডেসেনজানোতে পৌঁছেছি ব্রেসিয়াএকটি শহর একটি লুকানো রত্ন ইতালিয়ান পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গুরুতর গুঞ্জন তৈরি করছে।
তবে আমাকে বাধ্য করতে আমার ইজরা পাউন্ডের কোনও চিঠির দরকার নেই; অপেরা মিউজিক এবং ইতালিয়ান উত্সবগুলির কেবল আমার নিজের ভাগ করা ভালবাসা আমাকে আগ্রহী করার জন্য যথেষ্ট ছিল।
রোমানস, আধুনিক কালের ব্রেসিয়া দ্বারা 3,200 বছর আগে প্রতিষ্ঠিত ব্রিক্সিয়ার নামকরণ করা হয়েছে – মিলান নিকটতম বিমানবন্দর – রোমান এবং রেনেসাঁর মাধ্যমে প্রাগৈতিহাসিক থেকে উত্তর ইতালির যে কোনও জায়গায় প্রতি বর্গমাইলের চেয়ে আরও বেশি ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট সরবরাহ করে। এটি ইতিহাস প্রেমীদের জন্য একটি স্থল শূন্য, অন্য কথায়।
আপনি কি অবাক করা ভাল-সংরক্ষিত রোমান প্রাচীনত্বগুলি জানেন? ব্রেসিয়া ক্যাপিটোলিয়াম, একটি রোমান মন্দির, একটি রোমান ফোরাম এবং একটি রোমান থিয়েটার অন্তর্ভুক্ত করুন, যা তাদের উত্তর ইতালির সমস্ত বৃহত্তম রোমান প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চল হিসাবে তৈরি করে? এক শহরে ইতিহাসের এই স্তর কেকটিতে এই যাদুকরী ভ্রমণের আগে, আমি নির্দ্বিধায় স্বীকার করি যে আমি তা করি নি।
ব্রেসিয়ার অনির্বচনীয় অপেরা ফেস্টিভাল নিখরচায় এবং একটি সানরাইজ কনসার্টের মতো বিচিত্র পারফরম্যান্স সরবরাহ করে (হাইলাইটগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল “যখন আমি পৃথিবীতে রয়েছি” পুরসেলের “ডিডো এবং অ্যানিয়াস” থেকে) নগরীর রাস্তাগুলি এবং বারান্দাগুলিতে সঞ্চালিত ভিড় আরিয়াস, “ডন জিওভান্নি” এর একটি দ্রুত এবং নোংরা অংশে স্থানীয় গ্র্যান্ড হোটেল ভিটোরিয়ার একটি বেডরুমের স্যুটে পরিবেশিত করার জন্য একটি দ্রুত এবং নোংরা অংশে চালিত করার জন্য।
আশ্চর্যজনকভাবে, প্রাচীন রোমান ফোরামের পদক্ষেপগুলি গ্র্যান্ড ফিনাল অপেরা কনসার্টের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল, তবে এবার একটি পূর্ণ অর্কেস্ট্রা এবং ভার্দি, বেলিনি এবং মোজার্ট সহ আরিয়াসের একটি যাদুকরী নির্বাচন সহ। আমি এখনও শীতল হয়ে উঠি যে কত সুন্দর – এবং কীভাবে পঞ্চমভাবে ইতালিয়ান – সেই অতুলনীয় রাত ছিল।
এই বছরের অপেরা উত্সবের মূল প্রতিপাদ্যটি ছিল স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচার, ৮০ বছর আগে ইতালির বিদেশী দখল থেকে মুক্তির সম্মান জানানো, এবং সেই উত্সাহ সংগীত আমাদের শিল্পের শক্তিটিকে এমনকি সবচেয়ে স্থায়ী ক্ষতগুলি নিরাময়ের জন্য স্মরণ করিয়ে দেয়।
এই সফরের আরেকটি সত্য হাইলাইট – এবং আপনার নিজের সাথে দেখার পরিকল্পনা করা উচিত – তা হ’ল দর্শনীয় এবং বিস্তৃত সান্তা জিউলিয়া যাদুঘরইতালির অন্যতম সেরা যাদুঘর। আপনাকে প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে আজ অবধি যাত্রায় নিয়ে যাওয়া, এটি 753 বিজ্ঞাপন মহিলা মঠের ভিত্তিতে এবং সান্তা জিউলিয়ার 16 তম শতাব্দীর চার্চ এবং এর ক্লিস্টারদের পাশাপাশি নির্মিত হয়েছে।
এটি ইতালি হওয়ায় স্ট্রাইকিং রোমান প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চলও রয়েছে, যা ফ্রেসকোসকে এত স্পষ্ট করে দেয় যে তারা সেই সকালে আঁকা হতে পারে।
আমার সফর অবধি, আমি কখনই রোমান পুরাকীর্তির মুখোমুখি হইনি যেগুলি এত ভালভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে যে আপনাকে প্রাচীন বিশ্বের সাথে প্রায় বাস্তব সময়ের মুখোমুখি করা হয়েছে, তবে আপনি যখন উইংড বিজয়ের অসাধারণ ব্রোঞ্জের মূর্তির মতো নিদর্শনগুলির দিকে নজর রাখেন, নিকটবর্তী টেম্পল থেকে উত্সর্গীকৃত মূল সজ্জাগুলির অংশটি জুপিটার, জুনো এবং মিনার্ভাতে দেখেন।
তবে এই শহরে এর উল্লেখযোগ্য রোমান ইতিহাস বা এর ফ্রি অপেরা সংগীত উত্সবগুলির চেয়ে আরও অনেক কিছুই রয়েছে। ডাইনিং দৃশ্যটি ইতালির অন্যতম সেরা এবং ওস্টেরিয়া ডেল সাভিওর মতো স্থানগুলি একটি আরামদায়ক সেটিংয়ে নতুন এবং স্থানীয়ভাবে সোর্সযুক্ত খাবারগুলি (নিরামিষ এবং আঠালো-মুক্ত বিকল্পগুলির সাথে) প্রস্তুত করে যা মূল ডাইনিং রুমের মধ্য দিয়ে সরাসরি উত্থিত মূল দেরী রোমান কলামগুলি বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
অন্যান্য ডাইনিং স্ট্যান্ডআউট অন্তর্ভুক্ত ওস্টেরিয়া লা গ্রোটাএকটি সাধারণ ব্রেসিয়ান ওস্টেরিয়ার প্লাটোনিক আদর্শ। হৃদয়গ্রাহী ভাড়া, একটি ভাল স্টকযুক্ত ওয়াইন তালিকা এবং ন্যায্য মূল্যে সুস্বাদু হোমমেড মিষ্টান্নগুলি সরবরাহ করা, এই ধরণের মূল্য যা পর্যটকরা এখনও ইতালিতে আশ্চর্যজনক হবে।
উচ্চ প্রান্তে, প্রাণবন্ত রেস্তোঁরাএকটি মাইকেলিন গাইড ভেন্যু, অনুপ্রেরণামূলক শেফদের দ্বারা প্রস্তুত খাবার এবং ওয়াইন বিকল্পগুলির সাথে ইন্দ্রিয়গুলিকে জড়িত করার জন্য একটি মনোমুগ্ধকর এবং সৃজনশীল জায়গা যা আপনাকে গ্যাস্ট্রোনমিক অ্যাডভেঞ্চারে নিতে চায়।
শহর থেকে দূরে একটি সংক্ষিপ্ত ড্রাইভ দর্শনীয় কন্টি থুন ওয়াইন রিসর্ট (এবং জলপাই তেল উত্পাদনকারী/নির্মাতা)। এর ইতিহাস সম্পর্কে শুনতে বিস্তৃত এবং সুন্দরভাবে অবস্থিত উম্ব্রিয়ান গ্রোভ এবং ওয়াইনারি ঘুরে দেখার এবং তারপরে সাইটে উত্থিত ওয়াইন এবং জলপাই তেলগুলির বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি অবিস্মরণীয় মধ্যাহ্নভোজ উপভোগ করা আকর্ষণীয়।
রিসর্ট গিয়াররা বিশেষত ব্রেসিয়া অঞ্চলে চমত্কার গন্তব্যগুলির সাথে সুন্দরী গন্তব্যগুলির জন্য প্রস্তুত রয়েছে Chrvò গল্ফ হোটেল স্পা এবং রিসর্ট সান ভিগিলিওএকটি 4-তারকা হোটেল স্পা এবং সিরিমিওন এবং ডেসেনজানো দেল গার্ডার মধ্যে অবস্থিত একটি ঘূর্ণায়মান সবুজ মরূদ্যানের রিসর্ট।
আরেকটি সুস্বাদু মধ্যাহ্নভোজনের পরামর্শের জন্য, আমি সুপারিশ করব টরে ডি’আরকোলএকটি হিপস্টার হ্যাঙ্গআউট যা ভাল খাবার এবং ভাল ভাইবগুলিকে একত্রিত করে। ভেন্যুটি নিজেই বহিরঙ্গন খাবারের সাথে, এটি একটি নির্জন স্থানীয় স্পট যা আপনাকে স্থানীয় হিসাবে অনুভব করবে।
উপচে পড়া ভিড় ইউরোপের পর্যটন খাত জুড়ে ক্রমবর্ধমান সমস্যা হয়ে উঠলে, সবচেয়ে খারাপ অপরাধীরা অতিরিক্ত-পর্যটন সমার্থক হয়ে উঠছে। পোর্টোফিনোয়েড হওয়ার অর্থ এখন একটি অবকাশের জায়গাটি এসেছে যাতে দর্শনার্থীদের সাথে অতিরিক্ত চাপ দেওয়া হয়েছে যে এটি তার কবজ হারায়। তবে ব্রেসিয়া বা গার্ডা লেক এবং এর পরিবেশনগুলির পাশের ছোট্ট শহরগুলিতে খুব শীঘ্রই এই ঘটনা ঘটার কোনও আশঙ্কা নেই।
সেখানে পৌঁছানো ইতালীয় মালিকানাধীন মাধ্যমে সহজ করা হয়েছে নিওস এয়ার, একটি বিমান সংস্থা আমি জেএফকে থেকে প্রতিদিনের প্রস্থান সহ দীর্ঘ ফ্লাইটে আরামদায়ক এবং প্রশস্ত পেয়েছি।
আপনি যদি ইতালিকে পছন্দ করেন তবে ভ্রমণ এবং জয়েসের মতো ভিড়ের ব্যবসায়ের জন্য অ্যালার্জি থাকলে, আমি কি আপনাকে আপনার পরবর্তী ভ্রমণের জন্য ব্রেসিয়া এবং এর আন্তঃদেশীয় অঞ্চলগুলি বিবেচনা করার পরামর্শ দিতে পারি? এটিতে এমন সমস্ত কিছু রয়েছে যা ইতালিকে বিশ্বের প্রিয় অবকাশের গন্তব্য হিসাবে পরিণত করে, তবে এখানে আপনাকে একটি ভাল ছবি তোলার জন্য শান্ত জায়গার জন্য লড়াই করতে হবে না।
উত্তর ইতালির এই চমত্কার তবে এখনও-রাডার অংশে, আপনার নিজের কাছে এর সমস্ত সৌন্দর্য এবং গৌরবময় ইতিহাস থাকবে। আপনি কি জন্য অপেক্ষা করছেন? এমনকি জয়েস এটি পছন্দ করেছিল।