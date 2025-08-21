উত্তর কোরিয়ার একটি “সিক্রেট বেস” থাকবে যা এশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হুমকি দিতে পারে | এশিয়া

উত্তর কোরিয়া তার চীন সীমান্তের নিকটে একটি গোপন সামরিক ঘাঁটি তৈরি করবে, যেখানে এটি তার সর্বশেষতম দীর্ঘকালীন ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলি সংরক্ষণ করতে পারে।
সিনপুং-ডং ক্ষেপণাস্ত্র ভিত্তিক চীনা সীমান্ত থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হবে, বুধবার সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ (সিএসআইএস) দ্বারা প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক ওয়াশিংটনে সদর দফতর।
সিএসআইএসের মতে, বেসে ছয় থেকে নয়টি আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পাশাপাশি পারমাণবিক ক্ষমতা সহ তাদের নিজ নিজ লঞ্চ সিস্টেমের মধ্যে থাকবে।
এই অস্ত্রটি “পূর্ব এশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাদেশীয় অঞ্চলগুলির জন্য একটি সম্ভাব্য পারমাণবিক হুমকি” উপস্থাপন করে, সতর্ক করে দিয়েছে থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক।
সিএসআইএস রিপোর্ট, যা সিনপুং-ডং বেসের অস্তিত্বের প্রথম নিশ্চিতকরণ বলে দাবি করেছে, এটি ইঙ্গিত দেয় যে এটি “15 থেকে 20 ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি, রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা, সমর্থন, ক্ষেপণাস্ত্র সঞ্চয় এবং পারমাণবিক ওয়ারহেডগুলির মধ্যে একটি যা উত্তর কোরিয়া কখনও ঘোষণা করেনি”।
তদন্তকারীরা জোর দিয়ে বলেন, সিনপুং-ডং বেসটি “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং উত্তর কোরিয়ার মধ্যে পূর্বে সম্পাদিত কোনও ডেনুক্লিয়ারাইজেশন আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে না।”
সিএসআইএস বিশেষজ্ঞদের সর্বশেষ বিশ্লেষণ অনুসারে, সেখানে পার্ক করা ক্ষেপণাস্ত্র এবং লঞ্চ সিস্টেমগুলি সংকট বা সংঘাতের ঘটনায় বাস্তুচ্যুত হতে পারে, উত্তর কোরিয়ার ভূখণ্ডের অন্যান্য অংশে কম সনাক্তকরণযোগ্য জায়গায় মুক্তি দিতে সক্ষম বিশেষ ইউনিটগুলিকে একীভূত করে।
“আরও বড়, আরও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এবং আরও স্থিতিস্থাপক”
প্রতিবেদনে জোর দেওয়া হয়েছে যে উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্রাগারগুলি অনেক বাহ্যিক মূল্যায়নের ধারণাগুলির তুলনায় বৃহত্তর, আরও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এবং আরও স্থিতিস্থাপক।
এটি পিয়ংইয়াংয়ের কৌশলটির পরিবর্তনও উল্লেখ করে, যা দ্রুত প্রবর্তনের ক্ষমতাগুলির উপর চাপ দেয়, যা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোনও প্রতিরোধমূলক আক্রমণ বিকল্পকে সম্ভব করে তোলে।
ইনস্টলেশনটি ঘাঁটির একটি ঝুড়ির অংশ যা “ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলির ডোমেনে উত্তর কোরিয়ার বিকশিত কৌশল হিসাবে গণ্য করা হয় তার মূল উপাদানগুলির প্রতিনিধিত্ব করে, পাশাপাশি এর বিরক্তি ও পারমাণবিক আক্রমণগুলির ক্রমবর্ধমান কৌশলগত দক্ষতা,” প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
২০০৪ সালের দিকে নির্মাণটি শুরু হয়েছিল এবং প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দশ বছর পরে বেসটি কার্যকর হবে। তবে কমপ্লেক্সটি তখন থেকে ক্রমাগত বিকশিত হয়েছে বলে মনে হয়।
2019 সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে শীর্ষ সম্মেলনের ব্যর্থতার পর থেকে কিম জং-উন দেশের পারমাণবিক কর্মসূচিকে উল্লেখযোগ্যভাবে তীব্র করেছে। উত্তর কোরিয়ার নেতা কূটনৈতিক বিমানটিতে ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্ন হয়ে দেশের পারমাণবিক ক্ষমতাগুলির “দ্রুত সম্প্রসারণ” এর কাছে আবেদন করেছেন।
ভিয়েতনামের হ্যানয় শহরে অনুষ্ঠিত কিম জং-উন এবং তত্কালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে শীর্ষ সম্মেলন অনুমোদনের ক্ষেত্রে পিয়ংইয়াং সিডার এবং প্রত্যাশিত অংশগুলিতে যা ইচ্ছা করবে তার মধ্যে বিচ্যুতির কারণে চুক্তি ছাড়াই শেষ হয়েছিল।
তার পর থেকে উত্তর কোরিয়া বারবার বলেছে যে এটি কখনই তার অস্ত্রাগার ছেড়ে দেবে না এবং একটি “অপরিবর্তনীয় পারমাণবিক রাষ্ট্র” ঘোষণা করেছে।
মস্কোর সান্নিধ্য
এই সপ্তাহে কিম বলেছিলেন যে উত্তর কোরিয়ার সুরক্ষা রক্ষার একমাত্র উপায় হ’ল “ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে প্রকাশিত” দেশটির দক্ষতা সম্পর্কে “শত্রুদের ভয়” করা। “
রাশিয়ার ইউক্রেনের বৃহত -স্কেল আগ্রাসনের পরে, পিয়ংইয়াং মস্কোর সাথে সম্পর্ক সংকীর্ণ করে চলেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার এবং ওয়েস্টার্ন সিক্রেট সার্ভিসেস অনুসারে, উত্তর কোরিয়া ২০২৪ সালে বেশিরভাগ কুরস্ক অঞ্চলে, পাশাপাশি আর্টিলারি, ক্ষেপণাস্ত্র এবং সিস্টেমের প্রজেক্টিলে দশ হাজারেরও বেশি সৈন্যকে রাশিয়ায় পাঠিয়েছিল রকেট দীর্ঘ পরিসীমা।
ওয়াশিংটন দাবি করেছেন যে মস্কো ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রদত্ত সামরিক সহায়তার বিনিময়ে স্পেস টেকনোলজিস এবং উন্নত স্যাটেলাইট বিকাশে সহায়তা সহ পিয়ংইয়াংয়ের পক্ষে তার সমর্থনকে আরও জোরদার করে চলেছে।
বিশ্লেষকরা স্মরণ করেন যে স্যাটেলাইট লঞ্চ সিস্টেম এবং আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলির মধ্যে অনেকগুলি একই বেসিক প্রযুক্তি রয়েছে।