You are Here
উত্তর কোরিয়ার খ্রিস্টানরা রেডিও সম্প্রচার কাটানোর সাথে সাথে সুসমাচারে অ্যাক্সেস হারাতে পারে
News

উত্তর কোরিয়ার খ্রিস্টানরা রেডিও সম্প্রচার কাটানোর সাথে সাথে সুসমাচারে অ্যাক্সেস হারাতে পারে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

ফক্সে প্রথম: দক্ষিণ এবং উত্তর কোরিয়ার মধ্যে উত্তেজনা হ্রাস করার লক্ষ্যে একটি পদক্ষেপ হুমকী দিচ্ছে, উন্নত করার পরিবর্তে, উত্তরে বসবাসকারী আনুমানিক ৪০০,০০০ খ্রিস্টানদের জীবন। নীতিটি “একটি বিপর্যয়কর কৌশলগত ভুল” হিসাবে নিন্দা করা হয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার নতুন রাষ্ট্রপতি, লি জা-মায়ুং দক্ষিণ থেকে ৮০% রেডিও সম্প্রচারের আদেশ দিয়েছেন, উত্তরে, মে মাসে সংক্রমণ বন্ধ করার জন্য উত্তরে প্রবেশ করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি আরও ঘোষণা করেছিলেন যে দু’দেশের সীমান্তে কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচার প্রচারকারী লাউডস্পিকারদের নামিয়ে নেওয়া উচিত।

মায়ুং সিওলে তার মন্ত্রিসভা বলেছিলেন, “আমি আশা করি যে এই ধরনের পারস্পরিক পদক্ষেপগুলি ধীরে ধীরে কথোপকথন এবং যোগাযোগের দিকে পরিচালিত করবে” দুটি কোরিয়ার মধ্যে, কোরিয়া টাইমস মঙ্গলবার জানিয়েছে, যোগ করেছে যে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি দক্ষিণ এবং উত্তর কোরিয়াকে “এমন একটি সম্পর্ক থেকে পরিবর্তন করতে চান যা একে অপরের ক্ষতি করে যা পারস্পরিকভাবে উপকারী।”

উত্তর কোরিয়া ট্রাম্পের ফিরে আসার বিষয়ে নীরবতা ভেঙে দেয়, ‘রকেট ম্যান’ থেকে বার্তা প্রেরণ করে

2021 সালে সম্প্রচারের জন্য একটি দক্ষিণ কোরিয়ার খ্রিস্টান রেডিও স্টেশন রেকর্ডিং উপাদান।

৫ আগস্ট নিউজ ওয়েবসাইট কোরিয়া.নেটের প্রতিবেদনে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক আরও যোগ করেছে যে নতুন পদক্ষেপগুলি “আন্তঃ-কোরিয়ান উত্তেজনা সহজতর করার জন্য ব্যবহারিক ব্যবস্থা ছিল, এমন একটি পরিসরের মধ্যে যা সামরিক বাহিনীর প্রস্তুতি ভঙ্গিকে প্রভাবিত করে না।”

তবে রেডিও স্টেশনগুলির শাটডাউন উত্তর কোরিয়ার খ্রিস্টানদের উপর কঠোর প্রভাব ফেলছে। কিম জং-উন সরকার রায় দিয়েছে যে খ্রিস্টধর্মের উপাসনা করা অপরাধ। এমনকি বাইবেলের সাথে খুঁজে পাওয়া যায়, সাধারণত একটি বুলেট দিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করতে পারে, কখনও কখনও নির্যাতনের পরেও বলা হয়।

সাধারণ নাগরিকদের জন্য ইন্টারনেটে কোনও সাধারণ অ্যাক্সেস নেই। খ্রিস্টানরা সুসমাচার এবং খ্রিস্টান শিক্ষা বা চিন্তাভাবনাগুলি অনুভব করতে পারে এমন একমাত্র ব্যবহারিক উপায় হ’ল গোপনে একটি রেডিও শুনতে। তবে এখন স্টিমসন সেন্টারের ৩৮ টি উত্তর, উত্তর কোরিয়ার তথ্য বিশ্লেষণকারী একটি প্রকাশনা বলেছে যে দক্ষিণ থেকে দেশে সম্প্রচারিত হয়েছে, বিশ্বব্যাপী মিডিয়াগুলির জন্য মার্কিন এজেন্সি কর্তৃক পূর্বে সমর্থিত সম্প্রচারগুলি সহ, মে থেকে প্রায় ৮০% কেটে ফেলা হয়েছে এবং তারা পরামর্শ দিয়েছেন যে আসন্ন মাসগুলিতে আরও স্তর আরও কমতে পারে।

কিম জং উন উত্তর কোরিয়ার একটি পবিত্র স্থান পেকতু মাউন্ট প্যাকটু শীর্ষে একটি ঘোড়ায় চড়ে চিত্রিত করেছে। (কেসিএনএ)

এটি আরও জানানো হয়েছে যে খ্রিস্টান বার্তাটি এখন শুনতে আরও কঠিন। যেহেতু এখনও উত্তরে কম সম্প্রচার রয়েছে, তাই কর্তৃপক্ষগুলি বৈদ্যুতিনভাবে জ্যাম করতে আরও বেশি সাফল্য অর্জন করছে বলে জানা গেছে।

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন মুখপাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, ফক্স নিউজ ডিজিটালকে জানিয়েছেন, “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং সেক্রেটারি রুবিওর নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতার স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফিস সক্রিয়ভাবে উত্তর কোরিয়া সহ বিশ্বজুড়ে ধর্মের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নতুন উপায় এবং উত্তর কোরিয়ার মারাত্মক নিপীড়িত খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্য সক্রিয়ভাবে সন্ধান করছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প,” প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা সহকারে একটি চ্যাম্পিয়ন, “জনগণের কাছে রক্ষার জন্য একটি চ্যাম্পিয়ন।

লন্ডন থেকে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, উত্তর কোরিয়ার খ্রিস্টানদের কাছে এই সম্প্রচারের গুরুত্বকে উত্তর-কোরিয়ার খ্রিস্টানদের কাছে গুরুত্ব দেওয়া অসম্ভব। সিএইচও উত্তর কোরিয়ার ব্রিটিশ সরকারের সর্ব-দলীয় সংসদীয় গোষ্ঠীর সচিবালয়ে কাজ করে বলেছে, “আমরা উত্তর কোরিয়ার মাটিতে আমাদের ভাই-বোনদের সাথে সুসমাচার ভাগ করে নিচ্ছি। এই তাত্পর্যটি আমরা কোনও পরিমাণ মূল্যবোধের সাথে তুলনা করতে পারি না, কারণ এটি আশা।

বিশপের গ্রামে আক্রমণ করা হয়েছিল, খ্রিস্টান অত্যাচারের বিষয়ে কংগ্রেসের সাম্প্রতিক সাক্ষ্য দেওয়ার পরে 20 হত্যা করা হয়েছে

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উনের সাথে পরের মাসের কিছু সময় শীর্ষ সম্মেলনের জন্য সাক্ষাত করবেন। (রয়টার্স)

উত্তর কোরিয়ায় চায়ের দাবি করা হয়েছে, ক্ষমতাসীন কিম ফ্যামিলি রাজবংশটি কেবল তথাকথিত ‘সুপ্রিম নেতাদেরই নয়, দেবতা হিসাবে সম্মিলিতভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, তবে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে খ্রিস্টান ধর্ম সরকার এতটা ভয় পেয়েছিল। তিনি যোগ করেছেন যে, “উত্তর কোরিয়ান কর্তৃপক্ষের কাছে সবচেয়ে বিপজ্জনক হুমকি হ’ল সত্যিকারের god শ্বরের দাবী যা” সেখানে একটি সত্যিকারের গতিশীল নয়। “

“আন্ডারগ্রাউন্ড খ্রিস্টান ধর্মের মুক্ত বিনিময়ের জন্য একটি স্থান সরবরাহ করে। খ্রিস্টান ধর্ম কোরিয়ান জনগণের ডিএনএর একটি সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য,” উত্তর কোরিয়ার ওয়াশিংটন ভিত্তিক মানবাধিকার কমিটির সভাপতি এবং সিইও গ্রেগ স্কার্লাটিউ ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন। “কিম পরিবার শাসনব্যবস্থা কোরিয়ান জনগণের সত্য পরিচয় বিলুপ্ত করার জন্য এত চেষ্টা করেও এর কোনও কিছুই চায় না।”

“উত্তর কোরিয়ায় তথ্যকে বেমিংয়ের রেডিও স্টেশনগুলি বন্ধ করা একটি বিপর্যয়কর কৌশলগত ভুল। সত্য পরিবর্তন কিম পরিবার থেকে আসতে পারে না। এটি কেবল উত্তর কোরিয়ার মানুষ, বিশেষত খ্রিস্টানদের কাছ থেকে আসতে পারে।

উত্তর কোরিয়া এই বছর আবার খ্রিস্টানদের অত্যাচারের জন্য ওপেন ডোরসের ওয়ার্ল্ড ওয়াচ তালিকার শীর্ষে রয়েছে। ওপেন ডোরস একটি বিশ্বব্যাপী সংস্থা যা খ্রিস্টানদের তাদের বিশ্বাসের জন্য অত্যাচারিতদের পক্ষে সমর্থন করে এবং কথা বলে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, “পুলিশ এবং গোয়েন্দা এজেন্টরা সতর্কতা ছাড়াই বাড়িগুলি অনুসন্ধান করে। তারা যদি খ্রিস্টান উপকরণ খুঁজে পায় তবে এটি জাতির বিরুদ্ধে অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয় এবং পুরো পরিবারকে নিষিদ্ধ করা, কারাবন্দী বা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যায়। যারা অনিবন্ধিত মিডিয়া অ্যাক্সেসের জন্য অনিবন্ধিত স্মার্টফোন বা রেডিও ব্যবহার করেন তাদের শাস্তি দেওয়া হয়।”

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, “খ্রিস্টানরা কেবল রাতে রেডিও প্রোগ্রামগুলি শোনার সাহস করে, কম্বলের নীচে লুকিয়ে থাকে। প্রতিটি উপাসনা কাজ নিজের দ্বারা পরিচালিত হলেও,” চরম অবাস্তবতার কাজ “হিসাবে বিবেচিত হয়। নাগরিকদের পরিবারের সদস্যসহ যে কোনও ব্যক্তি যারা এই শাসনব্যবস্থার শত্রু হতে পারে তাদের রিপোর্ট করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

উত্তর কোরিয়ার পতাকা বেইজিংয়ে দূতাবাসের উপরে উড়ে যায়। (পিটার পার্কস/এএফপি গেটি ইমেজের মাধ্যমে)

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

ওপেন ডোরস রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, “জাতীয় গণমাধ্যম খ্রিস্টান বিরোধী বিষয়বস্তু সম্প্রচারিত করে, যেখানে খ্রিস্টানদের জাতির দুষ্ট বিশ্বাসঘাতক হিসাবে চিত্রিত করা হয় এবং মিশনারি কার্যক্রমকে সন্ত্রাসবাদের কাজ হিসাবে অভিহিত করা হয়,” উন্মুক্ত দরজার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার, উত্তর কোরিয়ার নেতার বোন কিম ইয়ো-জং এবং পিয়ংইয়াংয়ের ক্ষমতাসীন কর্মী দলের প্রচার ও তথ্য বিভাগের ডেপুটি ডিপার্টমেন্ট ডিরেক্টর এটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে উত্তর কোরিয়া নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে দেবে না। তিনি সিওলের একটি সূত্র দ্বারা পর্যবেক্ষণ করে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, “দক্ষিণ কোরিয়া লাউডস্পিকারগুলি ভেঙে দেয় বা সম্প্রচার বন্ধ করে দেয় কিনা তা আমরা চিন্তা করি না। আমেরিকার অনুগত লাকির সাথে সম্পর্কের উন্নতির কোনও ইচ্ছা আমাদের নেই।”

পল তিলসলে একজন প্রবীণ সংবাদদাতা যিনি তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে চারটি মহাদেশ থেকে রিপোর্ট করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অবস্থিত, তাকে এক্স @পোল্টিলসলে অনুসরণ করা যেতে পারে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts